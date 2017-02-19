18 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, dokunulmazlık oyunu ile Kalbimdeki Deniz ve Adı Efsane dizilerinin önünde liderliğini perçinledi.

Survivor 2017‘nin dün ekrana gelen bölümünde ilginç bir eleme yapıldı. Gönüllüler yarışmacısı Eser West, kendi isteğiyle yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı, Survivor’ın henüz başında olduklarını ve gönüllüler takımına haksızlık olmaması adına bir yarışmacıyı Eser’in yerine dahil edeceklerini açıklamıştı. Hem ekran başındakiler hem de yarışmacılar yeni ismi büyük bir merakla bekliyordu. Survivor yarışmasında gönüllüler takımına dahil olacak isim dün akşam belli oldu. Göz6 yarışmasıyla tanınan Bulut Özdemiroğlu Survivor’ın yeni yarışmacısı oldu…

Reyting sıralamasının ikinci sırasında ise Fox TV’nin iddialı dizilerinden Kalbimdeki Deniz yer alırken üçüncülüğü Kanal D’nin yeni dizisi Adı Efsane kapmış.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Survivor 2017‘nin heyecanı, aksiyonu ve kavgaları iyiden iyiye artmaya başlayınca diğer programlar nasıl bir atak yapmak zorunda kalacak? Çünkü tanıdığımız Acun pastadaki payı kimselere bırakmak istemez.

Lafı fazla uzatmadan dün gecenin Total grubuna ait Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

18 Şubat 2017 Reyting Sonuçları