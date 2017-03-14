13 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. İçerde, 25. bölümü ile bir pazartesi gününü daha Kırgın Çiçekler ve Survivor 2017‘nin önünde lider tamamladı.

Gecenin lideri İçerde‘nin 25. bölümünde; Sarp ve Celal’in oyunu Kudret’in beklenmedik hareketiyle gerçek olmuştur. Tahsin gerçekten ölmüştür. Kudret’in elindeki video kaydı polisin eline geçtiği an Sarp ve Celal hapse girmekten kurtulamayacaklardır. Mert hastaneye Şevko’nun ifadesini almaya gider ve ondan aldığı bilgiyle Tahsin’i öldüren tetikçilerin peşine düşer. Kudret eskiden kalan bir hesabı kapatmaya gelmiştir. Celal ile mezarlıkta buluşurlar. Geçmişteki ortak acıları onları aynı mezarın başına getirmiştir. İçlerinden biri ölmeden bu düşmanlık bitmeyecektir.

İkinci sıradaki Kırgın Çiçekler‘in 75. bölümünde ise; Kemal’in elini keserek hastaneden kaçtığını duyan kızlar korku içinde kalır. Kemal elinin intikamını almak için yemin eder. Defne’nin aniden ortadan kaybolmasıyla herkes panikler. Defne’yi Kemal’in kaçırdığına ikna olan Nazan, Eylül’e cephe alır. Songül ve Güney, Zehra’nın eski evini kiralar. Kendilerine yeni bir hayat kurmak isterken, Selin peşlerini bırakmaz. Eylül hastaneden taburcu olarak eve döner. Mesude artık iyi bir anne olmaya çalışsa bile Eylül için geçmişin acılarını unutmak zor olacaktır.

Survivor 2017‘de ise yemek ödülünü Ünlüler kazandı ve Gönüllüler Takımı yine aç kaldı… Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak ama gergin bölümlerin bizi beklediği bir gerçek!

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

13 Mart 2017 Reyting Sonuçları