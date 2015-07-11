Mutlaka İzlenmesi Gereken 25 Komedi Filmi!

10. Shaun of the Dead / Zombilerin Şafağı

Shaun, hayatında ciddi olarak daha hiçbir şeyi başaramamıştır. Tüm hayatı, ne için yaptığını hala bilmediği işi, iki deli ev arkadaşı Ed ve Pete, kız arkadaşı Liz ve annesi arasında gidip gelmektedir. Hayatındaki en önemli şeyse, kendini bulduğu tek yer olan Winchester adlı bardır. Shaun bir gün hayatının fırsatını yakalayacağını düşünmekle zamanını harcarken bütün Kuzey Londra’yı zombiler basar. Sokaklar ölülerin işgali altında kalınca ve ölüm hemen yanı başınızda olunca ne hissedersiniz? Tabi ki Shaun gibi sevdiğiniz herkesi kurtarmayı. Zaten kurtarılacaklar listesinde sadece dört isim vardır; Liz, Ed, Pete ve anne. Tüm bu ekibi toparlayıp Winchester’a ulaşabilirse hayatta kalacaklarına inanan Shaun’u zorlu bir macera beklemektedir. Annesi bir zombi tarafından ısırılır ve O’nu öldürmek zorunda kalır. Hayatın tüm ironileri bir grup zombi sayesinde ortaya dökülür.

Bridesmaids / Nedimeler

Annie hayatı karmakarışık giden, erkeklerle ilişkilerinde dikiş tutturamayan bir kadındır. Bir gün en yakın arkadaşı Lillian nişanlanır ve düğününde Annie’ye nedime olmasını teklif eder. Annie deli dolu bir kadındır ama diğer nedimelerin de; Helen, Megan, Rita ve Becca’nın da ondan aşağı kalır yanı yoktur!