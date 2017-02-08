Sinema Tarihinin Gelmiş Geçmiş En İyi Animasyon Filmleri

En iyi animasyon filmleri denilince şöyle bir oturup düşünmek gerekiyordu. Biz de öyle yaptık ve hastası olduğumuz 40 animasyon filmini sizin için sıraladık. Bakalım hoşunuza gidecek mi?
“Animasyon filmi izlemenin yaşı olmaz” diyoruz ama genellikle öyle olmuyor. En azından ülkemizde… Konunun bu tarafını görmezden gelip bir liste hazırlayalım dedik. Çünkü bu öyle bir liste ki sizi ağlatır da, sinirlendirir de, güldürür de. Çünkü Animasyon dediğin illa coşup parende atmanı sağlayan yapım demek değildir. Altında 1 milyon mesaj taşır. Bu yüzden yaşa, cinsiyete, ırka bakmaz. Bu yüzden haydi gelin, arasında izlemediğiniz varsa izleyip bir ‘ohh’ çekin. Buyurun:
En İyi Animasyon Filmleri
1- Spirited Away
2- The Lego Movie
3- Ratatouille
4- Wall-E
5- Toy Story
6- Up
7- My Neighbor Totoro
8- How To Train Your Dragon
9- Finding Nemo
10- Monsters
11- Cloudy With A Chance Of Meatballs
12- Rango
13- Lilo & Stitch
14- The Nightmare Before Christmas
15- Persepolis
16- Kung Fu Panda
17- Mary And Max
18- The Emperor’s New Groove
19- Brave
20- Zootopia
21- Sing
22- The Adventures of Tintin
23- Ponyo
24- Finding Dory
25- Coraline
26- The Tale Of Princess Kaguya
27- Inside Out
28- Frankenweenie
29 -The Incredibles
30- Frozen
31- Tangled
32- Big Hero 6
33- Shrek
34- The Little Prince
35- The Princess & The Frog
36- Ice Age
37- Trolls
38- Moana
39- Kubo and the Two Strings