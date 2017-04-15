14 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

Yazan:
Emre Arısoy
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14 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Arka Sokaklar, 437. bölümüyle Aşk ve Mavi ile Survivor 2017‘nin önünde liderliğ göğüslemiş.

14 nisan 2017 reyting sonuclari 14 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

Uzunca bir süredir Cuma günlerinin lideri olan Arka Sokaklar, bir Cuma gününü daha lider olarak tamamladı. 437. bölümde yaşananlar ise şöyleydi; Mesut taburcu olur ve bir süre evinde dinlenecektir.  Herkes Mesut iyileştiği için çok mutludur ve karşılamaya gelirler. Selin bir süre onun yanında kalıp tamamen iyileşene kadar refakat edecektir. Sevgi ve Tunç’la beraber adeta bir aile olmuşlardır. Sevgi, bu durumdan çok memnundur.

ask ve mavi reyting sonuclari 1 14 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

İkinci sıradaki Aşk ve Mavi‘nin 23. bölümünde ise; Mavi, ailesiyle birlikte konağı terk eder. Yolda Mavi’nin kullandığı arabayla trafik kazası geçirirler. Üstelik bir de hamiledir. Ali, baba olacağı için mutludur ama bir gün Mavi’nin iyileşeceğini ve yine gitmek isteyeceğini düşünür. Ömer, Mavi’ye tüm gerçeği anlatmak istemektedir. Hasibe ona engel olmak ister.

Survivor 2017‘de ise ödül heyecanı vardı. Kişi başı iki Pizzanın düşeceği ödül oyununda heyecan üst seviyelerdeydi. Nefeslerin tutulduğu yarışmada, ödül oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Zafere ulaşan ünlüler büyük coşku yaşadı.

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

14 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1ARKA SOKAKLARKANAL D7.96
2ASK VE MAVIATV7.75
3SURVIVORTV86.84
4ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D5.49
5MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.32
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.1
7ISTANBULLU GELINSTAR TV4.88
8ASK VE MAVI (OZET)ATV4.52
9SURVIVOR OZETTV83.94
10SHOW ANA HABERSHOW TV3.93
11ATV ANA HABERATV3.76
12ESRA EROL’DAATV3.75
13DAYAN YUREGIMFOX TV3.45
14AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.24
15ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.18
16EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.14
17ISTANBULLU GELIN (OZET)STAR TV3.1
18GULDUR GULDUR SHOWSHOW TV2.84
19SICAK GELISMEKANAL D2.81
20BENI AFFETSTAR TV2.77

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