17 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Arka Sokaklar 429. Bölüm ile Aşk ve Mavi dizisi ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini pekiştirmiş.

Arka Sokaklar 429. Bölüm özeti: Sezgin belasını saf dışı ettikten sonra sıra Kenan’a geliyor! Kenan’ın, terör örgütüne büyük bir silah teslimatı yapacağını öğrenen ekibimiz, baskın yaptıkları yerde beklenmedik bir durumla karşılaşıyor!

Sezgin’i yakalamak için ekibin kurduğu tuzak başarılı olur. Ali, bu tuzağa silahla direnen Sezgin’i vurur ve ölen bebeğinin intikamını almış olur. Rıza Baba, ekibinin başında bu operasyonu yürüttüğünde firari görünmektedir. Operasyon sonrası ise hastaneye dönüp gardiyanlara teslim olur.

İkinci sırada amansız takibini sürdüren Aşk ve Mavi‘nin 15. Bölümünde ise; Safiye, kızı Sevda’nın kayınvalidesinden eziyet görmesine dayanamaz ve onları ayırmaya karar verir. Bu konuda Hasibe’den yardım ister. Polis, Mahmut cinayeti ile ilgili Hasibe’yi köşeye sıkıştırır. Hasibe artık bir itirafta bulunmak zorundadır. O gece eve gelen kişini adını verir…

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

17 Şubat 2017 Reyting Sonuçları