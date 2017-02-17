16 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Krasnodar-Fenerbahçe

16 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Krasnodar-Fenerbahçe arasında oynanan Avrupa Ligi mücadelesi Vatanım Sensin ve Cesur ve Güzel‘den fazla izlenmiş.

Fenerbahçe için bu sezonun en önemli kısmı olan “UEFA Avrupa Ligi’nde başarı” mottosu dün akşam oynanan çok kötü bir oyun ile esneyi karartmamıza sebep oldu.

İkinci sırada yer alan Vatanım Sensin 16. Bölümünde ise; Cevdet, ölümden beter olan sürgün yıllarına geri dönmek istememektedir ancak tutuklanması elini kolunu bağlar. Cevdet’in durumu, Azize’nin içini acıtsa da Tevfik’e verdiği sözden geri dönmeyeceğini herkese açıklar.

Cevdet’in sonu ise Tevfik’in bayramı olur. Hücredeki kan kardeşini son kez göreceğini düşünen Tevfik, onun canını yakmaktan büyük haz alır. Bu sürede Cevdet, sadece kaçmasının da bir çözüm olmayacağını anlamıştır. Aynı zamanda görevine geri gelmek zorundadır; ancak bu neredeyse imkansız gibi gözükmektedir.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Cesur ve Güzel beklenen çıkışı yapabilecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

16 Şubat 2017 Reyting Sonuçları