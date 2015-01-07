Bazı filmleri izlerken dersler çıkartır, öğrendiklerimizi günlük yaşantılarımıza uydurmaya çalışırız. Bu tarz filmler daha bitmeden bile “İşte bu ya!” dedirtir her seferinde. Film devam ederken arkadaşlarımıza, sevdiklerimize öneririr “Kesinlikle izlemelisin!” deriz.
İşte böyle sevilesi filmleri bir araya topladığım ilham veren filmler listemi sizinle paylaşıyorum.
30. Top Secret: Wai roon pun lan
Konusu
16 yaşında ne yapıyordun otur bi’ düşün! Belki de bu satırları okurken hal-i hazırda 16 yaşındasın! Bu film 16 yaşında bir çocuğun neler yapabileceğini gösteren, kesinlikle izlenmesi gereken “Ayy ben uzak doğu filmi sevmiyorum” yorumu da yapılmaması gereken harika bir filmdir.
29. Gravity
Konusu
7 Oscar ödüllü Gravity / Yerçekimi filmini hala izlememiş olanınız varsa müsait bir zamanında kesinlikle izlemesini öneririm. “Uzay filmi…” deyip geçme canım kardeşim. Dikkatli izle ve dersler çıkar.
28. Julie & Julia
Konusu
Hiçbir şeyin imkansız olmadığının anlatıldığı bu Julie & Julia, farklı zaman dilimlerinde yaşayan iki kadının kendi iç dünyalarında daha önce yaşadıkları benzer zorlukları konu almaktadır.
27. Slumdog Millionaire / Milyoner
Konusu
2008 yılına damgasını vurmuş, 8 Oscar ödüllü Slumdog Millionaire, fakir bir gencin küçükken yaşadığı anıların ona neler kazandırabileceğini net bir şekilde sunan mükemmel filmlerden biridir.
26. La vita è bella / Hayat Güzeldir
Konusu
II. Dünya Savaşı zamanında ailesi ile birlikte Yahudi kamplarına götürülen Yahudi bir babanın ve peşinden giden İtalyan bir annenin, çocuğunu korumak için yaptığı sayısız özveriyi anlatılmaktadır.
25. Freedom Writers / Özgürlük Yazarları
Konusu
İdealist bir öğretmen vurdum duymaz bir sınıfla öğretmenlik hayatına başlarsa neler olur? Başına neler gelebilir? Peki başına gelen olaylar onu vazgeçirebilir mi? İzle ve gör…
24. The Green Mile / Yeşil Yol
Konusu
Gösterilmediği TV kanalı kalmayan bu filmi izledikten sonra hala hayatınızda bir takım şeyleri değiştirmeyi düşünmemişseniz; Bırakın öyle kalsın…
23. The Blind Side / Kör Nokta
Konusu
NFL oyuncusu Michael Oher’in hayat hikayesinin anlatıldığı The Blind Side, okuma yazması bile olmayan Michael Oher’in Bay ve Bayan Toughy tarafından evlatlık alındıktan sonra yeteneklerini keşfetmesi ve Amerikan Futboluna yönelmesi ve Amerika’nın en çok aranan Futbolcularından biri haline gelişini konu almaktadır.
22. Hotel Rwanda / Hotel Ruanda
Konusu
Hotel Rwanda, Ruanda Katliamının anlatıldığı gerçek olaylara dayanan bir dram filmdir. Sıkılmadan izleyeceğinize eminim.
21. The Terminal / Terminal
Konusu
The Terminal, Steven Spielberg’ün gerçek bir olaydan esinlendiği ilgi çekici bir öyküye sahip bir politik komedi olan filmdir. Doğu Avrupa’dan Krakozya adlı bir ülkeden New York’a gelen Viktor Navorski’nin öyküsünü anlatılmaktadır. ABD vizesi bittiği için ülkeye giremeyen aynı zamanda ülkesindeki süren iç savaş nedeniyle ülkesine de dönemeyen bir adamın JFK Havaalanında 17 yıl süren misafirliği anlatılmaktadır.
20. Into the Wild / Özgürlük Yolu
Konusu
Into the Wild, Bir dönem gencin “Ya abiii Into dı vayld yapacam ya!” diye ortalıkta dolaşmasına sebep olmuş bir filmdir. Christopher McCandless adında bir gencin ailesiyle yaşadığı sorunlardan kaçarak 2 sene boyunca Alaska’da yaşamaya karar vermesini konu almaktadır. Gerçek bir hikayeye dayanan Into the Wild filmi, Amerikan Film Enstitüsünce hazırlanan “2007 yılının Amerikan filmleri” listesinde bulunmaktadır.
19. Little Miss Sunshine / Küçük Gün Işığım
Konusu
Sıcacık bir aile olan Hooverlar, ailenin en küçük bireyinin hayalini gerçekleştirmek için California yollarına düşerler…Bu yolculuk sırasında başlarına türlü komik olaylar gelir. Bir Amerika Road Trip filmi olan Little Miss Sunshine kesinlikle izlemeniz gereken filmlerden biridir.
18. Schindler’in List / Schindler’in Listesi
Konusu
II. Dünya Savaşı sırasında Naziler’in uygulamış olduğu soykırımdan binin üzerinde Polonya yahudisinin kurtarılmasında rolü olan Oskar Schindler’i ve bu kurtarmayı konu edinen tam anlamıyla başyapıt olan bir filmdir.
17. Catch Me If You Can / Sıkıysa Yakala
Konusu
19 yaşında dahi olmayan Frank Abagnale Jr.‘ın, Pan American World havayolu şirketinde pilot, Georgia’da doktor ve Louisiana’da savcı kılığına bürünerek milyonlarca dolarlık çek sahtekârlığını nasıl yaptığı anlatılmaktadır.
16. Hachi: A Dog’s Tale / Hachi: Bir Köpeğin Hikayesi
Konusu
Hachi, bir köpek ile bir adamın inanılmaz dostluğunun anlatıldığı epik bir filmdir. Her izlediğimde gözümü dolduran bu filmi henüz izlememiş iseniz kesinlikle listenizin ilk sıralarına almanızı tavsiye ederim.
15. A Walk to Remember / Uzaktaki Anılar
Konusu
Çevresinin gözdesi olan Carter’ın içerisinde olduğu grup yüzünden başının belaya girmesi sonucunda bir ceza alır. Ama bu ceza bilinen cezaların aksine bir okul tiyatrosunda rol alması gerektiğidir. Bu okulda tanışacağı sessiz ve çekingen Mandy’e aşık olduktan sonra dünyası tersine dönecektir. Dram ve Romantizm severlerin kaçırılmaması gereken bir filmdir.
14. Alive / Yaşamak için
Konusu
Uruguay Rugby takımının yaşadığı bir olaydan yola çıkarak yapılan film, takım uçağının Ant Dağlarına çarptıktan sonra yaşanan hayatta kalma mücadelesini konu almaktadır. “Rugby – Uçak kazası” gibi terimleri içinde barındırsa da akışı epey yavaş giden bu film aksiyon meraklıları tarafından pek sevilmediği kanaatindeyim. Gerçek bir olayı konu alan Alive filmini bu şekilde izlememenizi öneririm.
13. Le grand voyage / Büyük Yolculuk
Konusu
Le grand voyage, hiç ortak noktaları bulunmayan bir baba-oğul hikayesidir. Son isteği Hacca gitmek olan babasının bu isteğini yerine getirmek için Fransa’dan yola çıkan bir baba-oğul hikayesi olan Le grand voyage, kesinlikle izlenmesi gereken filmler arasında yerini almalıdır.
12. Fight Club / Dövüş Kulübü
Konusu
Bu filmle ilgili söylenmesi gereken şeyleri daha önce burada dile getirmiştik. Fazla söze gerek yok!
11. Lo imposible / Kıyamet Günü
Konusu
Tam anlamıyla hayatta kalma savaşını üzerine kurulu olan Lo imposible filminin başrollerinde Naomi Watts, Ewan McGregor bulunmaktadır.
10. Life of Pi / Pi’nin yaşamı
Konusu
Life of Pi, babasının hayvanat bahçesini New York’a taşıma kararı sonrası yaşadığı hayvanların da içinde bulunduğu geminin bir kaza sonucu batmasını konu almaktadır. Filmi izledikten sonra hayatınıza aynı şekilde yaşamaya devam edebileceğinizi düşünmüyorum ve anlatılan 2 hikayeden 1.sinin doğru olduğunu düşünüyorum. Evet hala aynı düşüncedeyim.
9. 3 Idiots / 3 Aptal
Konusu
3 Idiots, en iyi mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatını anlatmaktadır. 2009 Hindistan yapımı 3 Idiots filmini kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim.
8. The Road / Yol
Konusu
The Road, Cormac McCarthy’nin 2006’da Pulitzer Ödülü kazanan aynı isimdeki romanından uyarlanmış post-apokaliptik bir dram filmidir. Bir baba ve oğulun nasıl başladığı belli olmayan ve insanlığı koy eden bir afetten kurtulmak için sürekli güneye doğru hareket edip yiyecek bulma ve sıcak iklimlerde yaşayarak hayatta kalma mücadelesini konu almaktadır.
7. Bacheha-Ye aseman / Cennetin Çocukları
Konusu
Cennetin Çocukları, 1997 yapımı bir İran filmidir. Filmde yoksulluk çeken bir ailenin iki çocuğu olan Ali ve Zehra’nın hikayesini konu almaktadır. Kesinlikle izlenmesi gereken filmlerden biridir.
6. 127 Hours / 127 Saat
Konusu
127 Saat Filmi, başrolünde James Franco’nun olduğu ve tam anlamıyla hayatta kalma mücadelesinin konu alındığı harika bir filmdir. Henüz izlememiş olanlar için tavsiye edebileceğim harika bir filmdir.
5. Cast Away / Yeni Hayat
Konusu
Cast Away filmi, bir FedEx çalışanının, uçağının Güney Pasifik üzerindeyken düşmesi üzerine ıssız bir adada hayatta kalmak zorunda kalışını konu alır.
4. Pay It Forward / İyilik Bul, İyilik Yap
Konusu
Trevor McKinney’nin birisine gerçekten iyiliği dokunacak bir iyilik bulmanız ve ardından herhangi bir karşılık beklemeden 3 kişiye yardım etmesiyle bir iyilik çemberi oluşturma hayalini konu almaktadır. Bu epik filmi izlememiş iseniz, listenizin ilk sıralarına almanızı şiddetle tavsiye ederim.
3. Forrest Gump
Konusu
Özellikle geçirdiğim ön çapraz bağ ameliyatı sonrasındaki fizik tedavi sürecimde sürekli aklıma gelen Forrest Gump filmi dünyaya bakış açınızı değiştirecek tarzda bir filmdir. Hırsı ve mücadeleci yapısıyla Forrest Gump karakterine hayat veren Tom Hanks’i de ayakta alkışlamak lazım tabii ki. Listeye eklerken yine aklıma geldi. Dur ben bunu bir kez daha izleyeyim.
2. The Pursuit of Happyness / Umudunu Kaybetme
Konusu
The Pursuit of Happyness, iş hayatında yaşadığı olumsuzluklar sebebiyle eşini kaybeden bir adamın babalık görevini yerine getirmek için verdiği mücadeleyi konu almaktadır. Replikleri çıktısı alınıp duvara asılasıdır.
1. The Shawshank Redemption / Esaretin Bedeli
Konusu
The Shawshank Redemption, Dünya Sinema Tarihi’nin bana göre en iyi filmdir. Üzerinde fazla cümle sarfedip (belki de yanlış cümleler) bu eseri lekemek istemem. İzlemiş olman kuvvetle muhtemeldir. Umarım böyle bir listenin de 1. sırasında yerini almıştır.