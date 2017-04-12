11 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Anne dizisi uzunca bir sürenin ardından liderlik koltuğuna otururken Survivor 2017 ise sıkı takibini sürdürmüş.

Anne dizisinin dün akşam yayınlanan 23. bölümünde; Zeynep, Sinan ve Cahide Turna konusunu konuşurken içeri dalar. Ancak ikili sözü geçiştirerek, kulak misafiri olduğu sözlerden şüphelenen Zeynep’e yakalanmaktan kurtulur. Ama Sinan Zeynep’e daha fazla yalan söylemek istememektedir. Cahide ise onu susması için ikna etmeye niyetlidir.

Zeynep’i Zeliş’le gören Turna ise hayalkırıklığı içinde kendini Hasan’a ablalık ederek avutur. Neşeyle gelen Şule ve Cengiz’in hallerine anlam veremeyen Turna Şule’nin şarkıcılık yapacağını öğrenir.

İkinci sırada yer alan Survivor 2017‘de ise dokunulmazlık oyunu vardı. Ünlüler takımı birleşme partisi sonrası oynanan iki dokunulmazlık oyununu da kazandı. Bu hafta adaya veda edecek isimler Gönüllüler takımından çıkmış oldu. Pazar günü Berna’nın adını yazan Gönüllüler, dün akşam da Gökhan’ın adını yazarak elenecek iki ismi belirlemiş oldu.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Gerilim yükselecek mi? Hep birlikte göreceğiz… Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

11 Nisan 2017 Reyting Sonuçları