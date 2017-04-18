17 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Söz dizisi 3. bölümü ile liderliği İçerde’nin elinden almış. Kırgın Çiçekler ve Survivor 2017 ise sıkı takipte!

İlk bölümü ile izleyenlerin göz yaşlarını tutamadığı Söz dizisi, üçüncü bölümü ile liderliğe kuruluvermiş. İlk iki bölümüyle dördüncü sırada kalan dizi, sert bir çıkış ile pabucun pahalı olduğunu da göstermiş.

Söz dizisinin üçüncü bölümünde yaşananlar ise şöyleydi; Düşen helikopterden sağ kurtulan Erdem Yarbay, uluslararası silah tüccarının peşinden bir mağaraya sığınır. Sığındıkları mağarada onları büyük bir sürpriz beklemektedir. Köyde gerçekleşecek bir düğünün hazırlıkları başlar. Yavuz, bu düğünün masum olmadığı yönünde şüphelere sahiptir. Acaba Yavuz şüphelerinde haklı çıkacak mıdır?

İkinci sıradaki İçerde‘de ise olaylar asla bitmiyor… Çok heyecanlı geçen 30. bölümde Melek, Coşkun’dan Sarp ve Mert’in kardeş olduklarını öğrenmiştir. Yapacağı ilk şey bunu Mert ve Sarp’la paylaşmak olacaktır. Celal bu gerçeğin ortaya çıkmaması için elinden geleni yapacaktır. Celal’in kurtulması Kudret’i daha çok öfkelendirmiştir. Kudret, Serkan’ı Mert ve Sarp’ı öldürmesi için görevlendirir. Hayatlarının tehlikede olduğunun farkında olmayan Yılmaz kardeşler ilk defa gerçeğe bu kadar yakındır.

Bakalım bu iki dizi arasındaki kapışma nelere sahne olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

17 Nisan 2017 Reyting Sonuçları