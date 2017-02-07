Filmlerde Görüp ‘Keşke Benim Olsa’ Dediğimiz 20 Şey

Özellikle fantastik, Bilim-Kurgu filmlerde karşımıza çıkan bazı aletler var ki, gördüğümüz zaman ‘KEŞKE BENİM OLSA‘ demeden geçemiyoruz. Hepimizin filmlerde görüp illaki gözünün kaldığı birkaç şey vardır. İşte onların bazıları hayatımızı kurtaracağına inandığımız şeyler, bazıları yardımcı bazıları fantezi, bazıları gelecek özlemi ile bağlantılı. Peki buyurun bakalım bizim aklımıza gelen ilk 20’de neler var.

Keşke Benim Olsa Dediğimiz 20 ‘Şey’

1- Harry Potter – Asa

Hatta sadece asa bile değil, münver asamız olsa fena mı olurdu? Dünyanın en gereklileri listesinde sihirli bir asa olduğuna net olarak inanıyorum. Hazır büyüleri de öğrendik; Assio (nesne çağırma), Alohomora (kilit açma), Corpus Medicor (Yara iyileştirme), Expecto Patronum ve dahası..

2- Yüzüklerin Efendisi – Narsil

Elf lisanında “Anar (Güneş) ve “Isil” (ay) kelimelerinden türetilmiş bir kılıç. Eski Gondor ve Arnor Yüksek Kralı Elendil’in kılıcı. Isildur bu kılıçla Sauron’un parmağını kesip tek yüzüğü almıştır. Dolayısıyla insan onu belinde taşısa bir havalara girer, bir özgüven kazanır.

3- Fantastik Canavarlar – Bowtruckle

Sihir Bakanlığı tarafından “zararsız/evcilleştirilebilir” kategorisinde değerlendirilirler. Maksimum 30cm büyüklüğünde olabiliyorlar, kilit açmada ustadırlar. Düşünsenize cebinizde taşıdığınızı. Tam başınızı dertten kurtarmalık değil mi?

4- Demir Adam – Jarvis

Tony Stark‘ın yapay zekası, yardımcısı, sağ ve sol kolu Jarvis. Her eve lazım tarzı ile gözlerimizi kamaştırıyor. Son derece gelişmiş bir yapay zekaya sahip olan JARVIS, her zaman hayallerimizi süsleyen bir sistem oldu. O günleri görebilecek miyiz dersiniz?

5- Geleceğe Dönüş – DeLorean

DMC-12 adı verilen bu model modifiyeli şekliyle Geleceğe Dönüş üçlemesinde Dr. Emmett Brown’un sahip olduğu “zaman makinesi” olarak ünlenmiştir. Biz de tam olarak onu istiyoruz zaten. Sonra ve elini hayatını düzene sokma evresi.

6- Doktor Strange – Levitation Pelerin

Doctor Strange, dünyamızı karanlık büyüden korumak için üç büyülü eşyaya sahip: Agamotto’nun Gözü, Vishanti’nin Kitabı ve Levitation Pelerini. Giyen kişinin uçmasını sağlamanın dışında, kendi benliği olan Levitation Pelerini belirli bir mesafeye gitmek için yönlendirilebilir, bir eşyayı ele geçirebilir ve kötülere saldırıp onları sarabilir. Mhhhh.. Benim favorim tabi ki bu. Devam edelim.

7- Alice Harikalar Diyarında- Küçülten İksir / Büyüten Kek

Canımız istediğinde küçülüp, istediğinde büyüsek ne güzel olmaz mıydı? Vallahi canım çekti bak! Alice’in kahvaltıdan önce inandığı 6 imkansız şeyin içinde bulunan küçülten iksir ve büyüten keke ba-yı-lı-yo-ruz!

8- Star Wars – Millennium Falcon

Dünyalara değişmem <3 Adı havalı, kendisi havalı. Han Solo‘nun kullandığı uzay gemisinin adıdır. Millenium Falcon ışık hızına çıkabilmektedir. Daha ne yapsın..

9- Jetgiller – Rosie

Ailenin robot hizmetçisidir. Ailenin her işine koşar, yardımseverdir. Anne bizim neden bir Rosie’miz yok? Biz neden evi kendimiz süpürüyoruz?

10- Batman – Batmobile

Batmobile çarptığı hemen hemen her şeye zarar verebilecek güçte, ağır silahlarla dolu, karizmatik, ağır ve kocaman zırhlı bir araç. Gerçi araç demek küfür gibi olur ama olsun. Şunun güzelliğine bir bakar mısınız?

11- Star Trek – Işınlama Aleti

Yıllardır beklediğimiz asıl teknoloji bu işte. Gerçi biz bunu sadece trafikte falan düşünüyoruz ya da eğlenmeden dönüşte yorgun düşüp keşke eve ışınlansak diyoruz. Hoff.. Biraz hayalgücü lütfen!

12- Star Wars – Işın Kılıcı

Oyuncağına her ne kadar sahip olduysak da gerçeği de epey işimizi görürdü. Star Wars filmlerindeki Jediların temel silahıdır. Biz de ne ustalık var ne de silah ama olsundu, biz de seriyi defalarca izliyorduk.

13- Azınlık Raporu – Harekete Duyarlı Kullanıcı Arayüzü

Gerçekten şu laptopları, masabaşı bilgisayarlarını falan bir bıraksak artık? Ben şu evreye gelmeyi istiyorum.

14- Geleceğe Dönüş – Uçan Kaykay

Şimdi çalışmaları yapılıyor ve belli bir cm yüksekliğe çıkıp azıcık havada kalabilen kaykaylar var. Ama ben bayağa havada kalıp takılmaktan bahsediyorum. Ayrıca oldukça yaygınlaşmış olarak kullanılmasından.

15- Inception – Rüya Aleti

Gelecekte gerçekten çeşitli ekipmanlar kullanılarak başkalarının rüyalarına girilir mi, bu bilinmez. Ama Amerikalıların zihin silme ve rüya konularına ciddi yatırım yaptıkları bilinen bir gerçek. Dolayısıyla belki de inception yaşanabilecektir.

16- Charlie’nin Çikolata Fabrikası – Fabrika

Buna random gülesim geldi ama gerçekten bu fabrikaya özellikle ülkece ihtiyacımız var. Çikolata şelaleleri yaldır yaldır aksa fena olmazdı hani.

17- Gora – Yetenek Yükleyen Alet

Bunun bir üst versiyonu Matrix’te vardı ama bize ne 🙂 Arif Halı Kilim dururken lafı bile olmaz. Yetenek yükleyen bu alet tamamen üstün ırka gidiş yolu. Ne güzel olurdu.

18- Demir Adam – Tony Stark Zırhı

Demir Adam, (Iron Man) Marvel Comics‘in Mart 1963’te çıkardığı bir süper kahraman. Kendisi zekası ve zırhı ile meşhur. Iron Man 3’de tüm zırhlarını Pepper Potts için patlatmıştır. Bize de birer tane bıraksaydı keşke.

19- Thor – Mjollnir

Mjöllnir, adının anlamı “Parçalayıcı” olan kocaman bir ”Çekiç”tir. Kendisini sadece onu almaya layık olanlar kaldırabilir. Ayrıca bumerang tarzı bir sihri olan Mjöllnir, Thor onu her fırlattığında kendisine yeniden geri döner ve düşmanlarına çok büyük zarar verebilir. Ahh ahh..

20- Thor – Thor’un Kendisi

Thor – veya Donnar – İskandinav mitolojisinde en güçlü tanrılardan biridir. Gücü babası Odin tarafından teslim edilmiş iki sihirli nesneye dayanmaktadır. Bu nesnelerden biri Mjöllnir’dir. Onun güçlü olmasını sağlayan bir diğer sihirli nesne de altın Megingjord adlı kemerdir. “Altın saçlı tanrıça” Sif ile evlidir ama konumuz o değil. Filmlerde Thor’u Chris Hemsworth canlandırıyor. Buyurun: