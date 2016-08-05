Yıllarca süper kahraman filmlerinin aksiyon ve gerilim dolu, vurdulu kırdılı sahneleri, romantik öğeler içermediği algısı yarattı. Ancak bu filmlerde yer alan yer yer yürek dağlayıcı aşk hikayeleri çoğu zaman serileri takip etmemizin başlıca nedenidir. Gelin şimdi çizgi roman tarihinin unutulmayan çiftlerini tanıyalım.

Unutulmaz Süper Kahraman Aşkları

1- Invisible Woman-Mr. Fantastic

Fantastik Dörtlü serisiyle ekranlarda tanıştığımız Sue Storm ve Reed Richards, 2005 yılından beri zevkle takip ettiğimiz güçlü aşkın kahramanları. Daha sonra evlenip çocuk sahibi olan çift, hem beyaz perdede hem de çizgi roman serilerinde örnek aile nasıl olur izleyenlere gösterdi.

2- Scarlet Witch-Vision

Captain America: Civil War filmiyle aralarındaki çekime kısmen tanık olduk. Devam filmlerinde aşkın daha da güçleneceğini tahmin etmek zor değil ancak ikili, çizgi romanlarda uzun ve güçlü bir beraberlik yaşayarak okuyucuların zihninde önemli bir yer tutuyor.

Beyaz perdede ise karakterleri Paul Bettany ve Elizabeth Olsen canlandırıyor.

3- Daredevil-Black Widow

Daredevil suçla savaşmakta olduğu kadar gönül işlerinde de son derece hızlı. Elektra ve Karen Page gibi yakından tanıdığımız karakterlerle de ilişkileri mevcut. Ancak yaşadığı en çarpıcı birliktelik şüphesiz Black Widow Natasha Romanoff’la oldu.

4- Jessica Jones-Luke Cage

Süper kahraman çiftleri denilince ilk akla gelen Jessica Jones ve Luke Cage! İki karakterin de hali hazırda birer solo dizisi bulunuyor. Jessica ve Luke son derece uyumlu ve sürükleyici aşk hikayeleriyle izleyenlerden tam not alıyor.

5- Captain America-Sharon Carter

Bu listede Steve’in yanında ismi yazması gereken kişi Peggy Carter diyorsanız, haklısınız. Steve Rogers ve Peggy Carter, kavuşamadan birbirlerini kaybeden destansı aşklarıyla izleyicilerin odağı olmuştu. Ancak Kaptan Amerika‘nın son filminde gördüğümüz sahneyle birlikte bir başka aşkın kapıları aralanıyor. Steve ve Peggy’nin yeğeni Sharon Carter. İlişkinin etiklik açısından değerlendirmesini ise sizin insiyatifinize bırakıyoruz.

Peki sizin desteklediğiniz ve sevdiğiniz süper kahraman çiftleri neler?