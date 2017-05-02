1 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları: Söz Dizisi

Yazan:
Emre Arısoy
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1 Mayıs 2017 reyting sonuçları belli oldu. Söz dizisi 5. bölümü ile İçerde‘den Pazartesi günü liderliğini kapmış. Kırgın Çiçekler ve Survivor 2017 ise takipte!

1 mayis 2017 reyting sonuclari 1 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları: Söz Dizisi
Kaynak: STAR TV

Söz dizisinin 5. bölümünde Çolak’ı köşeye sıkıştıran Yavuz ve ekibi, beklemedikleri bir engelle karşılaşırlar. Aşmaları gereken engel, hem masum bir çocuğun hem de Keşanlı’nın hayatına mal olabilecek derecede ciddidir. Bu arada Eylem, Çolak’ın elindedir ve orda Çolak’ın kan donduran planlarından birine tanık olmak üzeredir. Bu durum Eylem’in hayatını iyice riske atarken Bahar da hastanede hayati bir tehlike ile karşı karşıya gelir.

İkinci sırada ise daha önce ilk sırada görmeye alışık olduğumuz İçerde dizisinin 32. bölümünde; Celal, kızını, Melek’ini elinden alan Kudret’i hemen öldürmek yerine ona acı çektirmeye kararlıdır. Ancak işler istediği gibi gitmez ve Yusuf Müdür ile ekibi karşılarına çıkar. İki ezeli düşmanı ve aynı zamanda da iki suçluyu bir arada yakalayan Yusuf Müdür, Kudret’i tutuklar. Celal, Kudret’le arasındaki husumeti sona erdirmek için tehlikeli bir yola başvuracaktır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Reyting sıralaması değişecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

1 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SOZSTAR TV8.24
2ICERDESHOW TV7.32
3KIRGIN CICEKLERATV6.99
4SURVIVORTV86.2
5SOZ (OZET)STAR TV5.85
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.26
7ISIMSIZLERKANAL D5
8KIRGIN CICEKLER (OZET)ATV4.34
9FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.33
10ICERDE (OZET)SHOW TV4.24
11SHOW ANA HABERSHOW TV3.91
12ESRA EROL’DAATV3.64
13ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.45
14EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.44
15ATV ANA HABERATV3.38
16BENI AFFETSTAR TV3.36
17SURVIVOR OZETTV83.17
18STAR ANA HABERSTAR TV3.04
19AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.85
20ISIMSIZLER (OZET)KANAL D2.82

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