16 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Krasnodar-Fenerbahçe

Emre Arısoy
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16 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Krasnodar-Fenerbahçe arasında oynanan Avrupa Ligi mücadelesi Vatanım Sensin ve Cesur ve Güzel‘den fazla izlenmiş.

16 subat 2017 reyting sonuclari

Fenerbahçe için bu sezonun en önemli kısmı olan “UEFA Avrupa Ligi’nde başarı” mottosu dün akşam oynanan çok kötü bir oyun ile esneyi karartmamıza sebep oldu.

İkinci sırada yer alan Vatanım Sensin 16. Bölümünde ise; Cevdet, ölümden beter olan sürgün yıllarına geri dönmek istememektedir ancak tutuklanması elini kolunu bağlar. Cevdet’in durumu, Azize’nin içini acıtsa da Tevfik’e verdiği sözden geri dönmeyeceğini herkese açıklar.

Cevdet’in sonu ise Tevfik’in bayramı olur. Hücredeki kan kardeşini son kez göreceğini düşünen Tevfik, onun canını yakmaktan büyük haz alır. Bu sürede Cevdet, sadece kaçmasının da bir çözüm olmayacağını anlamıştır. Aynı zamanda görevine geri gelmek zorundadır; ancak bu neredeyse imkansız gibi gözükmektedir.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Cesur ve Güzel beklenen çıkışı yapabilecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

16 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1KRASNODAR-FENERBAHCE UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASITRT 18.2620.37
2VATANIM SENSINKANAL D6.4815.12
3CESUR VE GUZELSTAR TV5.9513.52
4SHOW ANA HABERSHOW TV4.9913.1
5MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.7926.61
6ESRA EROL’DAATV4.5916.33
7CESUR YUREKSHOW TV4.5610.43
8FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.5211.72
9EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.4618.19
10ZUHAL TOPAL’LASTAR TV4.2815.29
11ATV ANA HABERATV3.9710.26
12AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.819.89
13VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D3.798.73
14O SES TURKIYETV83.548.29
15SICAK GELISMEKANAL D3.510.11
16CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV3.447.9
17OGLAN BIZIM KIZ BIZIM (T.S)FOX TV3.327.43
18BENI AFFETSTAR TV3.2916.69
19OLENE KADARATV3.27.18
20BIR GARIP ASKKANAL 72.695.99

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