12 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017 bir dokunulmazlık oyunu ile daha lider! Gönüllüler Takımı üst üste kazandığı dokunulmazlık oyunu ile Ünlüleri bir kez daha zora soktu.

Survivor 2017‘nin dün akşam yayınlanan bölümde ünlüler takımından bu hafta elemeye kalan 4 yarışmacı Survivor Ada Konseyi’nde açıklandı. Dün akşamki oylamada üçüncü eleme adayı Fatih seçildi. Survivor ünlüler takımının en başarılı isimlerinden biri olan Pınar ise İlhan Mansız’ın seçimi ile 4. eleme adayı olarak sürpriz bir şekilde ilk defa potada!

Haftanın ikinci eleme konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Fatih ile İlhan’ın ismini verdiği Pınar elemeye kaldı. Veda konseyine kalan Şahika, Adem, Fatih ve Pınar’dan en az SMS oyunu alan Survivor’dan elenecek. “Survivor’dan kim elendi?” sorusunun cevabını ise bu akşam öğreniyor olacağız.

İkinci sırada ise uzun zamandır ismini duyamadığımız Show Ana Haber almış. Arada bir kendini hatırlatıyor olması da güzel aslında.

Hayat Bazen Tatlıdır ise kendine üçüncü sırada yer bulabilmiş. Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Sıralamayı değiştirebilecek bir yapım ile karşılaşacak mıyız?

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

12 Mart 2017 Reyting Sonuçları