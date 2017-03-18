17 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Aşk ve Mavi 19. bölümü ile Arka Sokaklar ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini pekiştirdi.

Cuma gecesinin lideri olan Aşk ve Mavi‘nin 19. bölümünde yaşananlar; Ali ve Mavi, İsmet’in nişanında olanlar yüzünden kavga ederler. İsmet’in kendisini herkesin içinde yalancı çıkarmasına içerleyen Pembe, İsmet’le küser. Hasibe, İsmet’e “bundan sonra Pembe’nin yanına bile yaklaşmamasını yoksa çok kötü olacağını” söyler. Gülizar’ın abisi Yaşar, Pembe’den hoşlanır. Fatma’yla buluşmak isteyen Cemal, bu sefer Safiye’ye yakalanır. Cemal’i büyük bir sürpriz beklemektedir.

İkinci sıradaki Arka Sokaklar‘ın 433. Bölümünde; Mesut’un oğlu Tunç terör örgütü tarafından kaçırılır! Mesut, oğlunu kurtarmak için Özel Harekat’a katılır!

Her bölüm çetin bir mücadelenin verildiği Survivor 2017‘de ise dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor 2017 son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler kum parkurda hentbol oynadılar. Aşırı performansa dayalı oyunu Gönüllüler takımı kazandı. Ödülü kaybeden Ünlüler ise adeta çılgına döndü.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Göreceğiz… Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

17 Mart 2017 Reyting Sonuçları