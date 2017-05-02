1 Mayıs 2017 reyting sonuçları belli oldu. Söz dizisi 5. bölümü ile İçerde‘den Pazartesi günü liderliğini kapmış. Kırgın Çiçekler ve Survivor 2017 ise takipte!

Söz dizisinin 5. bölümünde Çolak’ı köşeye sıkıştıran Yavuz ve ekibi, beklemedikleri bir engelle karşılaşırlar. Aşmaları gereken engel, hem masum bir çocuğun hem de Keşanlı’nın hayatına mal olabilecek derecede ciddidir. Bu arada Eylem, Çolak’ın elindedir ve orda Çolak’ın kan donduran planlarından birine tanık olmak üzeredir. Bu durum Eylem’in hayatını iyice riske atarken Bahar da hastanede hayati bir tehlike ile karşı karşıya gelir.

İkinci sırada ise daha önce ilk sırada görmeye alışık olduğumuz İçerde dizisinin 32. bölümünde; Celal, kızını, Melek’ini elinden alan Kudret’i hemen öldürmek yerine ona acı çektirmeye kararlıdır. Ancak işler istediği gibi gitmez ve Yusuf Müdür ile ekibi karşılarına çıkar. İki ezeli düşmanı ve aynı zamanda da iki suçluyu bir arada yakalayan Yusuf Müdür, Kudret’i tutuklar. Celal, Kudret’le arasındaki husumeti sona erdirmek için tehlikeli bir yola başvuracaktır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Reyting sıralaması değişecek mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

1 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları