16 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Beşiktaş-Olympiakos arasında oynanan UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final maçı gecenin en çok izlenen programı oldu. İkinci sırayı yeni dizi Çoban Yıldızı olurken Vatanım Sensin üçüncü sırada yer aldı.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldığı Olympiakos’u sahasında 10 kişi kaldığı maçta 4-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi. Olympiakos’un golünü 31. dakikada Elyounoussi atarken temsilcimiz Beşiktaş’a farklı galibiyet ve turu getiren golleri 10. dakikada Aboubakar, 22. ve 75. dakikalarda Babel ve 84. dakikada Cenk Tosun kaydetti. Aboubakar mücadelenin 39. dakikasında orta sahada topsuz alanda rakibine kafa attığı için direkt kırmızı kart görerek oyundan atıldı. Beşiktaş’ın zafer gecesinde tribünler de muhteşemdi, adeta takımla bütünleşti. İzmir Marşı’yla başlayan gece Sirtaki ile bitti. Aboubakar’ın gördüğü kartla maçın büyük bölümünde 10 kişi oynayan Beşiktaş’ta yapılan anonslarla hem oyuncular hem taraftarlar motive edildi. 71. dakikada anonsla eski zafer maçları hatırlatıldı, hem takım hem seyircinin coşkusu daha da arttı.

Fox TV’nin yeni dizisi Çoban yıldızı ise 3. bölümünde Zühre alevlerin arasından Seyit’in sayesinde kurtuldu. Kaçıp saklanmaktan başka çareleri yoktu. Zühre olanlardan kendini sorumlu tuttu.

Kanal D’nin çok izlenen dizisi Vatanım Sensin ise ivme kaybetmeye devam ediyor. Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak?

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

16 Mart 2017 Reyting Sonuçları