13 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Lyon ve Beşiktaş arasındaki UEFA Çeyrek Final ilk karşılaşması gecenin en çok izlenen programı oldu. Vatanım Sensin ise düşük bir reyting oranı ile ikinci sırada yer bulabilmiş.

Dün gecenin 12 reyting puanı ile en çok izlenen programı olan Olympique Lyon-Beşiktaş karşılaşmasının sonucu bizi üzdü. Çünkü Beşiktaş, savunmadaki hatalarla Olympique Lyon’a mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2 dakikada üst üste yediği gollerle avantajını yitirdi. 83. dakikada Tolisso’nun golüne engel olamayan Beşiktaş, 84. dakikada da Morel’in golüyle 2-1 geriye düştü. Karşılaşmada başka gol olmazken, siyah-beyazlı ekip, çeyrek final ilk mücadelesini 2-1 geride tamamladı. İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Nisan Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.

İkinci sırada yer alan Vatanım Sensin 23. Bölümde; Silahların saklandığı sandıklar Yunan Ordusu tarafından kontrol ediliyor; herkesi büyük bir tehlike bekliyor!

Bakalım gelecek hafta neler yaşanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Yarı Finalin kapısını açabilecek mi? Vatanım Sensin‘de neler yaşanacak? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

13 Nisan 2017 Reyting Sonuçları