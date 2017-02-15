14 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

14 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 57. bölümü ile Survivor 2017‘nin önünde büyük bir farkla lider olmuş. Anne dizisi ise üçüncü sırada kendine yer bulabilmiş.

Akşamın lideri Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 57. Bölüm özeti: Hızır, Fahri’ye sıkılan kurşunlardan aleyhine el kaldıran masa üyelerini sorumlu tutar. Yine de planlarını yalnızca kendisini düşünerek yapmaz. Nitekim Hızır kaybederse herkes kaybedecektir. Silahlarını örgüte satıp O’nu devre dışı bırakmak isteyen Ercüment’i öldürme niyetindedir. İlk hamlesi Servet’in açgözlülüğünden faydalanarak Mert’e tuzak kurmak olur. Hızır ne kadar tehlikeli bir oyunun içinde olduğunun farkındadır. CIA ile restleşmeye hazırdır ve yanındakileri korumak adına planlarını açık etmez. İlyas bu aşamada devre dışı bırakıldığı için oldukça rahatsızdır. Bir taşla iki kuş vurma niyetinde olan CIA, Suzi üzerinden oyun kurarak Davut ve Nevzat’ı bitirmeyi amaçlar.

İkinci sıradaki Survivor 2017‘de ise eleme heyecanı vardı. Gönüllüler Takımından beş aday SMS oylamsına çıktı. Erdi, Sadin, Yiğit, Gökhan ve Elif arasında yapılan SMS oylaması sonucunda en düşük oyu alarak yarışmaya veda eden isim Yiğit oldu.

Bakalım gelecek hafta neler olacak? Yoksa zirve yarışının kazananı belli mi? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

14 Şubat 2017 Reyting Sonuçları