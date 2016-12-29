Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

Emre Arısoy
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Merakla beklediğimiz 2017 filmleri neymiş diye bi’ bakalım dedik. Çünkü 2016 pek beklediğimiz gibi bir yıl olmadı. Umalım ki 2017 da olumsuzluklarla dolu bir yıl olmasın.

Listeyi yaparken “Acaba 10 tane mi olsa yoksa 20 tane mi?” diye düşünürken türlere ayırmaya karar verdik. Tüm filmleri incelerken şöyle bir kanıya vardık ki; 2017 Disney‘in yılı olabilir!

Çıksın Diye Beklediğimiz 2017 Filmleri

Aksiyon

  • John Wick 2

john wick 2 Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

  • The Fate of the Furious

fast 8 Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

Süper Kahraman

  • Justice League

justice league 1 Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

  • Wonder Woman

wonder woman Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

  • Logan

logan Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

Macera

  • Karayip Korsanları: Ölü Adamlar Masal Anlatmaz

karayip korsanlari 5 Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

  • The Dark Tower

the dark tower Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

  • War for the Planet of the Apes

War for the Planet of the Apes Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

Bilim-Kurgu

  • Alien: Covenant

alien covenant 1 Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri
Bu filmi korku kategorisinde de değerlendirebilirsiniz.

  • Star Wars Bölüm 8

star wars 8 Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

  • Ghost in the Shell

ghost in the shell Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

Animasyon

  • Çılgın Hırsız 3

cilgin hirsiz 3 Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

  • Arabalar 3

arabalar 3 Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

  • Beauty and the Beast

beauty and the beast Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

Drama

  • T2: Trainspotting

trainspotting 2 1 Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

  • Fifty Shades of Darker

fifty shades of darker Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

Korku

  • A Cure of Wellness

a cure of wellness Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

  • Annabelle 2

annabelle 2 Merakla Beklediğimiz 2017 Filmleri

Ek olarak Valerian and the City of a Thousand Planets, Kingsman: The Golden Circle ve Spider-Man: Homecoming gibi filmler de yazılabilir.

Gördüğünüz üzere dolu dolu bir yıl bizi bekliyor. Siyasi gündem sebebiyle başımıza kötü şeyler gelmezse 2017 yılı çok güzel filmler izleyebiliriz.

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