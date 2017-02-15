14 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Emre Arısoy
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14 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 57. bölümü ile Survivor 2017‘nin önünde büyük bir farkla lider olmuş. Anne dizisi ise üçüncü sırada kendine yer bulabilmiş.

14 subat 2017 reyting sonuclari
Fotoğraf: ATV

Akşamın lideri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 57. Bölüm özeti: Hızır, Fahri’ye sıkılan kurşunlardan aleyhine el kaldıran masa üyelerini sorumlu tutar. Yine de planlarını yalnızca kendisini düşünerek yapmaz. Nitekim Hızır kaybederse herkes kaybedecektir. Silahlarını örgüte satıp O’nu devre dışı bırakmak isteyen Ercüment’i öldürme niyetindedir. İlk hamlesi Servet’in açgözlülüğünden faydalanarak Mert’e tuzak kurmak olur. Hızır ne kadar tehlikeli bir oyunun içinde olduğunun farkındadır. CIA ile restleşmeye hazırdır ve yanındakileri korumak adına planlarını açık etmez. İlyas bu aşamada devre dışı bırakıldığı için oldukça rahatsızdır. Bir taşla iki kuş vurma niyetinde olan CIA, Suzi üzerinden oyun kurarak Davut ve Nevzat’ı bitirmeyi amaçlar.

İkinci sıradaki Survivor 2017‘de ise eleme heyecanı vardı. Gönüllüler Takımından beş aday SMS oylamsına çıktı. Erdi, Sadin, Yiğit, Gökhan ve Elif arasında yapılan SMS oylaması sonucunda en düşük oyu alarak yarışmaya veda eden isim Yiğit oldu.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Yoksa zirve yarışının kazananı belli mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

14 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV10.2822.5
2SURVIVORTV87.6817.47
3ANNESTAR TV7.6616.68
4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.5414.54
5ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV5.4512.85
6SHOW ANA HABERSHOW TV5.0413.4
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.9429.07
8ESRA EROL’DAATV4.8817.2
9EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.719.12
10SURVIVOR OZETTV84.6711.37
11ATV ANA HABERATV4.6312.14
12ANNE (OZET)STAR TV4.5510.81
13HAYAT SARKISIKANAL D4.329.71
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.1214.59
15PARIS SAINT GERMAIN-BARCELONA UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS.TRT 14.0211.24
16AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.669.43
17SICAK GELISMEKANAL D3.359.55
18HAVA DURUMUATV37.32
19BENI AFFETSTAR TV2.9314.89
20STAR ANA HABERSTAR TV2.897.51

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