Uzun zamandır yazmak isteyip ama bir türlü yeterli zamanı bulamadığım muhteşem liste karşınızda! Bu birbirinden değerli, adeta soluklarınızı tutmanızı sağlayan, kalp atışlarınızın hiç normal seviyeye düşürmeyen filmlere hep birlikte göz atalım.
*Kesinlikle hepsi favorim ama diğer listelerin aksine, son beşe koyduğum filmler önceliğimdedir. :)*
Keyifli okumalar ve iyi seyirler dilerim. ^^
Not: Sıralama karışık olarak verilmiştir. “Aaa şu film neden yok listede!” diye düşündüğün bir film var ise yorum yazarak belirtmenizi rica ederiz.
İşte Mutlaka İzlenmesi Gereken 33 Aksiyon Filmi
33. Death Race / Ölüm Yarışı
Azılı suçlularla tıka basa dolu bir hapishanenin yöneticileri, ceza evindeki mahkumları birbirleriyle dövüşmeye zorlayarak, bol miktarda para kazanabilecekleri, tüyler ürpertici bir çeşit gladyatör oyunu düzenlemeye karar verirler. Adrenalin yüklü, şiddet arzusuyla yanıp tutuşan mahkumlarsa bir arenaya çıkıp birbirleriyle ölesiye mücadele etmeye dünden hazırdırlar.
32. Rambo -First Blood
John Rambo, bir dağ kasabasına gelirken kasaba şerifinin taciziyle karşılaşır. Tek istediği temizlenmek ve karnını doyurmaktır. Şerif ona terörist muamelesi yapar, yakalar, hapse atar. Hapiste polislerin işkencesi sırasında Rambo’nun gözünde Vietnam’da gördüğü işkenceler canlanır ve karakolu darmadağın edip bir motosiklete el koyarak dağa kaçar.
31. Pasific Rim / Pasifik Savaşı
Denizden Kaiju adı verilen yaratıklar yükselmeye başlayınca, milyonlarca insanın canına mal olacak ve insan kaynaklarını tüketen bir savaş başlar. Bu devasa Kaijular ile savaşabilmek için özel bir silah üretilir. Jaeger adı verilen büyük robotlar akılları nöral bir köprüde kitlenmiş iki pilot tarafından beyin gücüyle yönetilir. Ama Jaegerlar bile acımasız Kaijuların yanında savunmasız kalırlar. Yenilmenin eşiğindeki insanoğlunun son çaresi eski pilot ve deneyimsiz stajyer ‘dir.
30. Gladiator / Gladyatör
General Maximus’un imparatorluk içerisinde yükselmesi karşısında kıskançlığa kapılan tahtın varisi Commodus, general ile ailesinin derhal öldürülmesi emrini çıkarır. Ölümden zor kurtulan Maximus’u artık kölelik yaşamı beklemektedir. Arenaya gönderilerek orada bir gladyatör olarak eğitilir. Yıllar sonra Roma’ya geri döndüğünde tek bir amacı vardır; yeni İmparator Commodus’u öldürerek karısıyla oğlunun katledilmesinin intikamını almak.
29. Godzilla
1999 yılında Filipinler’de tanımlanamayan dev yaratıklara ait kalıntılara rastlanmıştır. Bundan çok kısa bir süre sonra, Japonya’da nükleer santralde bir felaket meydana gelir. Şehirde santrale yakın olan bölge nükleer kirlilik nedeniyle tehlikeli bölge ilan edilmiştir. Amerikalı Joe Brody, resmi açıklamanın aksine bu felaketin bir deprem olmadığına inanmaktadır. Oğlu Ford askeri kuvvetlere alındığında, aklına gelen ilk düşünce Japonya’ya gidince babasını alıp Amerika’ya geri götürmek olur. Bu sırada Joe Brody, kirlilik olan bölgeye vardığında 15 yıl önceki alametlerin tekrar yayıldığını fark eder. Bir yaratık nükleer enerjiden beslenerek etrafında bir yıkımın izlerini bırakarak gitmiştir. Canavarı durdurmak için Amerikan ordusu harekete geçer. Bu sırada Ichrio Serizawa tarihöncesi çağlardan bu yana varolan efsanevi yaratık Godzilla’yı keşfeder. Devasa canavar Godzilla uykusundan uyanıp kendisine yapılanların intikamını almak harekete geçer!
28. The Transporter / Taşıyıcı
Frank, yaptığı işin en iyisidir, tehlikeli ve yasadışı maddeleri hiçbir soru sormadan bir noktadan diğerine taşır. Ancak en son sevkiyatında, uluslararası esir tüccarlarının kaçırdığı güzel bir kadın, onun taşıma planlarında ölümcül problemler çıkmasına neden olur. Artık Frank değerli kargosunu ve kendi hayatını kurtarmak için durmak bilmeyen, hareket dolu bir savaşa girmelidir.
27. The Dark Knight / Kara Şövalye
Suç işleyenlerden arındırılan bir yer, bir zaman sonra yeniden tehdit altında kalabilir ve işte o zaman yeniden kolları sıvayacak olanların mücadelesi de daha keskin olarak hayata geçecektir. Batman, Teğmen Gordon ve Savcı Harvey Dent bir araya gelerek Gotham Sokakları’nda bu işi kotarmış olsalar da ansızın ortaya çıkan Joker, işleri fena halde bozar. Onun dehası ile baş etmek kolay olmayacaktır. Gotham eski karmaşa dolu günlerin eşiğindedir. Batman yeniden kurtarıcılığa soyunurken kendi varlığının bulduğu anlamı da sorgulamaya başlar. O aslında suçluların sayısını azaltıyor mudur yoksa çoğaltıyor mudur bunu gerçekten anlamak isteyecektir.
26. World War Z / Dünyalar Savaşı Z
Gerry Lane iki kızı ve sevgili eşiyle mutlu bir hayat sürdüren bir aile babasıdır. Bir gün arabaları trafikte sıkıştığında her zamankinden farklı olarak yolunda gitmeyen bir şeylerin olduğunu fark ederler. Tehlike hızla yaklaşmaktadır… Ailesini güvenli bir bölgeye yerleştiren Birleşmiş Milletler çalışanı olan Gerry, ikiye ayrılan dünyayı kurtarmak için dünyayı dolaşacak ve bunu yaparken hayli kısıtlı olan zamana karşı yarışacaktır.
25. Captain America / Kaptan Amerika
Marvel Comics tarafından yaratılan çizgi roman karakteri Kaptan Amerika, yani Steve Rogers, filmde Kaptan Amerika olarak bilinen süper askere dönüşeceği deneysel bir programa katılmaya gönüllü olduğu zamanlardaki Marvel Evreni’nin ilk günlerine dönüyor. Kaptan Amerika , kötü Red Skull’ın liderliğindeki HYDRA organizasyonuyla savaşmak için Bucky Barnes ve Peggy Carter’la güçlerini birleştiriyor.
24. The Bourne Ultimatum / Son Ültimatom
Hafızasını ve sevdiği tek insanı kaybeden Jason Bourne ‘un hayatta tek bir amacı vardır o da kendisine yeni bir gelecek kurmak için geçmişinin izini sürmek… Bu amaç, kahramanımızı Moskova’dan Paris’e,Paris’ten Londra’ya,Fas’a kadar uzanan bir kovalamacaya sürükler.
23. Undisputed / Yenilmez
Yenilgi yüzü görmemiş dünyaca ünlü dövüşçü George ’Iceman’ Chambers, tecavüz suçundan tutuklanarak hapse atılır. Burada hapishane şampiyonu boksör Monroe Hutchens ile dövüşmesi ve onu yenmesi gerekecektir.
22. The İtalian Job / İtalyan İşi
Azılı bir suçlu olan Charlie Croker’ın önderliğinde bir suçlu çetesi, detaylı bir hazırlık sürecinden sonra, Los Angeles’ın tarihindeki en kötü trafik sıkışıklığına sebep olurlar. Böylece, yapacakları mücevher hırsızlığı için zaman kazanacaklardır. Planları; soygunu gerçekleştirdikten sonra, yaya kaldırımlarında sürebilecek kadar küçük olan Mini Cooper’larını kullanarak, trafik açılmadan önce kaçabilmektir.
21. Crank / Tetikçi
Batı Yakası’nın büyük bir suç örgütüyle çalışan serbest bir kiralık katil olan tetikçi Chev Chelios bir gece uykusunda düşmanları tarafından zehirlenir. Ertesi sabah bir saatlik ömrünün kaldığını bildiren telefon ile uyanır. Sersem vaziyette, zorlukla hareket eden, kalp atışları bile yavaşlamış olan Chev, kendi hayatını kurtarmak için panzehir bulmak, tehlikede olan sevgilisini kurtarmak ve düşmanlarından intikam almak zorundadır.
20. Shooter / Tetikçi
Eski bir keskin nişancıdan son bir görev için işine geri dönmesi istenir. Ancak bu yeni görevi sırasında ABD Başkanına yönelik bir suikast senaryosu tuzağına düştüğünü fark etmesi uzun sürmez. Öncelikle bu komplo üzerindeki karanlık perdeyi kaldırmak zorundadır.
19. Face/Off / Yüzyüze
FBI ajanı Saen Archer sekiz yıldır peşinde olduğu ayrıca bir terör olayında çocuğunu öldüren zeki bir suçlu ve paralı terörist Castor Troy’un Los Angles’a yerleştirdiği biyolojik bir silahı aramaktadır. Troy’un öldüğünün duyulması üzerine bir estetik ameliyatın yardımıyla onun yerine geçerek terör örgütünün içine sızar. Ancak Troy ölmemiş sadece komaya girmiştir. Komadan çıkınca o da aynı yöntemle Archer’ın yerine geçer. Archer teröristlerle uğraşırken Troy Archer’ın aile ve iş hayatını mahvetmektedir. Nihayetinde birbirine kin ve nefret duyan ve birbirine dönüşen iki ezeli düşman yüzleşebilecek midir?
18. The Rock / Kaya
General Hummel, ABD ordusu adına herhangi bir kaydı bulunmayan gizli operasyonlara katılmış ve komuta etmiştir. Bu operasyonların sonucunda yıllar sonra toplam yüze yakın adamını arkasında ölü olarak bırakmıştır. ABD hükümeti bu gizli operasyonlarda öldürülen kişilere sahip çıkmamakta ve onları reddetmektedir. Bunun üzerine Hummel ve beraberindeki bir grup asker her biri 80,000 kişiyi öldürebilecek V.X. gazlarıyla dolu 15 adet roketi ele geçirir ve Alcatraz adasını içindeki 81 adet turistle birlikte ele geçirirler.
17. Live Free or Die Hard / Zor Ölüm
Eskinin hınzır ve tuttuğunu koparan polis memuru John McClane, artık hiç de o tanıdığımız uslanmaz ve başarılı adam değildir. Geçen yıllar ona pek de iyi davranmamıştır. Tepetaklak giden özel hayatı, karısından boşanması, kendini alkole vermesi gibi sorunların üzerine, artık polis departmanında da çalışmamaktadır. Eskinin hareketinden ve başarısından uzak, devlete bağlı bir güvenlik şirketinde bilgisayar korsanlarını takip ettiği bir işte çalışmaktadır. Fakat tehlike ve macera, hiç beklemediği bir anda gelip yine onu bulacaktır.
16. San Andreas / San Andreas Fayı
San Andreas Fayı’nın kırılması ile 9 şiddetindeki bir depremle Kaliforniya sallanır. Bir arama kurtarma pilotu ve artık araları pek de iyi olmayan eşi, Los Angeles’tan San Francisco’ya, kızlarını kurtarmak için yola çıkarlar. Ancak, kuzeye yaptıkları bu tehlikeli yolculuk, henüz sadece bir başlangıçtır. Ve ne zaman en kötüsü artık bitti diye düşünseler, daha da kötüsü başlamaktadır.
15. Resident Evil / Ölümcül Deney Serisi
Raccoon şehrinin dışında Umbrella Corporation isimli bir şirket tarafından yönetilen, Hive isimli bir genetik araştırma merkezi bulunmaktadır. Araştırmalar esnasında uygulanan deneylerden birinde üretilen T-virus isimli virüsü ele geçiren bir hırsız bu virüsü Hive binasının içerisine salar. Virüs The Red Quinn isimli yapay zekayı ele geçirir ve sonrasında merkezdeki herkese bulaştırmaya başlar. Tüm personel zombiye dönüşür ve bu zombiler Red Quinn tarafından yönetilir. Red Quinn’i durdurmak için merkeze gelen bir ekip bu yapay zeka makineyle savaşırken zombilerle de baş etmeye çalışacaktır.
14. Inception / Başlangıç
Dom Cobb çok yetenekli bir hırsızdır. Uzmanlık alanı, zihnin en savunmasız olduğu rüya görme anında, bilinçaltının derinliklerindeki değerli sırları çekip çıkarmak ve onları çalmaktır. Cobb’un bu ender mahareti, onu kurumsal casusluğun tehlikeli yeni dünyasında aranan bir oyuncu yapmıştır. Ancak, aynı zamanda bu durum onu uluslararası bir kaçak yapmış ve sevdiği herşeye malolmuştur. Cobb’a içinde bulunduğu durumdan kurtulmasını sağlayacak bir fırsat sunulur. Ona hayatını geri verebilecek son bir iş; tabi eğer imkansız “başlangıç”ı tamamlayabilirse.
13. Unknown / Kimliksiz
Beş adam, kilitli bir depoda uyandıklarında ne geçmişlerine dair ne de oraya nasıl geldiklerine dair hiçbir şey hatırlamazlar. Bilmedikleri bir oyunun içindeymişçesine birbirlerinin ve kendilerinin kim olduğunu anlamaya çalışırlar. Kısa zamanda ortaya çıkar ki, gerçekten içinde bulundukları şey bir oyundur. Canlı kalmak için kimin iyi taraftan, kimin kötü taraftan olduğunu anlamaları gerekmektedir.
12. Snowpiercer / Kar Küreyici
Gelecekte başarısızlığa uğrayan bir deney büyük bir felaketle sonuçlanır ve yeryüzündeki yaşamı büyük ölçüde bitiren bir küresel ısınma olur. Dünyanın çevresinde kesintisiz bir güçle dönen bir tren hayatta kalan insanların son sığınağı olacaktır. Fakat güç bela yaşamın sürdüğü bu yeni dünyada sınıfsal farklılıklar halen en büyük silahtır…
11. V For Vendetta
Geleceğin totaliter İngiltere’sinde geçen “V for Vendetta” sadece “V” olarak bilinen maskeli bir adam tarafından bir ölüm-kalım durumundan kurtarılan yumuşak başlı genç kadın Evey’nin hikayesini anlatıyor.
10. 300 / 300 Spartalı
300 Spartalı, Kral Leonidas ve 300 Spartalının, Zerhas ve dev Pers ordusuna karşı ölümüne mücadele ettiği tarihi Termopil (Thermopylae) Savaşı’nı tüm şiddetiyle anlatıyor… Tüm imkansızlıklara rağmen, 300 Spartalının yiğitlikleri ve fedakarlıkları tüm Yunanistan’a ilham kaynağı olarak, onları Pers düşmanlarına karşı birleşmeye ve demokrasi için bir çizgi çekmeye yönlendirir.Gizemli. Şiddetli. Çetin. Spartalılar tarihin en gizemli kültürleri arasında yer almaktadırlar. Asla geri çekilmemek ve asla teslim olmamak üzere eğitildikleri için mükemmel birer savaşçıydılar.
9. Southpaw / Son Bakış
Billy Hope kariyerinin zirvesine çıkmak için çabalayan başarılı bir boksördür. Ailesinden yana da her şeyin yolunda gittiği kusursuza yakın bir hayat sürerken karısının trajik ölümüyle sarsılan Billy, kendini alkol ve uyuşturucu batağında bulur. Düştüğü deliğin en dip noktasıyla ise kızının velayetinin elinden alınması ve evini kaybetme ihtimalinin ortaya çıkmasıyla tanışır. Billy bu noktada eski bir boksör olan Tick ile buluşup ondan kendini eğitmesini ister. Tick genç adamı yalnızca boks alanında değil ruhsal anlamda da geliştirmeye çalışır. Billy üst seviyede profesyonel bir boksör olup hayallerini gerçekleştirmeye çalışırken kızını geri kazanmak için de mücadele edecektir.
8. Taken / 96 Saat
Eski bir gizli ajan olan Bryan, kızının kaçırılışını cep telefonu bağlantısında hiçbir şey yapamadan dinleyen bir babadır. Genç kadınları satan bir çetenin elinden kızını kurtarmak için önünde çok kısa bir zaman vardır. Ancak Bryan’ın önünde çözülmesi gereken ilk sorun, kendisinin Los Angeles’te, kaçırılan kızının ise Paris’te olmasıdır.
7. James Bond Serisi
Geçmişten gelen şifreli bir mesaj James Bond’u Mexico City’ye ve sonunda, kötü şöhretli bir suçlunun, yasaklı dulu, güzel Lucia Sciarra ile tanışacağı Roma’ya sürükler. Bond, sızdığı gizli bir toplantı sonucunda, Spectre olarak bilinen tekinsiz bir örgütün varlığını ortaya çıkartır. Bond, Spectre’nin ağını ortaya dökebilecek ipuçlarına ulaşmak için, eski düşmanı Mr White’ın kızı, Madeleine Swann’ı aramaktadır. Moneypenny ve Q’dan kıza ulaşmak için gizlice kendisine yardım etmelerini ister. Bond, Spectre’ye yaklaştıkça, ulaşmaya çalıştığı Christoph Waltz tarafından canlandırılan düşmanı ile kendisi arasında, kan dondurucu bir bağ olduğunu öğrenecektir.
(26 filmlik serinin listedeki afişi ve konusu 2015 yapımı en son film olan Spectre’ye aittir.)
6. Ghajini
Sanjay Singhania Hindistan’ın en büyük iş adamlarından biridir. Bir iş gezisi dönüşünde evinde nişanlısı öldürülür ve kendisi de ağır yaralı olarak kurtulur. Ama başına demir sopayla darbeler alan Sanjay kısa süreli hafıza kaybına uğrar ve Sanjay nişanlısını öldüren Ghajini’nin peşine düşer.
5. The Purge: Anarchy / Arınma Gecesi: Anarşi
Amerika her sene bir gece, anarşiye ev sahipliği yapmaktadır. Gece boyunca içlerindeki vahşi duyguları korkunç şekillerde sergilemeye çalışan bazı insanlar ve onlara yakalanmamaya çalışıp hayatta kalmaya uğraşan diğer insanlar bu dehşeti yaşamak zorundadırlar. (2 filmlik seridir)
4. Rise of the Planet of the Apes / Maymunlar Cehennemi: Başlangıç (Seri)
Günümüz San Francisco’sunda geçen hikayede genetik mühendislerinin, maymunların beyinlerini geliştirmek için yaptıkları genetik deneyler sonucunda maymunların zekalarının gelişmesi ve insan ırkının kötü yönlerine de maruz kalmaları sonucu insanlar üzerinde üstünlük kurmak için açtıkları savaş konu alınıyor. Maymun Sezar’ın gözünden izlediğimiz hikayede sevgi ve kibir bir araya gelip, eşi benzeri olmayan bir savaşa dönüşüyor.
3. Mission Impossible / Görevimiz Tehlike
Ethan Hunt Impossible Mission Force’daki takımının kilit adamıdır. Gizli çalışan Sarah Davis, her türle güvenliği çözme uzmanı Jack Harmon gizlice izleme uzmanı Joan Williams, ulaşımı halledecek olan Claire Phelps ve Ethan Hunt her zamanki gibi kilit adamdır. Prag’da ki bir hainin suçunu ispatlamak için görevlendirilmiş ekip her zaman ki gibi gizli görevlerine başlarlar fakat işler tamamen ters gider. İlk önce Jack Harmon’ın ölümünün ardından tüm ekip hayatını kaybetmeye başlar. Sadece Ethan Hunt bu olaydan sağ kurtulmayı başarır. Hemen CIA’de IMF yöneticisi Eugene Kittridge yanına gelir,fakat yönetici bu işte suçlunun Ethan Hunt olduğunu gösterir ve Ethan kendisini temize çıkarmak için büyük bir maceraya atılır.
2. The Expendables / Cehennem Melekleri Serisi
Barney Ross ve askerlerinin son görevi tehlikeli bir silah tüccarının peşine düşmek ve elindeki güçlü silahın yanlış kişilere ulaşmasını önlemektir. Ne var ki bu tüccarın, bir zamanlar Barney’nin ortağı olan ve ekibi birlikte kurdukları Conrad Stonebanks olduğu anlaşılır. İşin ilginç yanıysa Barney, eski partnerini yıllar önce öldürdüğünü zannetmektedir! Ekibin Stonebanks’i durdurmak için başlattığı çatışma başarısızlıkla sonuçlanır, Stonebanks bir şekilde kaçmayı başarır. Ekip artık önemli bir kararın eşiğine varmıştır. Barney eski ekibi emekliye ayırır ve genç yeteneklerle kurulu yeni bir ekip oluşturur. CIA’nin de işlerin içine dahil olmasıyla alevlenen aksiyon dolu macerada Stonebanks’in tek hedefi Cehennem Melekleri’ni yok etmek olur.
1. Fast & Furious / Hızlı ve Öfkeli Serisi
Domenic Toretto, arabaların pahalı aksesuarlarını çalan bir çetenin baş üyesidir. Çok değerli elektronik ekipmanların çalınmış olması üzerine de baş şüpheli haline gelmiştir. Peşinde ise bu suçun muhattabını arayan bir sivil polis vardır. Bu sivil polis, bir yandan suçu araşırmak üzere çete ile samimi hale gelirken diğer yandan Domenic Toretto’nun kız kardeşine aşık olmuştur. Artık ortada çözülmesi gereken birden çok mesele vardır.