12 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul dün akşam yayınlanan 84. bölümü ile bir Çarşamba gününü daha Kara Sevda‘nın önünde lider tamamlamış.

Diriliş Ertuğrul‘un 84. bölümünde; Ertuğrul, Nikea’dan gelen istihbarat üzerine Dündar’a ve Doğan’a, sultana haber iletmeleri için onları Konya’ya göndereceğini söylemiştir. Dündar, gizli kalması gereken bu bilgiyi zaaf göstererek Günyeli’ye söylemiştir. Günyeli Dündar’ın Konya’ya gideceğini babasına söyleyince bu haber Ural’a daha sonra Vasilius’a ulaşmıştır. Ural ve Vasilius bunu bir fırsat bilmiş, Doğan’ı öldürerek, Dündar’ı esir almışlardır. Bu durum kayı obasında bütün ahaliyi sarsmış, obayı matem bürümüştür. Dumrul’dan gelen istihbaratla Ertuğrul Nikea’ya giden kervanı basmış, kardeşi Dündar’ı kurtaracağını sanırken Haçaturyan’ın cesediyle karşılaşmıştır. Ertuğrul büyük sarsıntı içerisindedir.

64. bölümü yayınlanan Kara Sevda‘da ise Emir ve Asu’nun kurduğu acımasız plan Tufan’ın canı pahasına başarıya ulaşmıştır. Artık sıradaki hedefleri, Ozan’ın ölümüdür. Kemal, Nihan ve Mercan, Ozan’ın ölümünün altındaki buzdağıyla ilgili buluşur. Kemal ve Mercan gerçeği ortaya çıkarmak için daha uzun ve sabırlı bir süreçten geçerek araştırmaya devam etmelerini savunurken, Nihan’ın buna sabrı yoktur. Asu’yla Ozan’ın cinayeti üzerinden bir yüzleşme planlar. Bu plana göre Asu’nun tek kurtuluşu gerçeği itiraf etmektir.

Bakalım Kara Sevda bir ilki gerçekleştirip Diriliş Ertuğrul‘un önünde liderliğe kavuşabilecek mi? Yoksa bu devran böyle sürüüp gidecek mi? Ne dersiniz?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

12 Nisan 2017 Reyting Sonuçları