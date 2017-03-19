18 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Emre Arısoy
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18 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017 dokunulmazlık oyunu ile Yeni Gelin ve Kalbimdeki Deniz‘in önünde liderliği aldı.

18 mart 2017 reyting sonuclari 18 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Survivor 2017’de elemeye kim kaldı?” sorusunun cevabı gün akşam yayınlanan son bölümdeki dokunulmazlık oyunu ile belli oldu. 5. kez üst üste dokunulmazlığı kaybeden ünlülerden ada konseyinde adı en çok yazılan Şahika ile bireysel dokunulmazlık sembolü sahibi Adem’in ismin verdiği Çılgın Sedat elemeye kaldı.

Survivor 2017‘nin son bölümde ünlüler takımı ile gönüllüler takımına 9. haftada elemeye kalacak iki ismin belirleneceği ilk dokunulmazlık oyununda karşı karşıya geldi. İlk yarışmayı ünlülerin ikinci yarışmayı ise gönüllülerin kazandığı dokunulmazlık oyununu finalde gönüllüler takımı kazandı.

Show TV’nin yeni dizisi Yeni Gelin ise yayınlanan ikinci bölümü ile ne kadar iddialı olduğunu göstermiş. İkinci sırayı kapan dizinin ikinci bölümünde; Bella ile Hazar’ın evliliği, iki aşiretin küllenen düşmanlığını yeniden alevlendirmiş, Bozok’ların Duran’lara verdiği söz bozulmuş.

Bakalım FOX TV’nin favori dizisi Kalbimdeki Deniz bu düşüşü tersine çevirebilecek mi? Yoksa üçüncülüğü kabullenecek mi? Göreceğiz…

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

18 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1Survivor 2017TV88.12
2Yeni GelinSHOW TV6.53
3Kalbimdeki DenizFOX TV5.78
4Adı EfsaneKANAL D4.42
5Show Ana HaberSHOW TV4.12
6Yeni Gelin (Tekrar)SHOW TV3.76
7Survivor 2017 (Özet)TV83.52
8Fox Ana Haber Hafta SonuFOX TV3.2
9Kalbimdeki Deniz (Özet)FOX TV2.87
10Kim Milyoner Olmak İsterATV2.83
11ATV Ana HaberATV2.64
12Kanal D HaberKANAL D2.6
13Haber ÖnüSHOW TV2.57
14Hz. Yusuf (Tekrar)KANAL 72.29
15İki YabancıKANAL 72.07
16Çocuktan Al HaberiSHOW TV2.04
17SeksenlerTRT 12.02
18Kırgın Çiçekler (Tekrar)ATV1.96
19Sıcak GelişmeKANAL D1.96
20Sümela’nın Şifresi Temel (T.S.)ATV1.91

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