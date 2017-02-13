12 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Emre Arısoy
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12 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017‘deki eleme heyecanı Show Ana Haber‘in önünde liderliğe koşmasına sebep olmuş.

12 subat 2017 reyting sonuclari

Gecenin lideri Survivor 2017‘de pazar akşamı Fatih’in sözleri ortamı bir anda gerdi! Dokunulmazlık Oyununda ortalık karıştı. Survivor Parkurunu İlhan Mansız’dan önce bitiren Eser West, sevincini Ünlüler bench’ine doğru yaptı. İlhan Mansız bu duruma sinirlendi ve Eser’i uyardı. Ayrıca Survivor 2017’de dokunulmazlık oyununu kaybeden gönüllüler takımında SMS oylamasına kalan 5 Yarışmacı belli oldu.

Haftanın ikinci dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı kendi aralarında yaptıkları oylamanın ardından haftanın dördüncü eleme adayını belirledi. En çok ismi yazılan Gökhan haftanın dördüncü eleme adayı oldu. Bireysel dokunulmazlık oyununu kazanan Eser ise,  beşinci eleme adayı olarak konseyde Elif’in ismini söyledi. Böylece gönüllüler takımından elemeye kalan isimler Eser, Elif, Erdi, Yiğit ve Sadin oldu. Survivor’da bu hafta kimin eleneceği ise Salı akşamı yayınlanan bölümde belli olacak.

Bakalım gelecek programda neler olacak? Survivor 2017‘nin heyecan verici bölümlerine cevap verebilecek bir program ya da dizi çıkacak mı? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

12 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1SURVIVORTV89.6222.09
2SHOW ANA HABERSHOW TV5.0612.83
3GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.6911.76
4SURVIVOR OZETTV84.6811.27
5O HAYAT BENIMFOX TV4.4510.42
6HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV4.189.21
7BODRUM MASALIKANAL D3.818.41
8CROOD’LAR (Y.S)ATV3.617.99
9HABER ONUSHOW TV3.479.65
10KANAL D HABERKANAL D3.037.54
11O HAYAT BENIM (OZET)FOX TV3.036.93
12ATV ANA HABERATV3.027.55
13ASK LAFTAN ANLAMAZSHOW TV2.986.58
14COCUKTAN AL HABERISHOW TV2.869.07
15KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERIKANAL 72.848.16
16IKI YABANCIKANAL 72.719.55
17BABA CAN’DIRTRT 12.685.91
18HZ.YUSUF (TKR)KANAL 72.576.21
19NO:309 (TKR)FOX TV2.548.54
20SICAK GELISMEKANAL D2.496.79

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