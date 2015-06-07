Mutlaka İzlenmesi Gereken Yabancı ve Yerli 30 Aşk Filmi

Herhangi bir başka liste beni bu kadar zorlar mıydı? Zorlamazdı sanırım. Aşk filmi listesi yapmak çok kapsamlı… Gerçekten hangisini yazıp hangisini yazmayacağıma karar veremedim. Herkesin bildiği filmler de var bu listede, belki birkaçınızın hiç duymadığı filmler de var. İçinde efsane olmuş, insanın içine dokunan filmler de var, biraz ağlamış olsak da idare eden olan filmler de var bana göre. Ben önüme geldikçe bu filmleri sizinle paylaşmak istedim, belki sizin hoşunuza gidecektir. Keyifli seyirler dilerim. ^^

İşte Yabancı ve Yerli 30 Aşk Filmi