Mutlaka İzlenmesi Gereken Yabancı ve Yerli 30 Aşk Filmi

Herhangi bir başka liste beni bu kadar zorlar mıydı? Zorlamazdı sanırım. Aşk filmi listesi yapmak çok kapsamlı… Gerçekten hangisini yazıp hangisini yazmayacağıma karar veremedim. Herkesin bildiği filmler de var bu listede, belki birkaçınızın hiç duymadığı filmler de var. İçinde efsane olmuş, insanın içine dokunan filmler de var, biraz ağlamış olsak da idare eden olan filmler de var bana göre. Ben önüme geldikçe bu filmleri sizinle paylaşmak istedim, belki sizin hoşunuza gidecektir. Keyifli seyirler dilerim. ^^
İşte Yabancı ve Yerli 30 Aşk Filmi
31. The Notebook / Not Defteri
30. Eternal Sunshine of the Spotless Mind / Sil Baştan
29. The Best Of me/ Unutulmaz Aşk
IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1972779/?ref_=ttrel_rel_tt
28. About Time / Zamanda Aşk
27. Music and Lyrics / Söz ve Müzik
26. Before Sunset / Gün Doğmadan
25. Step Up Series / Sokak Dansı Serisi
24. One Day / Bir Gün
23. Remember Sunday/ Pazarı Unutma
22. Blue is the Warmest Color / Mavi En Sıcak Renktir
21. De Rouille et D’os / Pas ve Kemik
20. Now is Good/ Aşk Şimdi
19. Tres Metros Sobre El Cielo / Aşka Yükseliş
18. Tengo Ganas De Ti / Sensiz Olmaz
*Aşka Yükseliş Film Devamı
17. Flipped / İlk Aşk
16. Sweet November / Kasımda Aşk Başkadır
15. Love & Other Drugs / Aşk Sarhoşu
14. Begin Again
13. P.S I Love You / Not: Seni Seviyorum
12. Silver Linings Playbook / Umut Işığım
IMDB: http://www.imdb.com/title/tt1045658/
Peki, Türk Filmlerini unutacak mıyız? Tabi ki hayır! Şimdi bir de Türk yapımı romantik filmlere bakalım.