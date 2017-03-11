10 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Aşk ve Mavi

Emre Arısoy
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10 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Aşk ve Mavi 18. bölümü ile Arka Sokaklar‘ın elinden liderliği kaptı. Survivor 2017 ise takibini sürdürüyor.

10 mart 2017 reyting sonuclari

Gecenin lideri olan Aşk ve Mavi‘nin 18. bölümünde; Ömer’in, Mavi’nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıkınca, Mavi ve Ali’nin arasında bir gerginlik yaşanır. Hasibe, konağa geçici olarak kabul edilen Sevda ve İlyas’ı bir an önce evlerine yollamak için çare düşünmektedir. Gülizar ve İsmet’in nişan töreninde Pembe’nin itirafı ortalığı karıştırır.

İkinci sıradaki Survivor 2017‘de ise 2 menü hamburger için yarışan takımlardan gülen Ünlüler oldu. Kumdan bir sahada çift kale maç yapan takımlar arasında çok güzel görüntüler kameralara yansıdı. İlhan Mansız ve Serhat Akın’a sahip olan Ünlüler Takımı çok avantajlı gibi görünse de Ogeday’ın takımına yenilince herkes kısa süreli bir şok yaşadı. Ardından 5-0’lık bir set ile Ünlüler Takımı ödülün sahibi oldu. Benchte büyük problemlerin yaşandığı Gönüllüler Takımı’nda ise açlıktan ağlayan yarışmacılar vardı.

Üçüncü sırada yer alan Arka Sokaklar‘ın 432. bölümünde ise; Oktay’ın kardeşi Müjde, örgütün bindiği taksiye yerleştirdiği bombanın patlatılmasıyla hayatını kaybeder! Oktay, yıkılır; ekip ise, bir arkadaşlarının daha kaybını yaşamaktan çok üzgündür!

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

10 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1ASK VE MAVIATV7.45
2SURVIVORTV87.12
3ARKA SOKAKLARKANAL D6.57
4SHOW ANA HABERSHOW TV4.97
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.59
6PAYITAHT ABDULHAMIDTRT 14.52
7ISTANBULLU GELINSTAR TV4.42
8ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D4.22
9ASK VE MAVI (OZET)ATV4.16
10MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.11
11EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.09
12ESRA EROL’DAATV3.82
13AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.81
14ATV ANA HABERATV3.74
15DAYAN YUREGIMFOX TV3.65
16ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.65
17BENI AFFETSTAR TV3.48
18GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV3.28
19SURVIVOR OZETTV83.23
20GULDUR GULDUR SHOWSHOW TV3.14

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