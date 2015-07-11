Birileri komedi filmi mi dedi? Ah lütfen sizi şöyle alalım! Aranızda gözyaşı dökmek isteyen ama bunun üzüntüden olamamasını isteyen de mi var? O zaman sıkı durun! Gülmekten gözlerinizin yaşaracağı film listesi geliyor! Sözü fazla uzatmayacağım, eksiklerim vardır buna eminim ama eksiklerimi benimle paylaşmaktan çekinmeyin. 🙂
Ayrıca filmleri puanlandırmadım, karışık bir sıradalar. Keyifli seyirler dilerim. ^^
İşte Mutlaka İzlenmesi Gereken 25 Komedi Filmi!
25. Along Came Polly / Polly Gelince
Romantik komedi filmi türündeki yapım, Polly ve Reuben adlarında birbirlerine tamamen zıt karakterlere sahip iki tiplemenin birbiriyle buluşmasını anlatıyor. Reuben (Ben Stiller) yeni evlendiği karısının ihanetini yakalamış ondan ayrılmış, aşk acısı çeken; disiplinli, çok düzenli ve sıkıcı bir hayat yaşayan karakter. Yaşadığı üzüntüden dolayı arkadaşları onun keyfini yerine getirmek için parti düzenlerler. Düzenlenen partide lise arkadaşı Polly (Jennifer Aniston) ile karşılaşan Reuben; bu genç, güzel, hayat dolu, seksi kadına aşık olur. Ama işler beklediği gibi gitmez ve olaylar karmaşıklaşır.
24. Tropic Thunder / Tropik Fırtına: Al Bakalım
Savaş filminde rol alan oyuncular, filmde gerçek savaş koşulları altında olunca eğitim kampında öğrendiklerine başvurmak zorunda kalırlar. Film içinde film komedisi ortaya çıkıyor. Ben Stiller yönetmenliğindeki filmin başrollerinde Ben Stiller, Jack Black, Robert Downey Jr. bulunuyor. Ayrıca filmde Tom Cruise, Matthew McConaughey ve Jon Voight gibi oyuncuların boy göstermesi de hayli ilgi çekici.
23. Kiss Kiss Bang Bang
Harry’in asıl işi hırsızlıktır. Ancak hesapta olmayan olaylar aracılığı ile bir anda kendisini oyunculukla ilgili bir elemelerde bulur, rol dedektifliktir. Başarılı olmayı aklına koyan Harry, ciddi bir biçimde oyunculuk öğrenmeye başlar. Oyunculuk derslerinde okul arkadaşı Harmony ile karşılaşır. Harmony’i etkilemek isterken durum pek de istediği gibi gitmez çünkü bu rol her an gerçeğe dönüşebilecektir.
22. Meet the Parents / Zor Baba
Hemşire olarak yaşamına devam eden Greg Fokker uzun süredir birlikte yaşadığı ve hayatının kadını olduğuna inandığı kız arkadaşı Pam’e evlilik teklif etmeye hazırlanır fakat ortada bir sorun vardır. Pam’in eski bir CIA ajanı olan babası Jack Byrnes kendi kurallarıyla yaşayan zor bir adamdır ve bu evliliği onaylaması çok zor olacaktır. Pam ve Greg, kızın ailesine bir ziyaret düzenleyerek ortamı yumuşatmaya çalışırlar. Ancak bu esnada Pam’in kız kardeşlerinden biri de evlenmek üzeredir, bunun üzerine işler fazlasıyla karışır.
21. Bienvenue chez les Ch’tis / Tayinim Çıktı
Tayini çıktığı için Fransa’nın güneyinden kuzeyine gitmek durumunda kalan bir memurun orada beklediği üzüntülü hayat yerine, iyi ve gayet samimi insanlarla güzel bir 3 sene geçirişini anlatan filmdir.
20. Smetto Quando Voglio / İstediğimde Bırakırım
Hayatını zorlukla kazanan bir kimyager ve araştırmacı akademisyen, üniversitedeki bütçe kesintileri nedeniyle işten atılır. Öğrencilerinden biriyle konuşurken, uyuşturucunun ne kadar karlı bir iş olduğunu fark eder. Başarılı kimyager, yasadışı olmayan bir uyuşturucu imal eder ve kendi gibi parasız veya işsiz bir grup arkadaşıyla birlikte bu maddeyi piyasaya sürer. Ancak ekip çok para kazanmaya başlayınca işler sarpa sarar.
19. A League Of Their Own / Kızlar Sahada
2. Dünya Savaşı’nda Amerikalılar profesyonel beysbol oyuncuları, savaşa gitmiştir. Sahalar boş kalınca imdada Kızlar Profesyonel Beysbol Ligi yetişir. Önceleri kadın oldukları için önemsenmeyen kızlar, 11 yıl boyunca kazandıkları başarılarla Amerika spor tarihinde önemli bir yer edinirler.
18. Four Lions / Dört Aslan
İngiltere’de yaşayan ve kendilerini cihad aşkına kaptırmış bir grup adam gizli bir plan yaparlar. Amaçları seslerini duyuracak büyük bir eylemdir. Fakat kafadarlar bu eylemi sorunsuz bi şekilde gerçekleştirmekten o kadar uzaklardır ki, bu durum gerçek motivasyonlarının ne olduğuna dair güçlü soru işaretlerinin belirmesine neden olur.
17. Frances Ha
Bir dans topluluğunda çıraklık yapan 27 yaşındaki Frances, pek de parlak bir kariyere sahip olmayan bir dansçıdır. Tam anlamıyla istikrarlı bir işe sahip olmayan Frances’in tek hayali çalıştığı bu şirketin daimi çalışanı olabilmektir. Öte yandan kendi dönemindekiler gibi birçok farklı işe atılmakta ancak hiçbirinde tam anlamıyla başarılı olamamaktadır. Frances’i tam anlamıyla anlayan tek kişi ise aynı daireyi paylaştığı Sophie’dir. Ne var ki Spohie’nin hayallerindeki şehre taşınacak olması ilişkilerini sarsacak; Frances’in gerçek hayat ve sorumluluklar gerçeğiyle tanışmasına neden olacaktır.
16. Bruce Almighty / Aman Tanrım!
Tanınmış bir televizyon muhabiri olan Bruce Nolan’ın hayatında her şey istediği gibi ilerlemiştir. İşlerin yolunda Gitmediği bir günün sonunda, kendini kaybedip tanrıya isyan etmeye başlayan Nolan, hiç beklemediği şekilde bir karşılık görür. Her sızlanmasında tuhaf olaylarla karşılaşan Bruce, bir gün sıra dışı bir şekilde tanrıyla karşılaşır. Tanrı bir insan silüetinde Nolan’a görünür ve bu şikayetçi kuluna sıra dışı bir planla dersini vermeye karar verir.
15. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy / Achorman: O Bir Efsane
70’lerin San Diego’sunda popüler bir televizyon spikeri olan Ron Burgundy, yalnız çalışmayı ve önce olmayı çok seven bir adamdır. Tüm ülkeyi etkisi altına alan feminizm akımı çalıştığı kanalı da etkisi altına alınca, yanına hırslı ve güzel bir kadın olan spiker Veronica Corningstone getirilir. Kendisi önde olmayı sevdiği için Veronica’nın hayvanlar, yemek pişirme, magazin gibi konulardaki haberleri yapmasını ve esas işi kendisine bırakmasını tercih etmektedir. Fakat Veronica’nın azimli bir şekilde haber spikeri olmak istemesi, iki arasında ciddi bir müdahaleye yol açacaktır.
14. The Grand Budapest Hotel / Büyük Budapeşte Oteli
20. yüzyılın başlarında iki savaş arasındaki dönemde geçen hikayede, Avrupa’nın hayali Zubrowka şehrinde bulunan Büyük Budapeşte Oteli’nin ihtişamlı dönemine tanık oluyoruz. Gustave H, otelin işleyişini büyük bir profesyonellikle idare eden, müşterileri dahi en ince ayrıntılarına kadar tanıyan bir konsiyeri görevlisidir. Bir gün otele bellboy ve komi görevlisi olarak Zero Mustafa adında bir genç adam gelir ve kısa zamanda aralarında yakın bir arkadaşlık başlar. İkili birbirlerinin sırdaşı olurken, yaşadıkları şehir de büyük bir savaşa doğru sürüklenmektedir. Gustave’ın yaşlı sevgilisi Madame D. esrarengiz bir şekilde hayata veda eder, ikili Madame D’ye veda etmek için yola çıkar. Asilzade olan Madame D.’nin şatosuna vardıklarında miras bölüşümü yapılan toplantıya denk gelirler. Madame D., Gustave’a miras olarak paha biçilmez bir Rönesans tablosu bırakmıştır ve bunun açıklanmasıyla aile içerisinde büyük karmaşa çıkar. Bu andan itibaren belalarla dolu bir maceraya atılırlar.
13. Superbad / Çok Fena
Liseden mezun olmak üzere olan, nerd diye tabir edilen ‘’asosyal’’ denilebilecek iki gencin ibret alınması gereken serüvenlerini alaycı bir şekilde anlatan gençlik filmi. Liseden mezun olmak üzere olan ve sosyal becerileri az gelişmiş iki gencin birbirine bağımlı arkadaşlıkları vardır. Farklı üniversitelere gidecekleri için, hayatla ayrı ayrı yüzleşmek zorundadırlar. Evan çok korkak bir gençken, Seth ağzı laf yapan ve karşı cinse fazla düşkün bir kişiliğe sahiptir.
12. High Fidelity / Sensiz Olmaz
Sıradan bir adam olan Rob bir plakçıda çalışıyordur. Kız arkadaşı Laura ile aralarında sıradan bir ilişki vardır. Bir gün Laura, Rob’u terk eder. Bu terk ediliş Rob’un hayatında ardı ardına dizilmiş ayrılıklara eklenen bir anıdır sadece. Rob, Laura’nın terk edişinden hareketle eski ayrılıklarına doğru bir serüvene atılır. Rob’un oldukça kişisel olarak adlandırılabilecek olan bu yolculuğu, kadın-erkek ilişkisini etraflıca masaya yatırmasına neden olacaktır.
11. O Brother, Where Art Thou? / Neredesin Be birader?
Ulysses Everett McGill, bir cezaevinde hüküm giymiş olan ancak kısa zamanda buradan kaçmanın planlarını kuran azılı bir suçludur. Artık ne pahasına olursa olsun bu delikten çıkmaya kararlı olan McGill, iki mahkumu da kendine inandırarak onları, mahkum olmadan önce gömdüğünü söylediği 1.2 milyon dolarlık hazineyi bulmaya ikna eder. Prangaları ayaklarında, macera dolu bir yolculuğa atılan üç gözü pek adamı bu yolculukta bekleyen şeyler ise birbirinden tuhaf olacaktır. Peşlerinden gelen memur Cooley’den kaçarken sıra dışı insanlarla tanışan üçlü, başka olaylara tanık olacaktır.
10. Shaun of the Dead / Zombilerin Şafağı
Shaun, hayatında ciddi olarak daha hiçbir şeyi başaramamıştır. Tüm hayatı, ne için yaptığını hala bilmediği işi, iki deli ev arkadaşı Ed ve Pete, kız arkadaşı Liz ve annesi arasında gidip gelmektedir. Hayatındaki en önemli şeyse, kendini bulduğu tek yer olan Winchester adlı bardır. Shaun bir gün hayatının fırsatını yakalayacağını düşünmekle zamanını harcarken bütün Kuzey Londra’yı zombiler basar. Sokaklar ölülerin işgali altında kalınca ve ölüm hemen yanı başınızda olunca ne hissedersiniz? Tabi ki Shaun gibi sevdiğiniz herkesi kurtarmayı. Zaten kurtarılacaklar listesinde sadece dört isim vardır; Liz, Ed, Pete ve anne. Tüm bu ekibi toparlayıp Winchester’a ulaşabilirse hayatta kalacaklarına inanan Shaun’u zorlu bir macera beklemektedir. Annesi bir zombi tarafından ısırılır ve O’nu öldürmek zorunda kalır. Hayatın tüm ironileri bir grup zombi sayesinde ortaya dökülür.
Bridesmaids / Nedimeler
Annie hayatı karmakarışık giden, erkeklerle ilişkilerinde dikiş tutturamayan bir kadındır. Bir gün en yakın arkadaşı Lillian nişanlanır ve düğününde Annie’ye nedime olmasını teklif eder. Annie deli dolu bir kadındır ama diğer nedimelerin de; Helen, Megan, Rita ve Becca’nın da ondan aşağı kalır yanı yoktur!
9. Wedding Crashers / Davetsiz Çapkınlar
Jeremy ile John, kendilerince son derece keyif aldıkları bir çapkınlık yöntemi geliştirmişlerdir. Katıldıkları her düğünde faal bir konumda bulunurlar, canlarının istediği kızı tavlayıp onunla çıkmak konusunda son derece başarılı ve öz güven sahibidirler. Ne zaman seçtikleri kızlardan birinin ailesi ile tanışırlar işte o an işler tepetaklak olmaya başlar. Sosyeteden insanların katıldığı bir nikahta hedef olarak Gloria ile Claire’i seçerler. Jeremy, işi bağlar ve misyon tamamlanır ancak John için durum o kadar kolay değildir. Türlü şeyler yaşarlar ve en son noktada bu iki arkadaş, tanınmış bir politikacının kızı olan Claire’in ailesinin yaşadığı eve giderler, romantik komedi filmi artık başlamıştır.
8. The Big Lebowski / Büyük Lebowski
Lebowski, bir milyoner ile karıştırılır. Milyonerin karısına ait borçlar ödenmemiştir ve bundan sebep kahramanımız gangsterlerden dayak yer ve çok değerli halısı zarar görür. Lebowski, ortadaki bu yanlış anlaşılmayı çözmek zorundadır. Adaşı olan milyonerin malikânesine giderek konuşmak ister.
7. Seven Psychopaths / Yedi Psikopat
Marty, Yedi Psikopat adını koyduğu ama hikayesini bir türlü tam olarak kurgulayamadığı kitabını zar zor yazma çabası içerisinde olan bir yazardır. Çılgın yönleri olan, işsiz aktör Billy ise Marty’nin komşusu ve en yakın arkadaşıdır. Bu aralar geçimini ise zengin köpek sahiplerinin köpeklerini kaçırarak, fidye isteyerek sürdürür. Marty’yi ise psikopat biçimde ‘çok’ sevmektedir. Oldukça beyefendi bir adam olan ve eşi kanser tedavisi gören Hans ise Marty’nin suç ortağıdır. Geçmişte ortalığı birbirine karıştırmış bir adamken, artık kendisini daha sakin bir hayata ve dine adamıştır. Fakat Billy ve Hans son işlerinde baltayı taşa vururlar. Psikopat bir katil olan Charlie’nin çok kıymetli köpeğini çalarlar. Charlie hayattaki her insanı biricik sevgilisi olan köpeği için öldürebilecek bir delidir. Marty tüm bu kovalamacada nihayet kitabını tamamlayabilecek ilhamı bulur; şimdi mesele Charlie’den kaçıp hayatta kalmaktır!
6. Moonrise Kingdom / Yükselen Ay Krallığı
Küçük bir kasabadan kaçan genç aşıkları ve onları bulmak için seferber olan kasaba halkının maceralarını anlatıyor. Yönetmenin film hakkında söyledikleri bile film için meraklanmamızı sağlıyor; “Bir kaç senedir aklımın bir köşesinde böyle bir hikaye vardı. Kendi hatıralarımdan yola çıkarak iki küçük çocuğun aşkını anlatan bir hikaye oluşturmak istedim.”
5. Anger Management / Asabiyim
Dave Buznik, etrafındaki dünyaya karşı saygılı, kendi halinde, hiçbir işe karışmayan ve oldukça sakin bir iş adamıdır. Belki de dünyanın en sinirsiz insanlarından bir tanesidir. Bir gün bindiği bir uçakta yaşadığı bir olay ise Buznik’in hayatını değiştirecektir. Çünkü Buznik yaşadığı bu acayip olayın ardından öfke kontrol terapisine yollanacaktır. Ancak işin tuhaf yanı, bu terapiyi yöneten hocanın en büyük sorunu, öfkesini kontrol edememesidir.
4. The Hangover Serisi
Film 1: Filmde arkadaşlarının düğününden iki gün önce bekârlığa veda partisi vermek için Las Vegas’a giden dört tuhaf arkadaşın, sarhoş oldukları parti gecesinin sabahında odalarında bir kaplan, tavuklar ve dolapta ağlayan altı aylık bir bebek ile uyanmaları üzerine gelişen olağanüstü maceralar aktarılmaktadır.
Film 2: Phil, Stu, Alan ve Doug; Stu’nun düğünü için Bangkok’a giderler. Las Vegas’taki unutulmaz bekarlığa veda partisinden sonra, Stu bu sefer kendi bekarlığa vedasını asla şansa bırakmadan gayet sakin bir “düğün öncesi kahvaltısı”nı yeğler. Fakat kankaları için onca yol tepen Phil, Doug ve Alan bir kahvaltıyla asla yetinmeyecektir.
Film 3: Bu sefer düğün yok, bekarlığa veda partisi yok. Ters ya da düz gidebilecek ne olabilir ki? Ancak Kurt Sürüsü yollara düştüğünde tüm bahisler kapanır. Film, Bradley Cooper, Ed Helms, Zach Galifianakis ve Justin Bartha’yı; Phil, Stu, Alan ve Doug rollerinde tekrar bir araya getiriyor. John Goodman ise ilk kez bu bölümde takıma katılıyor.
3. Ted / Ayı Teddy
8 yaşındaki John bir Noel gecesi sevgili oyuncak ayısının canlanmasını, kendisiyle konuşmasını diler ve ertesi sabah en iyi arkadaşı olan oyuncak ayı Ted, konuşan canlı bir ayıcığa dönüşür! John artık yalnız değildir aksine çok mutludur ama atladığı ufak bir detay vardır: Herkes büyür! Artık 30’lu yaşlarının ortasında olan John ayı Ted ile bir ömür geçirmiş, aynı evi paylaşmıştır. Dahası Ted de insan hayatına uyum sağlamış, John’dan daha çapkın, daha edepsiz ama bir o kadar da şirin bir yaratık olmuştur. Tek bir sorun vardır, Ted John’u hiç kimseyle paylaşmak istemez; bir seneden fazladır sevgilisi olan Lori’yle bile. John ise kendi hayatına devam edebilmek için Ted’den ayrılmak zorunda olduğunu hisseder…
Ayı Teddy 2 vizyonda, kaçırmayın!!!
2. Burn After Reading / Aramızda Casus Var
Alkolik olduğu gerekçesiyle CIA’deki işinden kovulan emekli ajan Ozzie Cox, intikam almak için gizli bilgileri bir cd’ye kaydeder. Cox’un boşanmanın eşiğinde olduğu eşi Katie, cd’yi çalar ve gittiği spor salonunda unutur. Salonda çalıştırıcı olan Chad ve aynı yerde yönetici olarak çalışan Linda, Chad’in tesadüfen bulduğu cd ile Cox’a şantaj yapmaya başlarlar. İşin içine bir de Katie’nin birlikte olduğu federal ajan Harry girince olaylar daha karmaşık bir hâl alır.
Komedi filmi listesi de böyleydi. Tavsiyelerinizi yorum olarak yazabilirsiniz. Konu komedi filmi olunca “amaaan bunun neresi komik asıl siz şunu izleyin” diyeceğiniz filmler kesinlikle vardır.