Sinema Tarihinin Gelmiş Geçmiş En İyi Animasyon Filmleri

ohmonvie
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En iyi animasyon filmleri denilince şöyle bir oturup düşünmek gerekiyordu. Biz de öyle yaptık ve hastası olduğumuz 40 animasyon filmini sizin için sıraladık. Bakalım hoşunuza gidecek mi?

Animasyon filmi izlemenin yaşı olmaz” diyoruz ama genellikle öyle olmuyor. En azından ülkemizde… Konunun bu tarafını görmezden gelip bir liste hazırlayalım dedik. Çünkü bu öyle bir liste ki sizi ağlatır da, sinirlendirir de, güldürür de. Çünkü Animasyon dediğin illa coşup parende atmanı sağlayan yapım demek değildir. Altında 1 milyon mesaj taşır. Bu yüzden yaşa, cinsiyete, ırka bakmaz. Bu yüzden haydi gelin, arasında izlemediğiniz varsa izleyip bir ‘ohh’ çekin. Buyurun:

En İyi Animasyon Filmleri

1- Spirited Away

Spirited Away

2- The Lego Movie

lego filmi

3- Ratatouille

Ratatouille

4- Wall-E

wall e

5- Toy Story

toy st

6- Up

Yukari Bak

7- My Neighbor Totoro

my

8- How To Train Your Dragon

How To Train Your Dragon

 

9- Finding Nemo

finding nemo

10- Monsters

monsters

11- Cloudy With A Chance Of Meatballs

köfte

12- Rango

rango

13- Lilo & Stitch

lilo

14- The Nightmare Before Christmas

nightmare

15- Persepolis

persepolis

16- Kung Fu Panda

kungfu

17- Mary And Max

en iyi animasyon filmleri

 

18- The Emperor’s New Groove

the emperors

19- Brave

Brave

 

20- Zootopia

zootopia

 

21- Sing

sarkini soyle

 

22- The Adventures of Tintin

tintin

23- Ponyo

ponyoo

24- Finding Dory

dory

25- Coraline

coralinee

26- The Tale Of Princess Kaguya 

kaguya

27- Inside Out

inside out

 

28- Frankenweenie

frankenweenie

29 -The Incredibles

incredibles

30- Frozen

Frozen Elsa

31- Tangled 

tang

32- Big Hero 6 

big hero

33- Shrek

shrek

34- The Little Prince

little

35- The Princess & The Frog

the forg

36- Ice Age

buz devri

 

37- Trolls

trolls

38- Moana

moana

 

39- Kubo and the Two Strings

kubo two strings

 

40- Sausage Party

sausGE

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