18 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017 dokunulmazlık oyunu ile Yeni Gelin ve Kalbimdeki Deniz‘in önünde liderliği aldı.

“Survivor 2017’de elemeye kim kaldı?” sorusunun cevabı gün akşam yayınlanan son bölümdeki dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. 5. kez üst üste dokunulmazlığı kaybeden ünlülerden ada konseyinde adı en çok yazılan Şahika ile bireysel dokunulmazlık sembolü sahibi Adem’in ismin verdiği Çılgın Sedat elemeye kaldı.

Survivor 2017‘nin son bölümde ünlüler takımı ile gönüllüler takımına 9. haftada elemeye kalacak iki ismin belirleneceği ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk yarışmayı ünlülerin ikinci yarışmayı ise gönüllülerin kazandığı dokunulmazlık oyununu finalde gönüllüler takımı kazandı.

Show TV’nin yeni dizisi Yeni Gelin ise yayınlanan ikinci bölümü ile ne kadar iddialı olduğunu göstermiş. İkinci sırayı kapan dizinin ikinci bölümünde; Bella ile Hazar’ın evliliği, iki aşiretin küllenen düşmanlığını yeniden alevlendirmiş, Bozok’ların Duran’lara verdiği söz bozulmuş.

Bakalım FOX TV’nin favori dizisi Kalbimdeki Deniz bu düşüşü tersine çevirebilecek mi? Yoksa üçüncülüğü kabullenecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

18 Mart 2017 Reyting Sonuçları