Sevdiğiniz Filme Benzeyen Dizi Bulmakta Zorlanıyor Musunuz?

Zorlanmayın! Çünkü birbirine benzeyen film ve dizileri bir arada bulabileceğiniz 20 öneri ile karşınızdayız. İşte tarz olarak benzer 20 film ve dizi!

Bir film izleyip tadı damağımızda kaldığında hepimiz ”keşke bu filmin serisi olsa” diyoruz, uzasın gitsin istiyoruz. Bazı filmler tadını öyle bir damağımızda bırakıyor ki ‘bu filmin dizisi çekilse izlerim’ dediğimiz bile oluyor. Tam olarak öyle olmasa da izlediğiniz filmlerden sonra başlarsanız beğenip devamını izleyebileceğiniz dizileri sizin için seçtik, listeledik. ‘O filmi sevdiysen şu diziye kesin başla’ listesi geliyor. O zaman buyurun;

Birbirlerine Benzer Film ve Diziler

1- Zombi Sevenlere Müjde

World War Z, Sahaun of the Dead, Zombieland, 28 Days Later gibi filmler hoşunuza gitmiş ve kendinize zombili devam filmleri arıyorsanız, aramayı bırakabilirsiniz. Çünkü size tavsiye edeceğimiz birkaç dizi mevcut. Bunlar sırasıyla; The Walking Dead, Fear The Walking Dead, Ash vs Evil Dead. Gerilimi sonuna kadar yaşayacak ve bitsin istemeyeceksiniz.

2- Hastane Havasından Çekinmeyenler İçin

You Don’t Know Jack, Patch Adams, Awakenings ve dahası gibi hastane kokulu filmleri sevenler için önerilebilecek çok güzel dizilerimiz var. Örneğin; Scrubs, House M.D., Grey’s Anatomy, ER bunların başlıcaları. Bahsettiğimiz dizilerin hiçbiri yüzümüzü kara çıkartmayacak. Mutlaka başlayın, pişman olmayacaksınız.

3- Müzikten Zevk Alanlar, Onsuz Yaşayamayanlar

August Rush, Ray, La Vie En Rose gibi filmler gönlüne taht kurduysa eğer; Glee, Dance Academy, Smash, Fame hatta The Muppet Show tam size göre. Eğlenmeye birebir müzikli dizi arayışınız böylece sona ermiş oluyor. Ben hepsini izledim, yenisini bekliyorum 🙁

4- Ailesi Her Şeyi Olanlara

Sihirli Oyuncaklar, Bad Moms, Karışık Aile, Umudunu Kaybetme gibi filmler sizin de içinizi ısıttıysa ve tadı damağınızda kaldıysa şu dizileri de kaptırıp izlemenizde fayda var: Bizim Ev, İkinci Bahar, Modern Family, Shameless, Family Guy, The Sopranos tam sizlik olacaktır. İçlerinde en popüler olan Shameless dizisi oldu, bir kez izleyen bir daha bırakamıyor, sezon sezon akıyor.

5- Başını Beladan Uzak Tutamayanlara

Olağan Şüpheliler, Recruit, Bitirim İkili, Looper, Green Street Hooligans gibi polisiye sevenler eminiz ki heyecanı devam ettirmek isterler. Bu yüzden onlara önerilerimiz; Prison Break, Person of Interest, Perception, Breaking Bad olacak. Teşekkürleri şimdiden alabiliriz çünkü bahsettiğimiz diziler birer efsane.

6- Animasyon Sevenler Ekran Başına



Buz Devri, Leylekler, Tersyüz, Up, Shrek ve Kung Fu Panda gibi yapımları 50 kere izlemiş olanlar ve bir 50 kere daha izleyebilirim diyenler, şu dizilere de göz atın deriz: Simpsons, South Park, Avatar, Bleach.. Aslında bu listeye anime üstüne anime eklenebilir ama onu ayrıca bir listede zaten sunmuştuk.

7- Arkadaşlıktan Ötesi Yok

Can Dostum, Arkadaştan Öte, 3 Idiots, Gelinlerin Savaşı, Ninja Kaplumbağalar gibi filmlere gönülden bağlı olanlar için dizi araştırmaları yapıldı. How i Met Your Mother, The Big Bang Theory, Gossip Girl, Friends, Dawson’s Creek ve sayamadığımız daha birçok dizi tam da ağzınıza layık. İçini ısıtmak isteyenlere kış gününde mis gibi dizi önerileri bunlar.

8- Tek Kelime İle AŞK

Aşk Tarifi, Zamanda Aşk, The Vow, Notebook gibi filmlerde ağlayıp kendini bunalıma sokanlara ve depresyonu atlatmak ile aşk acısını dindirmek için uzun soluklu çare arayanlara özel diziler burada. Size önerimiz; Beauty and the Beast, Mavi Ay, Camelot, No Tomorrow, Leyla ile Mecnun olur.

9- İş Bağımlılarına

Hayatı iş olmuşlar ve işkolikliğini izlediği filmlerle dizilere de yansıtanlara özel bölüm. The Paper, Stajyer, Click, Snowden gibi filmler hoşunuza gittiyse bir de bunlara başlayın. İlk bölümden sonrasının nasıl geldiğini anlayamayacaksınız: Fringe, Frequency, Criminal Minds, Dexter, Leverage.. Fringe izlemeyen varsa gerçekten işi gücü bıraksın ona gömülsün.

10- Devlet İşleri

Devletin işleri hiç biter mi? Şimdiye kadar milyon tane film izlemişizdir, Amerika başta olmak üzere saldırıya uğrayan mı dersin, patlayan mı, doğal felakete uğrayan mı… Ne ararsan var. Free State of Jones, Propogandai Enigma, Hotel Rwanda, Piyanist gibi filmleri beğenerek izlediyseniz, serisine başlayabileceğiniz diziler; House of Cards, Behzat Ç, The Good Wife, Homeland, Scandal, Veep..

11- Gizli Ajanlar ve Ötesi

Sizi bilmem ama benim en çok sevdiğim taraf burası sanırım. Gizli saklı işlere merakımdan değil ama bir şeyleri çözme hevesi ve akıl yürütmeli filmler ile diziler beyin çalıştırmaya birebir. Bunlardan en iyisi; Kingsman, Minority Report, Ghost Protochol, Çaylak, Salt, Spy Game, Skyfall ve dahası.. Bu filmleri izleyenlerin ve gizem meraklısı olanların takip edebileceği diziler, Sherlock, Fringe, Chuck, Agent of Shields, Gotham..

12- Göze Çarpmayanlar

Bazı filmler ve diziler bayağa kıyıda köşede kalmış olabilir ama bzaen bir yerlerde pat diye karşımıza çıkar ve ‘Oooo’ dedirtir. Örneğin; Pi, The Mist, Lord of War, Scent of a Woman, JFK.. Kıyıda köşede kalmış dizilerimiz ise çok şahane olmalarına rağmen; Jessica Jones, Sense8, Merlin, Fargo, Jessica Carter, Six Fet Under, Luke Cage..

13- Doğaüstü Yaratıkların Baskını

Fantastik film de canımı ye, hele ki diziyse derin bir ohh çek. hayranı olduğumuz filmler arasında Fantastic Beast, BFG, Alice in Wonderland, Warcraft.. Saymakla bitmez o yüzden duruyoruz. Gelelim aynı tadı alabileceğiniz dizilere; Heroes, Misfits, Supernatural, Avatar, Teen Wolf..

14- Vampirseverlere Özel Diziler

Sizce de vampirler hayatımıza bir renk katmıyor mu? Yani söylentisi bile güzel 🙂 Şu zamana kadar izlediğimiz en iyi vampir içerikli filmler Blade, Abraham Lincoln, Dracula, Interview with the Vampire, Underworld.. Bunlardan daha da iyilerini dizilerde bulabileceğinizi iddia ediyoruz. Mesela; Originals, Vampire Diaries, True Blood, Buffy the Vampire Slayer, Angel, Being Human..

15- Korku Hayata Renk Katar

Hiçbir zaman korku filmi hayranı olmadık ama bazı korkulu diziler insanı peşinden sürüklüyor. Film izlerken gülüp eğlenmek varken neden korkalım ki? Neyse biz yine de korku sevecek olanlar için izlenesi filmleri yazalım: Korku Seansı, Halka, 28 Days Later, The Shining, Işıklar Sönünce.. Diziler ise; Black Mirror, Penny Dreadful, Supernatural, American Horror Story, Damien, Outcast..



16- Ya Sihir?

‘Keşke benim olsa’ bölümümüze hoşgeldiniz. Gereksiz bir güce sahipler ama insan bir mutlu oluyor, bi hazediyor. Örnek filmlerle ilerleyecek olursak; Malefiz, Harry Potter, Oz Büyücüsü, Sihirbazlar Çetesi, Jumanji.. Dizilerimiz de şöyle; Vampire Diaries, Merlin, Sabrina, Once Upon a Time, Grimm, Charmed, Season of the Witch, Secret Circle..

17- Melekler ve Şeytanlar

Gelelim ahiretliklerimize. Kendilerini filmlerde çok gördük ama ya diziler? Sevdiğimiz filmler arasında; Melekler ve Şeytanlar, Şeytanın Avukatı, Constantine, Poltergeist, Legion.. Dizilerimiz ise başta Lucifer olmak üzere; The Messangers, Dominion.

18- Zamanda Yolculuk

Hangimiz sevmedik çılgınlar gibi.. Back to the Future, Zamanda Aşk, Zaman Yolcusunun Karısı, 12 Maymun, Terminatör, Kelebek Etkisi. Dizilerimiz ise; Flash Forward, The Time Tunnel, Doctor Who, Life On Mars, 11.22.63, Legend of Tomorrow..

19- O Türler… Bilirsiniz..

O tür filmleri buraya yazmak gerekmez sanırım, gerçi çoğu film artık sevişme sahnesi içeriyor. Fakat içinde bolca cinsellik olan birkaç dizimiz de var. Game of Thrones, Masters of Sex, Spartacus, Mad Man bunlardan başlıcaları.

20- Beyin Yakanlar

Anlam veremediğimiz ancak sonuna geldiğimizde bizde bir ışık uyandıran filmler yok mu? Tabi ki var. Bunlardan bazıları The Machinist, Cube, Memento, Shutter Island, Inception, Donnie Darko. Aynı bunlara benzer diziler de mevcut: Lost, Frequency, Mr Robot, Mars, Cosmos..