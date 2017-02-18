17 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

Emre Arısoy
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17 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Arka Sokaklar 429. Bölüm ile Aşk ve Mavi dizisi ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini pekiştirmiş.

17 subat 2017 reyting sonuclari
Fotoğraf: KANAL D

Arka Sokaklar 429. Bölüm özeti: Sezgin belasını saf dışı ettikten sonra sıra Kenan’a geliyor! Kenan’ın, terör örgütüne büyük bir silah teslimatı yapacağını öğrenen ekibimiz, baskın yaptıkları yerde beklenmedik bir durumla karşılaşıyor!

Sezgin’i yakalamak için ekibin kurduğu tuzak başarılı olur. Ali, bu tuzağa silahla direnen Sezgin’i vurur ve ölen bebeğinin intikamını almış olur. Rıza Baba, ekibinin başında bu operasyonu yürüttüğünde firari görünmektedir. Operasyon sonrası ise hastaneye dönüp gardiyanlara teslim olur.

ask ve mavi 15

İkinci sırada amansız takibini sürdüren Aşk ve Mavi‘nin 15. Bölümünde ise; Safiye, kızı Sevda’nın kayınvalidesinden eziyet görmesine dayanamaz ve onları ayırmaya karar verir. Bu konuda Hasibe’den yardım ister. Polis, Mahmut cinayeti ile ilgili Hasibe’yi köşeye sıkıştırır. Hasibe artık bir itirafta bulunmak zorundadır. O gece eve gelen kişini adını verir…

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

17 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1ARKA SOKAKLARKANAL D9.120.36
2ASK VE MAVIATV8.4819.09
3SURVIVORTV87.8617.93
4ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D6.3414.94
5SHOW ANA HABERSHOW TV4.4912.6
6DAYAN YUREGIMFOX TV4.419.85
7FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.3912.17
8MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.3726.63
9ASK VE MAVI (OZET)ATV4.3510.56
10ATV ANA HABERATV4.2511.74
11ESRA EROL’DAATV4.2416.28
12EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.1118.16
13AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.9810.8
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.9215.07
15SURVIVOR OZETTV83.89.76
16GULDUR GULDUR SHOWSHOW TV3.587.85
17GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV3.548.7
18HERKES MI ALDATIR (T.S)KANAL D3.215.87
19SICAK GELISMEKANAL D2.938.94
20BENI AFFETSTAR TV2.915.93

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