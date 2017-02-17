16 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Krasnodar-Fenerbahçe

16 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Krasnodar-Fenerbahçe arasında oynanan Avrupa Ligi mücadelesi Vatanım Sensin ve Cesur ve Güzel‘den fazla izlenmiş.
Fenerbahçe için bu sezonun en önemli kısmı olan “UEFA Avrupa Ligi’nde başarı” mottosu dün akşam oynanan çok kötü bir oyun ile esneyi karartmamıza sebep oldu.
İkinci sırada yer alan Vatanım Sensin 16. Bölümünde ise; Cevdet, ölümden beter olan sürgün yıllarına geri dönmek istememektedir ancak tutuklanması elini kolunu bağlar. Cevdet’in durumu, Azize’nin içini acıtsa da Tevfik’e verdiği sözden geri dönmeyeceğini herkese açıklar.
Cevdet’in sonu ise Tevfik’in bayramı olur. Hücredeki kan kardeşini son kez göreceğini düşünen Tevfik, onun canını yakmaktan büyük haz alır. Bu sürede Cevdet, sadece kaçmasının da bir çözüm olmayacağını anlamıştır. Aynı zamanda görevine geri gelmek zorundadır; ancak bu neredeyse imkansız gibi gözükmektedir.
Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Cesur ve Güzel beklenen çıkışı yapabilecek mi? Göreceğiz…
Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.
16 Şubat 2017 Reyting Sonuçları
|#
|Program Adı
|Kanal
|Reyting
|Paylaşım
|1
|KRASNODAR-FENERBAHCE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASI
|TRT 1
|8.26
|20.37
|2
|VATANIM SENSIN
|KANAL D
|6.48
|15.12
|3
|CESUR VE GUZEL
|STAR TV
|5.95
|13.52
|4
|SHOW ANA HABER
|SHOW TV
|4.99
|13.1
|5
|MUGE ANLI ILE TATLI SERT
|ATV
|4.79
|26.61
|6
|ESRA EROL’DA
|ATV
|4.59
|16.33
|7
|CESUR YUREK
|SHOW TV
|4.56
|10.43
|8
|FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER
|FOX TV
|4.52
|11.72
|9
|EVLENECEKSEN GEL
|SHOW TV
|4.46
|18.19
|10
|ZUHAL TOPAL’LA
|STAR TV
|4.28
|15.29
|11
|ATV ANA HABER
|ATV
|3.97
|10.26
|12
|AHMET HAKAN’LA KANAL D HABER
|KANAL D
|3.81
|9.89
|13
|VATANIM SENSIN (OZET)
|KANAL D
|3.79
|8.73
|14
|O SES TURKIYE
|TV8
|3.54
|8.29
|15
|SICAK GELISME
|KANAL D
|3.5
|10.11
|16
|CESUR VE GUZEL (OZET)
|STAR TV
|3.44
|7.9
|17
|OGLAN BIZIM KIZ BIZIM (T.S)
|FOX TV
|3.32
|7.43
|18
|BENI AFFET
|STAR TV
|3.29
|16.69
|19
|OLENE KADAR
|ATV
|3.2
|7.18
|20
|BIR GARIP ASK
|KANAL 7
|2.69
|5.99