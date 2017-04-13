12 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Yazan:
Emre Arısoy
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12 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul dün akşam yayınlanan 84. bölümü ile bir Çarşamba gününü daha Kara Sevda‘nın önünde lider tamamlamış.

12 nisan 2017 reyting sonuclari 12 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Diriliş Ertuğrul‘un 84. bölümünde; Ertuğrul, Nikea’dan gelen istihbarat üzerine Dündar’a ve Doğan’a, sultana haber iletmeleri için onları Konya’ya göndereceğini söylemiştir. Dündar, gizli kalması gereken bu bilgiyi zaaf göstererek Günyeli’ye söylemiştir. Günyeli Dündar’ın Konya’ya gideceğini babasına söyleyince bu haber Ural’a daha sonra Vasilius’a ulaşmıştır. Ural ve Vasilius bunu bir fırsat bilmiş, Doğan’ı öldürerek, Dündar’ı esir almışlardır. Bu durum kayı obasında bütün ahaliyi sarsmış, obayı matem bürümüştür. Dumrul’dan gelen istihbaratla Ertuğrul Nikea’ya giden kervanı basmış, kardeşi Dündar’ı kurtaracağını sanırken Haçaturyan’ın cesediyle karşılaşmıştır. Ertuğrul büyük sarsıntı içerisindedir.

64. bölümü yayınlanan Kara Sevda‘da ise Emir ve Asu’nun kurduğu acımasız plan Tufan’ın canı pahasına başarıya ulaşmıştır. Artık sıradaki hedefleri, Ozan’ın ölümüdür. Kemal, Nihan ve Mercan, Ozan’ın ölümünün altındaki buzdağıyla ilgili buluşur. Kemal ve Mercan gerçeği ortaya çıkarmak için daha uzun ve sabırlı bir süreçten geçerek araştırmaya devam etmelerini savunurken, Nihan’ın buna sabrı yoktur. Asu’yla Ozan’ın cinayeti üzerinden bir yüzleşme planlar. Bu plana göre Asu’nun tek kurtuluşu gerçeği itiraf etmektir.

Bakalım Kara Sevda bir ilki gerçekleştirip Diriliş Ertuğrul‘un önünde liderliğe kavuşabilecek mi? Yoksa bu devran böyle sürüüp gidecek mi? Ne dersiniz?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

12 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1DIRILIS ERTUGRULTRT 113.87
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 16.45
3KARA SEVDASTAR TV6.27
4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.65
5REFERANDUM REHBERITRT 15.18
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.14
7NO:309FOX TV4.89
8SHOW ANA HABERSHOW TV4.47
9ATV ANA HABERATV4.25
10ESRA EROL’DAATV4.04
11EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.65
12KARA SEVDA (OZET)STAR TV3.61
13ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.21
14BENI AFFETSTAR TV3.06
15KILICDAROGLU ILE OZELKANAL D2.99
16AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.98
17BU SEHIR ARKANDAN GELECEKATV2.93
18SICAK GELISMEKANAL D2.84
19ADINI SEN KOYTRT 12.69
20HAVA DURUMUATV2.57

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