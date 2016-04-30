İzleyecek Film Bulamıyorum Diyenlere Özel Film Listesi

Hangimiz ‘izleyecek bir güzel film bulamadım‘ diye şikayet etmedik, hangimiz arkadaşımıza mesaj atmadık ‘film söylesene‘ diye çılgınlar gibi.. Derde derman siteniz yine iş başında. Aksiyondan tut drama, animasyondan tut korkuya kadar, kıyıda köşede kalmış ya da zamanında dikkatinizi çekmemiş popülerden uzak bir liste ile karşınızdayız. ‘Ben bunların hepsini izledim ya‘ diyen çıkarsa da dizilere dalsın artık! Onun için de ayrıca bir dizi ve anime listesi hazırlıyor olacağız. Şimdilik listemize dönelim. Buyurun:

İzleyecek Film Bulamıyorum Diyorsan Bu Film Listesi Tam Senlik

1- Kingsman: Gizli Servis / Kingsman: The Secret Service

Macera, umut, aksiyon ve gençlik bir arada. Eğer oturup ailecek izleyecek bir film arıyorsanız ya da amaç tamamen birkaç saat gerçek hayattan uzaklaşmaksa, çok iyi dersler de çıkartabileceğiniz bu filmi kaçırmayın.

2- Hayalperest / Dreamer

İçinde AT varsa izlenebilecek filmler var. Bu gerçekten öyle. Minik bir yıldız ile geçen hikaye oldukça sevimli. Oturup sessiz sakin, bal kaymak gibi akıp giden film arıyorsanız, tercihiniz buradan yana olsun.

3- Geleceğin Adamı / O Homem do Futuro

Bir bilimadamının hikayesi konu edilecekse, ancak bu kadar güzel anlatılır. Yanlışlıkla zamanda yolculuk yapan bilimadamımız, gençlik yıllarında kaybettiği aşkını geri kazanmaya çalışacaktır.

4- Uyanışlar / Awakenings

Robert De Niro ve Robin Williams‘ın başrollerde olduğu film sadece bu isimler için bile izlenir. 1990 yapımı film, Oliver Sacks’ın kendi hayatını kaleme aldığı aynı isimli romandan sinemaya uyarlanıyor.

5- İyilik Bul, İyilik Yap / Pay It Forward

Ağlamaktan içinizin rutubetleneceği bir yapım ile karşınızdayız. Bakınız bu film üzülmeyi ve sevinmeyi bir arada barındırır. Sorunlu bir aile hayatı olan Trevor isimli genç öğrenci yeni rehberlik öğretmenin verdiği ödevde kurduğu hayali bir dünya gerçek dünyayı da etkisi altına almaya başlayacaktır.

6- Kalpler ve Ruhlar / Heart and Souls

Trafik kazasında ölen bir grup insanın kaderi, onların öldüğü gün hayata gelen Thomas’a bağlıdır. İçinde bulundukları iletişim hem komik, hem ürkütücüdür. IMDB puanı 6.9 ama gönüllerin 7.7si.

7- Ölümsüz / Unbreakable

Korkunç bir tren kazasından yara dahi almadan kurtulan adam, bir anda insanların ilgi odağı olur. Sonrasındaki olaylar hakkında spoiler verip filmin gizemini bozmayalım. 2000 yapımı film, gerilim ve gizemi bir arada tutuyor.

8- Zoraki Kahraman / Hero

Bir uçak kazasında, yaralılar tesadüfen biri tarafından kurtarılır (Dustin Hoffman ). Fakat bu durum bir başkası tarafından sahiplenilecek (Andy Garcia) ve bu kişi bir gazeteci vasıtasıyla (Geena Davis) medyatik bir kahramana dönüştürülecektir. Gülmek isteyenler böyle gelsin.

9- Gizli Gerçek / What Lies Beneath

IMDB puanı 6.6 olan ama gayet sevilesi ve izlemeye değer olan yapım, 2000 yılı yapımı. Dr. Norman Spencer ve karısı Claire yeni taşındıkları evlerinde mutlu bir hayat sürmektedirler fakat bir süre sonra Claire doğaüstü olaylara şahit olur.

10- Paris’te Son Konser / Le concert

Oyunlar, müzik ve komedi bir arada. Hepsi yalnızca bir filmde toplanmış. Keyifli zaman geçirmek için birebir olan film, en iddialı tavsiyemizdir. 2009 yapımı film, oyunculuklar açısından da gayet yeterli.

11- 5 to 7

New York’ta yaşayan arzu dolu bir roman yazarı ile genç ve güzel bir kadın arasında bir ilişki başlamıştır. Ancak bu kadın Fransız bir diplomatın karısıdır ve bu yeni çift her akşam yalnızca 5 – 7 arasında buluşabilmektedirler. Yani olaylar olaylar..

12- İsimsiz Romantik / Les émotifs anonymes

Isabelle Carre ve Benoît Poelvoorde’yi bir kez daha bir araya getiren film romantizm ve eğlenceyi bir arada tutuyor. İkisi de aşırı duygusallıklarından bir türlü aradıkları aşkı bulamayan çikolata fabrikası müdürü erkek ile çikolata ustası bir kadını birleştiren film gibi.

13- Camp X-Ray

Genç ve güzel bir kadın olan Amy Cole, yaşadığı küçük kasabayı fazlaca sıkıcı bulmaktadır ve buradan kurtulmak için orduya yazılır. Risk, mücadele, gerilim hepsi bir arada olsun diyorsanız buyurun.

14- Cennet Yolcuları / Knockin’ on Heaven’s Door

Kanser hastası olan 2 gencin bunu öğrendikten sonra yapmak istedikleri şeyler için yola koyulmaları ve sonrasında başlarına gelenler konu ediliyor. 1997 yapımı film, suç denilince akla gelen filmlerden olmalı.

15- Uzak Ülke / Open Range

2003 yapımı film Western türünde. Vahşi batının kanunlarıyla birbirine bağlı ve sadakat içindeki kovboyları yaşadıkları konu edilen yapımın baş rollerinden biri de Kevin Costner.

16- Quills / Düşlerin Efendisi

Düşlerin Efendisi 2000 yapımı dönem filmidir. Philip Kaufman’ın yönettiği yapımın olay örgüsü Doug Wright’ın Obie Ödülü kazanan öyküsünden uyarlanmıştır.

17- Shallow Hal / Alçak Adam

Başrolünü Gwyneth Paltrow, Jack Black ve Jason Alexander’ın paylaştığı, epey değişik konulu romantik komedi. IMDB puanı 5.9 ile haksızlık yapıldığını düşündüğüm yapım, eğlenmek ve hızlı zaman geçirmek için eğlenceli.

18- The Young Victoria

Genç Victoria 2008 yapımı Jean-Marc Vallée filmi. Emily Blunt, Miranda Richardson, ve Jim Broadbent filmde rol alırken dönem filmi izlemek iseyenler için nefis bir seçenek.

19- Shame / Utanç

IMDB puanı 7.3 olan film, dram gibi dram. Senaryosu Abi Morgan ve Steve McQueen’e ait olan filmin kadrosunda Fassbender ve Mulligan dışında James Badge Dale ve Nicole Beharie de bulunuyor. ‘Açlık’ filminden hatırladığımız Michael Fassbender’in Brandon isimli New York’ta yaşayan bir seks bağımlısını canlandırdığı film oldukça dikkat çekici.

20- Ray

Ray 2004 yapımı başrollerini Jamie Foxx ve Tequan Richmond’ın paylaştığı Ray Charles’ın hayatını anlatan biyografi türünde bir ABD filmidir. Müziğe doymak isteyen buyursun.