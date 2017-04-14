13 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Lyon-Beşiktaş

Yazan:
Emre Arısoy
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13 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Lyon ve Beşiktaş arasındaki UEFA Çeyrek Final ilk karşılaşması gecenin en çok izlenen programı oldu. Vatanım Sensin ise düşük bir reyting oranı ile ikinci sırada yer bulabilmiş.

13 nisan 2017 reyting sonuclari 13 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Lyon Beşiktaş

Dün gecenin 12 reyting puanı ile en çok izlenen programı olan Olympique Lyon-Beşiktaş karşılaşmasının sonucu bizi üzdü. Çünkü Beşiktaş, savunmadaki hatalarla Olympique Lyon’a mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, 2 dakikada üst üste yediği gollerle avantajını yitirdi. 83. dakikada Tolisso’nun golüne engel olamayan Beşiktaş, 84. dakikada da Morel’in golüyle 2-1 geriye düştü. Karşılaşmada başka gol olmazken, siyah-beyazlı ekip, çeyrek final ilk mücadelesini 2-1 geride tamamladı. İki takım arasındaki rövanş maçı, 20 Nisan Perşembe günü İstanbul’da oynanacak.

İkinci sırada yer alan Vatanım Sensin 23. Bölümde; Silahların saklandığı sandıklar Yunan Ordusu tarafından kontrol ediliyor; herkesi büyük bir tehlike bekliyor!

Bakalım gelecek hafta neler yaşanacak? Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi’nde Yarı Finalin kapısını açabilecek mi? Vatanım Sensin‘de neler yaşanacak? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

13 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1LYON-BESIKTAS UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASITRT 112.24
2VATANIM SENSINKANAL D5.99
3MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.89
4COBAN YILDIZIFOX TV5.88
5DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S)TV85.56
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.33
7SHOW ANA HABERSHOW TV4.63
8CESUR VE GUZELSTAR TV4.27
9ESRA EROL’DAATV3.97
10EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.87
11AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.76
12ATV ANA HABERATV3.72
13ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.54
14VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D3.51
15BENI AFFETSTAR TV3.24
16SICAK GELISMEKANAL D2.89
17BIR SORUN MU VAR ?SHOW TV2.77
18ATV GUN ORTASIATV2.69
19DUGUN DERNEK 2 SUNNET (T.S) (TKR)TV82.64
20HABER ONUSHOW TV2.63

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  4. 9 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Olympiakos-Beşiktaş

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