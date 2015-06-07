Mutlaka İzlenmesi Gereken Yabancı ve Yerli 30 Aşk Filmi

Yazar
ayipamabu
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Herhangi bir başka liste beni bu kadar zorlar mıydı? Zorlamazdı sanırım. Aşk filmi listesi yapmak çok kapsamlı… Gerçekten hangisini yazıp hangisini yazmayacağıma karar veremedim. Herkesin bildiği filmler de var bu listede, belki birkaçınızın hiç duymadığı filmler de var. İçinde efsane olmuş, insanın içine dokunan filmler de var, biraz ağlamış olsak da idare eden olan filmler de var bana göre. Ben önüme geldikçe bu filmleri sizinle paylaşmak istedim, belki sizin hoşunuza gidecektir. Keyifli seyirler dilerim. ^^

İşte Yabancı ve Yerli 30 Aşk Filmi

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31. The Notebook / Not Defteri

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0332280/

30. Eternal Sunshine of the Spotless Mind / Sil Baştan

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0338013/

29. The Best Of me/ Unutulmaz Aşk

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1972779/?ref_=ttrel_rel_tt

28. About Time / Zamanda Aşk

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt2194499/

27. Music and Lyrics / Söz ve Müzik

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0758766/

26. Before Sunset / Gün Doğmadan

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0381681/

25. Step Up Series / Sokak Dansı Serisi

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1718903/

24. One Day / Bir Gün

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1563738/

23. Remember Sunday/ Pazarı Unutma

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt2770480/?ref_=ttmd_md_nm

22. Blue is the Warmest Color / Mavi En Sıcak Renktir

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt2278871/

21. De Rouille et D’os / Pas ve Kemik

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt2053425/

20. Now is Good/ Aşk Şimdi

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1937264/

19. Tres Metros Sobre El Cielo / Aşka Yükseliş

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1648216/

18. Tengo Ganas De Ti / Sensiz Olmaz

*Aşka Yükseliş Film Devamı

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1797504/

17. Flipped / İlk Aşk

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0817177/

16. Sweet November / Kasımda Aşk Başkadır

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0230838/

15. Love & Other Drugs / Aşk Sarhoşu

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0758752/

13. P.S I Love You / Not: Seni Seviyorum

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0431308/

12. Silver Linings Playbook / Umut Işığım

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1045658/

Peki, Türk Filmlerini unutacak mıyız? Tabi ki hayır! Şimdi bir de Türk yapımı romantik filmlere bakalım.

11. Kendime İyi Bak

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt3780812/

9. Gönül Yarası

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt0425079/

7. Bi Küçük Eylül Meselesi

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt3142872/

4. Aşk Tesadüfleri Sever

IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1807950/

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  • Damla Çelik

    En iyi romantik komedi filmleri bizlere eğlenceli anlar yaşatıyor, duygusal romantik filmler ise yaşanan dram dolu aşklarla gözlerimizi yaşartıyorlar. Bu içerikte en iyi aşk filmleri yer alıyor: https://paratic.com/ask-filmleri-en-iyi-romantik-filmler/ Göz atmanızı öneririm.