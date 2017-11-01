Mutlaka İzlenmesi Gereken Boks Filmleri

1 Rocky Serisi

Listeye başlarken çoğunuzun tahmininizin bu yönde olduğunu biliyorum. Bırakın boks filmi demeyi, boks dediğimiz an akla gelen bir isimden bahsediyoruz. Burada bir kaç satırda Rocky‘i tanıtacak değilim. Zaten hepimiz İtalyan Aygırı‘nı yakınen tanıyoruz. Ancak aranızda hala izlememiş olan, bölük pörçük televizyonda denk gelen, ya da merak bile etmemiş arkadaşları şu konuda temin ederim. Rocky boşu boşuna efsane olmuş bir seri değil. Eğer izlemediyseniz hemen listeyi okumayı bırakıp 1976 yapımı Rocky‘den başlayıp son filmi Creed‘e kadar bir maraton yapın. Hatta izlediyseniz de yapın. Rocky bu sonuçta.

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