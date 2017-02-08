Sinema Tarihinin Gelmiş Geçmiş En İyi Animasyon Filmleri

En iyi animasyon filmleri denilince şöyle bir oturup düşünmek gerekiyordu. Biz de öyle yaptık ve hastası olduğumuz 40 animasyon filmini sizin için sıraladık. Bakalım hoşunuza gidecek mi?

“Animasyon filmi izlemenin yaşı olmaz” diyoruz ama genellikle öyle olmuyor. En azından ülkemizde… Konunun bu tarafını görmezden gelip bir liste hazırlayalım dedik. Çünkü bu öyle bir liste ki sizi ağlatır da, sinirlendirir de, güldürür de. Çünkü Animasyon dediğin illa coşup parende atmanı sağlayan yapım demek değildir. Altında 1 milyon mesaj taşır. Bu yüzden yaşa, cinsiyete, ırka bakmaz. Bu yüzden haydi gelin, arasında izlemediğiniz varsa izleyip bir ‘ohh’ çekin. Buyurun:

En İyi Animasyon Filmleri

1- Spirited Away

2- The Lego Movie

3- Ratatouille

4- Wall-E



5- Toy Story

6- Up

7- My Neighbor Totoro

8- How To Train Your Dragon

9- Finding Nemo

10- Monsters

11- Cloudy With A Chance Of Meatballs

12- Rango

13- Lilo & Stitch

14- The Nightmare Before Christmas

15- Persepolis

16- Kung Fu Panda



17- Mary And Max

18- The Emperor’s New Groove

19- Brave

20- Zootopia

21- Sing

22- The Adventures of Tintin

23- Ponyo

24- Finding Dory

25- Coraline

26- The Tale Of Princess Kaguya

27- Inside Out

28- Frankenweenie

29 -The Incredibles

30- Frozen

31- Tangled

32- Big Hero 6

33- Shrek

34- The Little Prince

35- The Princess & The Frog

36- Ice Age

37- Trolls

38- Moana

39- Kubo and the Two Strings

40- Sausage Party