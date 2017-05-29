Mutlaka İzlemeniz Gereken 10 Bilim-Kurgu ve Aksiyon Filmi

Terminatör 2: Mahşer Günü (IMDB: 8,5)

Yıl 2029. John Connor makinelere karşı direnişinin lideridir. Onu 2029 yılında yok edemeyen makineler şimdi yok edemedikleri düşmanlarını geçmişte yok etmeyi denemeye karar verirler ve John Connor’ın 10 yaşında olduğu döneme bir yok edici makine yollarlar. Buna karşılık John’da kendisini korumak için daha önce annesini öldürmek göreviyle geçmişe yollanan yok edici makinenin daha üst bir modelini geçmişe yollar. İki yok edici makine arasında John Connor için büyük bir mücadele başlar.