11 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, dokunulmazlık oyunu ile geceyi Kalbimdeki Deniz ve Show Ana Haber‘in önünde lider bitirmiş.

Gecenin lideri olan Survivor 2017’de bu hafta yine yeni bir dokunulmazlık heyecanı yaşandı. Dokunulmazlık Oyunu için karşı karşıya gelen iki takım arasında bu hafta kazanan ünlüler oldu. İlk dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımı ada konseyinde elemeye kalacak 3 ismi belirledi. İlk eleme adayı yapılan oylama sonucu 6 eşit oyla Erdi Ünver, Yiğit İzik açıklanırken, bu hafta dokunulmazlık sembolünü kazanan Tuğçe Melis Demir ise üçüncü eleme adayı olarak Sadin Bakır’ın ismini verdi. Ada konseyinde Acun Ilıcalı, oyun sırasında “Arka adelem koptu” diyerek kendini yere bırakan Serhat Akın’ın son durumu hakkında bilgi verdi!

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? İkinci sırada yer alan Kalbimdeki Deniz‘de sular durulacak mı? Mirat kaybettiği güvenirliliğini tekrar elde edebilecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

11 Şubat 2017 Reyting Sonuçları