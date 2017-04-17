16 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Fox TV, Referandum 2017’ye damga vuran kanal olurken seçim sonuçlarının dışında Survivor 2017 yine ilk 5’te yer almış.

Üzerinden epey suyun akacağı Referandum 2017 sonrasında ortalık henüz durulmuş desğil. Ancak aşağıdaki reyting sonuçlarına bakılacak olursa tüm Türkiye Fox TV’ye kilitlenmiş. Sonuç ne olursa olsun hakkımızda hayırlısını dilemekten başka bir çaremiz yok gibi görünüyor.

Sonuçlara bakınca beşinci sırada kendine yer bulabilen Survivor 2017 ile kafamızda “Şöyle bir ortamda bile Survivor 2017’i izleyecek bir kesim var demek ki” gibi cümleler dolaşıp durdu. Survivor 2017‘de dün akşam oynanan son dokunulmazlık oyunu ile elemeye kalan 4 isim belli oldu. Birleşme sonrası ilk elemede eleme potasına giren isimler Berna, Gökhan, Pınar ve Sabriye oldu.

Son dokunulmazlık oyununda da yine büyük bir mücadele hakimdi. Ancak final turun ezici bir üstünlük sağlayan gönüllüler takımı yeniden dokunulmazlığın sahibi oldu ve tekrar ünlüler takımı elemeye gitti. Eleme adayı olarak Pınar’ın ismini veren ünlüler takımı böylece tüm eleme adaylarının belirlenmesini sağladı.

Son olarak “İlk 10’da Fox TV’den 5 tane programın yer alıyor olması epey ilginç olsa da yapılan yayınların kalitesini ve güvenirliliğini gösteriyor.” diyebiliriz.

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

16 Nisan 2017 Reyting Sonuçları