Mutlaka İzlemeniz Gereken 10 Bilim-Kurgu ve Aksiyon Filmi

Mutlaka izlemeniz gereken 10 Bilim-Kurgu ve aksiyon filmi ile karşınızdayız. Listemizdeki filmleri karışık halde sıraladık. Umarım beğenirsiniz.
İzlemeniz Gereken 10 Bilim-Kurgu ve Aksiyon Filmi
Matrix (IMDB: 8,7)
Bir hacker üzerinde yaşadığı dünyanın aslında sanal bir simülasyondan ibaret olduğunu öğrenir. Gerçek dünyayı artık makineler kontrol ediyordur ve kahramanımız Neo, bunu durdurmak için isyancılara katılır.
Kara Şövalye (IMDB: 9,0)
Batman suça karşı savaşını daha da ileriye götürüyor. Teğmen Jim Gordon ve Bölge Savcısı Harvey Dent’in yardımlarıyla, Batman şehir sokaklarını sarmış olan suç örgütlerinden geriye kalanları temizlemeye girişir.
Yüzüklerin Efendisi 3: Kralın Dönüşü (IMDB: 8,9)
Frodo, yüzüğü yok etmek için zorluklarla dolu bir yolculuğa çıkar. Bu yolculuğunda ona Sam ve Gollum eşlik edeceklerdir. Orta Dünya’yı Sauron’dan kurtarmak için tek umut Frodo’dur.
Star Wars 5: İmparator (IMDB: 8,7)
İmparator Darth Vader’ın da yardımıyla asileri ezerek galaksiyi hakimiyeti altına almaya çalışmaktadır. Casus robotlar sayesinde asilerin merkezinin Hoth gezegeninde olduğunu öğrenir ve birlikleri oraya gönderir. Luke Skywalker, Han Solo ve Prenses Leia, son anda Bulut Şehri’ne kaçarlar. Luke bu arada Yoda’yı bulmak ve Jedi eğitimini tamamlamak üzere yola çıkar.
Terminatör 2: Mahşer Günü (IMDB: 8,5)
Yıl 2029. John Connor makinelere karşı direnişinin lideridir. Onu 2029 yılında yok edemeyen makineler şimdi yok edemedikleri düşmanlarını geçmişte yok etmeyi denemeye karar verirler ve John Connor’ın 10 yaşında olduğu döneme bir yok edici makine yollarlar. Buna karşılık John’da kendisini korumak için daha önce annesini öldürmek göreviyle geçmişe yollanan yok edici makinenin daha üst bir modelini geçmişe yollar. İki yok edici makine arasında John Connor için büyük bir mücadele başlar.
Star Trek (IMDB: 8,0)
Uzay gemisi Atılgan’ın yeni ve genç mürettebatı insanoğlunun daha önce hiç gitmediği yerlere ulaşmak için yüksek cesaret isteyen yolculuklarına Kaptan Jim Kirk’ün önderliğinde başlıyor.
Diriliş (IMDB: 8,0)
Hugh Glass, Dakota adıyla bilinen bölgede gerçekleştirilen bir av gezisinde bir ayının saldırısına uğrayarak ölümcül bir şekilde yaralanır. Hayatta kalma umudu çok zayıf olan Glass, arkadaşı John Fitzgerald tarafından ölüme terk edilir. Hayatta kalmayı başaran Glass, intikam almak için zorlu bir yolculuğa başlar.
Mad Max: Öfke Yolu (IMDB: 8,1)
Zorlu geçmişi Max’i hayatta kalmak için en iyi yolun yalnız olmak gerektiğine inandırmıştır. Yaşadıkları ortamı zalimce yöneten Joe’dan kaçmaktadır ve Joe kendisinden çalınan ve yeri doldurulamayacak derecede önemli şeyin peşindedir.
Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (IMDB: 8,0)
Lord Voldemort’un hortkuluklarının bir kısmını bulup yok eden Harry, Ron ve Hermione Dumbledore’un verdiği görevi tamamlamak için Voldemort’un tüm hortkuluklarını bulup yok etmek zorundadırlar.
Başlangıç (IMDB: 8,8)
Çok yetenekli bir hırsız olan Dom Cobb’un hayatındaki her şey mahvolmuştur. Cobb’a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkansız başlangıçı tamamlayabilirse…