10 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Kırgın Çiçekler, kısa bir aranın ardından Pazartesi gününü İçerde ve Survivor 2017‘nin önünde lider tamamladı.

Bildiğiniz üzere Pazartesi günleri reyting sıralamasının fazla değişiklik göstermediği günlerden biri oluyor. Genel itibarıyla İçerde‘nin liderliği göğüslediği Pazartesi gününün en iyi ikinci yapımı olan Kırgın Çiçekler bazı zamanlar ortaya çıkıp liderliği devralabiliyor. Bu hafta da öyle bir hafta oldu.

Dün akşam yayınlanan Kırgın Çiçekler‘in 79. bölümünde;Songül tefeciler tarafından rehin alınır. Güney, Songül’ün hayatını kurtarmak için iki saat içinde istedikleri parayı bulmak zorundadır. Durumu öğrenen Sadullah evi satmak için Zehra’dan tapuyu ister. Serkan, Nazan’ın Kemal’le iş birliği yaptığını öğrenince evi terk ederek Eylül’ün yanına yerleşir. Serkan’ı evde gören Kemal deliye döner. Eylül’ü iyice köşeye sıkıştırmak için korkunç bir plan yapar. Eylül iki kardeşi arasında bir tercih yapmak zorunda kalır…

Çoook az bir farkla ikinci sırada yer alan İçerde‘nin 29. bölümünde; Handan, Kudret’in gözleri önünde öldürülmüştür. Kudret’in gözünü öfke bürür. Handan’ın ölümüyle hayatının yıkımını yaşayan Kudret, Serkan ve adamlarını Celal’i öldürmeleri için görevlendirir. Kudret, Celal’e ulaşmak için her yolu dener. Buna Yeşim’i, Melek’i tuzağa düşürdüğünü Celal’e söylemekle tehdit etmek de dâhildir. Yeşim’i hayati bir kararla karşı karşıya bırakan Kudret’in hedefinde Sarp ve Mert de vardır. Kudret’in açtığı savaş sırasında ortaya çıkan Coşkun da dengeleri değiştirecektir. Sarp ve Mert’in kardeş olduğu sırrı beklenmedik biri tarafından, sürpriz şekilde öğrenilecektir.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

10 Nisan 2017 Reyting Sonuçları