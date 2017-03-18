17 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Aşk ve Mavi

Emre Arısoy
-
0
63

17 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Aşk ve Mavi 19. bölümü ile Arka Sokaklar ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini pekiştirdi.

17 mart 2017 reyting sonuclari 17 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Aşk ve Mavi

Cuma gecesinin lideri olan Aşk ve Mavi‘nin 19. bölümünde yaşananlar; Ali ve Mavi, İsmet’in nişanında olanlar yüzünden kavga ederler. İsmet’in kendisini herkesin içinde yalancı çıkarmasına içerleyen Pembe, İsmet’le küser. Hasibe, İsmet’e “bundan sonra Pembe’nin yanına bile yaklaşmamasını yoksa çok kötü olacağını” söyler. Gülizar’ın abisi Yaşar, Pembe’den hoşlanır. Fatma’yla buluşmak isteyen Cemal, bu sefer Safiye’ye yakalanır. Cemal’i büyük bir sürpriz beklemektedir.

İkinci sıradaki Arka Sokaklar‘ın 433. Bölümünde; Mesut’un oğlu Tunç terör örgütü tarafından kaçırılır! Mesut, oğlunu kurtarmak için Özel Harekat’a katılır!

Her bölüm çetin bir mücadelenin verildiği Survivor 2017‘de ise dün akşam ödül oyunu heyecanı yaşandı. Survivor 2017 son bölümde Ünlüler ve Gönüllüler kum parkurda hentbol oynadılar. Aşırı performansa dayalı oyunu Gönüllüler takımı kazandı. Ödülü kaybeden Ünlüler ise adeta çılgına döndü.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Göreceğiz… Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

17 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1Aşk ve MaviATV7.66
2Arka SokaklarKANAL D6.92
3Survivor 2017TV86.53
4Aşk ve Mavi (Özet)ATV5.59
5Fatirh Portakal ile Fox Ana HaberFOX TV5.06
6İstanbullu GelinSTAR TV4.65
7Show Ana HaberSHOW TV4.58
8Payitath AbdulhamidTRT 14.47
9Arka Sokaklar (Özet)KANAL D4.36
10Müge Anlı ile Tatlı SertATV4.29
11Evleneceksen GelSHOW TV4.25
12ATV Ana HaberATV3.98
13Esra Erol’daATV3.98
14Ahmet Hakan’la Kanal D HaberKANAL D3.88
15Zuhal Topal’laSTAR TV3.82
16Dayan YüreğimFOX TV3.54
17Beni AffetSTAR TV3.34
18Güldür Güldür ShowSHOW TV3.27
19Sıcak GelişmeKANAL D3.02
20Hava DurumuATV2.94

Bunları da seversin:

  1. 27 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar
  2. 3 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar
  3. 10 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar
  4. 10 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Aşk ve Mavi

Yeni ÇıkanlarYazarın Diğer İçerikleri