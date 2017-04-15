14 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Arka Sokaklar, 437. bölümüyle Aşk ve Mavi ile Survivor 2017‘nin önünde liderliğ göğüslemiş.

Uzunca bir süredir Cuma günlerinin lideri olan Arka Sokaklar, bir Cuma gününü daha lider olarak tamamladı. 437. bölümde yaşananlar ise şöyleydi; Mesut taburcu olur ve bir süre evinde dinlenecektir. Herkes Mesut iyileştiği için çok mutludur ve karşılamaya gelirler. Selin bir süre onun yanında kalıp tamamen iyileşene kadar refakat edecektir. Sevgi ve Tunç’la beraber adeta bir aile olmuşlardır. Sevgi, bu durumdan çok memnundur.

İkinci sıradaki Aşk ve Mavi‘nin 23. bölümünde ise; Mavi, ailesiyle birlikte konağı terk eder. Yolda Mavi’nin kullandığı arabayla trafik kazası geçirirler. Üstelik bir de hamiledir. Ali, baba olacağı için mutludur ama bir gün Mavi’nin iyileşeceğini ve yine gitmek isteyeceğini düşünür. Ömer, Mavi’ye tüm gerçeği anlatmak istemektedir. Hasibe ona engel olmak ister.

Survivor 2017‘de ise ödül heyecanı vardı. Kişi başı iki Pizzanın düşeceği ödül oyununda heyecan üst seviyelerdeydi. Nefeslerin tutulduğu yarışmada, ödül oyununu kazanan taraf ünlüler takımı oldu. Zafere ulaşan ünlüler büyük coşku yaşadı.

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

14 Nisan 2017 Reyting Sonuçları