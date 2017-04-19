18 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Yazan:
Emre Arısoy
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18 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 65. bölümü ile Anne ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini pekiştirmiş.

18 nisan 2017 reyting sonuclari 18 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Salı günlerini büyük ihtimalle lider tamamlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bir Salı gününü daha en çok izlenen program olarak bitirmiş. Dizinin 65. bölümünde; Binbir tehlikeli planla masaya getirilmeye çalışılan Rüstem nihayet Türkiye’ye ayak basar. Hızır yalanların saklanmasını daha fazla sağlayamayacağından endişelidir. Bu yüzden Rüstem ve Avni’nin bir an önce masada yok edilmesini ister. Davut ise bu konuda acele davranılmaması taraftarıdır çünkü O’nun savaşı ve planları daha büyüktür.

İkinci sıradaki Anne dizisinin 24. bölümünde ise; Zeynep’in bir daha uyanamama ihtimaline karşı, üzülmesin diye kendisinden uzaklaştırdığı Turna, tekrar Şule ve Cengiz’in arasına döndü. Geçen sürede tek başına, boynu bükük kalan Turna bu tekinsiz çiftin yanında neler yaşadı? Bu zamana kadar hayatını Turna’ya adayan Zeynep, gönlünün kapılarını herkese karşı kapatmıştı. Zeynep, Sinan komiserle nasıl evlendi?

Üçüncü sırada ise Survivor 2017 yer bulabilmiş. Eleme heyecanı ve veda konseyinin olduğu Survivor 2017’den elenen son isim Ünlüler takımından Pınar oldu.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Hep birlikte göreceğiz. Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

18 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV8.04
2ANNESTAR TV7.85
3SURVIVORTV86.83
4REAL MADRID-BAYERN MUNICH UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARSILASMASITRT 15.41
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.4
6ANNE (OZET)STAR TV5.2
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV5.19
8SHOW ANA HABERSHOW TV4.36
9ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV4.24
10ATV ANA HABERATV3.79
11ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.65
12EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.63
13ESRA EROL’DAATV3.49
14SURVIVOR OZETTV83.39
15GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV3.36
16HAYAT SARKISIKANAL D3.31
17SICAK GELISMEKANAL D3.18
18BENI AFFETSTAR TV3.18
19AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.09
20HAVA DURUMUATV2.73

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