1 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Kara Sevda

Emre Arısoy
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1 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Kara Sevda 58. bölümü ile özlediği liderliğe, No:309 ve Diriliş Ertuğrul Özel bölümünün önüne geçerek kavuştu.

1 mart 2017 reyting sonuclari
Fotoğraf: STAR TV

Diriliş Ertuğrul‘un özel bir bölüm ile yer aldığı Çarşamba gününde liderliği ele geçiren Kara Sevda‘nın 58. bölümünde;

Kemal, Ozan’ın katili ile yüzleşmek için açtığı kapının ardında Zeynep’i ölümle pençeleşirken bulur. Son anda Zeynep’in hayatını kurtaran Kemal, kardeş kaybetmenin eşiğinden döner ve bu acıyla yüzleşir. Ancak hala ortada, cevaplanması gereken büyük bir soru işareti vardır. Kemal, Ozan’ın ölümüyle ilgili sonu uçurum olan bir kararın eşiğindedir.

İkinci sırada yer alan No:309‘un 37. bölümünde ise durumlar iyiden iyiye karışır. Lale atanabilmek için tercihlerini yapar. Ailesinden tam destek alırken Onur’dan aynı desteği bulamaz. Hayalini kurduğu mesleğiyle Onur arasında kalır…

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Kara Sevda‘nın liderliği devam edecek mi? Yoksa sıralamada değişiklikler olacak mı? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

1 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1KARA SEVDASTAR TV6.0114.56
2NO:309FOX TV5.2812.18
3RECEP IVEDIK 4 (T.S)TV84.8211.27
4DIRILIS ERTUGRUL OZELTRT 14.7611.56
5SHOW ANA HABERSHOW TV4.7514.07
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.6513.63
7BU SEHIR ARKANDAN GELECEKATV4.3410.19
8MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.125.94
9EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.919.29
10ESRA EROL’DAATV3.8516.15
11ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.8216.1
12ATV ANA HABERATV3.7410.91
13AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.710.54
14KARA SEVDA (OZET)STAR TV3.538.57
15NO:309 (OZET)FOX TV3.378.62
16POYRAZ KARAYELKANAL D3.378.16
17BENI AFFETSTAR TV3.220.57
18GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV3.047.64
19SICAK GELISMEKANAL D2.949.45
20PAYITAHT ABDULHAMID (TKR)TRT 12.846.74

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