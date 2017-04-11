10 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Kırgın Çiçekler

Yazan:
Emre Arısoy
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10 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Kırgın Çiçekler, kısa bir aranın ardından Pazartesi gününü İçerde ve Survivor 2017‘nin önünde lider tamamladı.

10 nisan 2017 reyting sonuclari 10 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Kırgın Çiçekler

Bildiğiniz üzere Pazartesi günleri reyting sıralamasının fazla değişiklik göstermediği günlerden biri oluyor. Genel itibarıyla İçerde‘nin liderliği göğüslediği Pazartesi gününün en iyi ikinci yapımı olan Kırgın Çiçekler bazı zamanlar ortaya çıkıp liderliği devralabiliyor. Bu hafta da öyle bir hafta oldu.

Dün akşam yayınlanan Kırgın Çiçekler‘in 79. bölümünde;Songül tefeciler tarafından rehin alınır. Güney, Songül’ün hayatını kurtarmak için iki saat içinde istedikleri parayı bulmak zorundadır. Durumu öğrenen Sadullah evi satmak için Zehra’dan tapuyu ister. Serkan, Nazan’ın Kemal’le iş birliği yaptığını öğrenince evi terk ederek Eylül’ün yanına yerleşir. Serkan’ı evde gören Kemal deliye döner. Eylül’ü iyice köşeye sıkıştırmak için korkunç bir plan yapar. Eylül iki kardeşi arasında bir tercih yapmak zorunda kalır…

Çoook az bir farkla ikinci sırada yer alan İçerde‘nin 29. bölümünde; Handan, Kudret’in gözleri önünde öldürülmüştür. Kudret’in gözünü öfke bürür. Handan’ın ölümüyle hayatının yıkımını yaşayan Kudret, Serkan ve adamlarını Celal’i öldürmeleri için görevlendirir. Kudret, Celal’e ulaşmak için her yolu dener. Buna Yeşim’i, Melek’i tuzağa düşürdüğünü Celal’e söylemekle tehdit etmek de dâhildir. Yeşim’i hayati bir kararla karşı karşıya bırakan Kudret’in hedefinde Sarp ve Mert de vardır. Kudret’in açtığı savaş sırasında ortaya çıkan Coşkun da dengeleri değiştirecektir. Sarp ve Mert’in kardeş olduğu sırrı beklenmedik biri tarafından, sürpriz şekilde öğrenilecektir.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

10 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1KIRGIN CICEKLERATV7.33
2ICERDESHOW TV7.28
3SURVIVORTV87.1
4SOZSTAR TV6.85
5ISIMSIZLERKANAL D5.05
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.94
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.67
8ATV ANA HABERATV4.61
9SOZ (TKR)STAR TV4.08
10SHOW ANA HABERSHOW TV3.95
11ESRA EROL’DAATV3.78
12SURVIVOR OZETTV83.65
13EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.65
14KIRGIN CICEKLER (OZET)ATV3.58
15ICERDE (OZET)SHOW TV3.44
16HAVA DURUMUATV3.15
17ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.14
18AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.82
19BENI AFFETSTAR TV2.8
20STAR ANA HABERSTAR TV2.77

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