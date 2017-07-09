5 Örümcek Adam Serisi

Şu ana kadar tam üç defa oyuncu değiştirmiş film serisi. Serinin son filmi Örümcek Adam: Eve Dönüş cuma günü vizyona girdi ve birçok eleştirmene göre “En iyi Örümcek Adam filmi ve Peter Parker”. Serinin ilk filmi 2 Oscar adayı. İkinci filmi 1 Oscar kazananı. Serinin üçüncü filmi ise BAFTA’ya aday. Ne yazık ki serinin diğer iki filmi ilk üç filme oranla başarısız ancak serinin yeni filminin metascore’u eskilere oranla -ikinci film hariç- çok daha yüksek.