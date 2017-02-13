12 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017‘deki eleme heyecanı Show Ana Haber‘in önünde liderliğe koşmasına sebep olmuş.

Gecenin lideri Survivor 2017‘de pazar akşamı Fatih’in sözleri ortamı bir anda gerdi! Dokunulmazlık Oyununda ortalık karıştı. Survivor Parkurunu İlhan Mansız’dan önce bitiren Eser West, sevincini Ünlüler bench’ine doğru yaptı. İlhan Mansız bu duruma sinirlendi ve Eser’i uyardı. Ayrıca Survivor 2017’de dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında SMS oylamasına kalan 5 Yarışmacı belli oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı kendi aralarında yaptıkları oylamanın ardından haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. En çok ismi yazılan Gökhan haftanın dördüncü eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Eser ise, beşinci eleme adayı olarak konseyde Elif’in ismini söyledi. Böylece gönüllüler takımından elemeye kalan isimler Eser, Elif, Erdi, Yiğit ve Sadin oldu. Survivor’da bu hafta kimin eleneceği ise Salı akşamı yayınlanan bölümde belli olacak.

Bakalım gelecek programda neler olacak? Survivor 2017‘nin heyecan verici bölümlerine cevap verebilecek bir program ya da dizi çıkacak mı? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

12 Şubat 2017 Reyting Sonuçları