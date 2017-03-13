12 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Emre Arısoy
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12 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017 bir dokunulmazlık oyunu ile daha lider! Gönüllüler Takımı üst üste kazandığı dokunulmazlık oyunu ile Ünlüleri bir kez daha zora soktu.

12 mart 2017 reyting sonuclari

Survivor 2017‘nin dün akşam yayınlanan bölümde ünlüler takımından bu hafta elemeye kalan 4 yarışmacı Survivor Ada Konseyi’nde açıklandı. Dün akşamki oylamada üçüncü eleme adayı Fatih seçildi. Survivor ünlüler takımının en başarılı isimlerinden biri olan Pınar ise İlhan Mansız’ın seçimi ile 4. eleme adayı olarak sürpriz bir şekilde ilk defa potada!

Haftanın ikinci eleme konseyinde ünlüler takımından adı en çok yazılan Fatih ile İlhan’ın ismini verdiği Pınar elemeye kaldı. Veda konseyine kalan Şahika, Adem, Fatih ve Pınar’dan en az SMS oyunu alan Survivor’dan elenecek. “Survivor’dan kim elendi?” sorusunun cevabını ise bu akşam öğreniyor olacağız.

İkinci sırada ise uzun zamandır ismini duyamadığımız Show Ana Haber almış. Arada bir kendini hatırlatıyor olması da güzel aslında.

Hayat Bazen Tatlıdır ise kendine üçüncü sırada yer bulabilmiş. Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Sıralamayı değiştirebilecek bir yapım ile karşılaşacak mıyız?

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

12 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV89.71
2SHOW ANA HABERSHOW TV5.27
3GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.72
4HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV4.45
5O HAYAT BENIMFOX TV4.14
6SURVIVOR OZETTV83.98
7KIM MILYONER OLMAK ISTERATV3.84
8BODRUM MASALIKANAL D3.47
9HABER ONUSHOW TV3.4
10KANAL D HABERKANAL D3.26
11HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)STAR TV3.03
12ATV ANA HABERATV2.92
13COCUKTAN AL HABERISHOW TV2.83
14HZ.YUSUF (TKR)KANAL 72.8
15O HAYAT BENIM (OZET)FOX TV2.69
16STAR ANA HABERSTAR TV2.62
17YENI GELIN (TKR)SHOW TV2.62
18SICAK GELISMEKANAL D2.58
19TERMINATOR 3 MAKINELERIN YUKSELISI (Y.S)ATV2.4
20KIRGIN CICEKLER (TKR)ATV2.37

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