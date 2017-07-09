Mutlaka izlemeniz gereken 8 film serisi ile karşınızdayız. Listemizdeki filmleri karışık halde sıraladık. Umarım beğenirsiniz.
Mutlaka izlenmesi gereken seri filmler
9Transformers Serisi
Transformers serisi, bilim-kurgu ve aksiyon severler için en ideal film serilerinden biri. Serinin ilk üç filmden sonra seri ne yazık ki eski ihtişamını kaybetti. Ve unutmadan söyleyelim, serinin ilk üç filmi oscar adayı.
8Açlık Oyunları Serisi
Suzanne Collins’in çok satan kitabından uyarlama Açlık Oyunları, bizce şimdiye kadarki en iyi kitap uyarlamalarından biri. Film, Labirent tarzı film serilerini sevenler için ideal. Serinin ilk üç filmi Golden Globe adayı.
7Kara Şövalye Serisi
Seri, kesinlikle şimdiye kadarki en iyi Batman uyarlaması. Serinin ilk filmi Batman Başlıyor, IMDB Top Rated Movies’de 114. ve Oscar adayı. İkinci film Kara Şövalye, IMDB Top Rated Movies’de 4. ve 2 Oscar sahibi. Ve son olarak serinin üçüncü filmi Kara Şövalye Yükseliyor, IMDB Top Rated Movies’de 63. ve BAFTA adayı.
6Terminatör Serisi
Ne yazık ki sadece ilk iki filmi başarılı olabilmiş film serisi. Bizce devam filmlerinin tek suçu bir efsanenin devam filmi olması. Haliyle de bekleneni bir türlü veremiyor tabii hayranlara. Serinin ilk filmi, IMDB Top Rated Movies’de 230.,serinin ikinci filmi Terminatör: Mahşer Günü IMDB Top Rated Movies’de 43. ve 4 Oscar kazananı. Ne yazık ki serinin diğer filmlerinin böyle başarıları bulunmamakta.
5Örümcek Adam Serisi
Şu ana kadar tam üç defa oyuncu değiştirmiş film serisi. Serinin son filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş cuma günü vizyona girdi ve birçok eleştirmene göre “En iyi Örümcek Adam filmi ve Peter Parker”. Serinin ilk filmi 2 Oscar adayı. İkinci filmi 1 Oscar kazananı. Serinin üçüncü filmi ise BAFTA’ya aday. Ne yazık ki serinin diğer iki filmi ilk üç filme oranla başarısız ancak serinin yeni filminin metascore’u eskilere oranla -ikinci film hariç- çok daha yüksek.
4Matrix Serisi
Şimdiye kadar yapılmış en iyi film serilerinden biri. Serinin ilk filmi 4 Oscar kazananı. Ne yazık ki serinin diğer filmlerinin böyle başarıları yok ancak bize göre diğer iki filmin beğenilmemesinin tek nedeni ilk filmin çok iyi olmasıdır.
3Star Wars Serisi
Bu seri için ne desek az. Belkide şu ana kadar yapılmış en iyi film serilerinden biri. Serinin ilk filmi “Yeni Bir Umut” IMDB Top Rated Movies’de 20. ve 6 Oscar kazananı. Serinin ikinci filmi “İmparator” IMDB Top Rated Movies’de 13. ve 1 Oscar kazananı. Serinin üçüncü filmi “Jedi’nin Dönüşü” IMDB Top Rated Movies’de 74. ve 4 Oscar adayı. Serinin dördüncü filmi ise 3 Oscar adayı. Serinin beşinci filmi “Klonların Saldırısı” 1 Oscar adayı. Serinin altıncı filmi “Sith’in İntikamı” 1 Oscar adayı. Serinin yedinci filmi “Güç Uyanıyor” IMDB Top Rated Movies’de 215. ve 5 Oscar adayı. Ve son olarak serinin 3. film ile 4.filmi arasında geçen spin-off “Rogue One: Bir Star Wars Hikayesi” 2 Oscar adayı. Serinin yeni filmi “Son Jedi” Aralık ayında vizyona girecek.
2Yüzüklerin Efendisi Serisi
Şu ana kadar yapılmış en iyi film serisi. İngiliz yazar J.R.R. Tolkien’in kitabından uyarlama Yüzüklerin Efendisi, tam anlamıyla bir başyapıt. Serinin ilk filmi “Yüzük Kardeşliği” IMDB Top Rated Movies’de 11. ve 4 Oscar kazananı. Serinin ikinci filmi “İki Kule” IMDB Top Rated Movies’de 15. ve 2 Oscar kazananı. Serinin üçüncü filmi “Kralın Dönüşü” ise IMDB Top Rated Movies‘de 8. ve 11 Oscar kazananı.