1 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Kara Sevda 58. bölümü ile özlediği liderliğe, No:309 ve Diriliş Ertuğrul Özel bölümünün önüne geçerek kavuştu.

Diriliş Ertuğrul‘un özel bir bölüm ile yer aldığı Çarşamba gününde liderliği ele geçiren Kara Sevda‘nın 58. bölümünde;

Kemal, Ozan’ın katili ile yüzleşmek için açtığı kapının ardında Zeynep’i ölümle pençeleşirken bulur. Son anda Zeynep’in hayatını kurtaran Kemal, kardeş kaybetmenin eşiğinden döner ve bu acıyla yüzleşir. Ancak hala ortada, cevaplanması gereken büyük bir soru işareti vardır. Kemal, Ozan’ın ölümüyle ilgili sonu uçurum olan bir kararın eşiğindedir.

İkinci sırada yer alan No:309‘un 37. bölümünde ise durumlar iyiden iyiye karışır. Lale atanabilmek için tercihlerini yapar. Ailesinden tam destek alırken Onur’dan aynı desteği bulamaz. Hayalini kurduğu mesleğiyle Onur arasında kalır…

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Kara Sevda‘nın liderliği devam edecek mi? Yoksa sıralamada değişiklikler olacak mı? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

1 Mart 2017 Reyting Sonuçları