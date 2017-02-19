18 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Emre Arısoy
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18 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, dokunulmazlık oyunu ile Kalbimdeki Deniz ve Adı Efsane dizilerinin önünde liderliğini perçinledi.

18 subat 2017 reyting sonuclari

Survivor 2017‘nin dün ekrana gelen bölümünde ilginç bir eleme yapıldı. Gönüllüler yarışmacısı Eser West, kendi isteğiyle yarışmaya veda etti. Acun Ilıcalı, Survivor’ın henüz başında olduklarını ve gönüllüler takımına haksızlık olmaması adına bir yarışmacıyı Eser’in yerine dahil edeceklerini açıklamıştı. Hem ekran başındakiler hem de yarışmacılar yeni ismi büyük bir merakla bekliyordu. Survivor yarışmasında gönüllüler takımına dahil olacak isim dün akşam belli oldu. Göz6 yarışmasıyla tanınan Bulut Özdemiroğlu Survivor’ın yeni yarışmacısı oldu…

Reyting sıralamasının ikinci sırasında ise Fox TV’nin iddialı dizilerinden Kalbimdeki Deniz yer alırken üçüncülüğü Kanal D’nin yeni dizisi Adı Efsane kapmış.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Survivor 2017‘nin heyecanı, aksiyonu ve kavgaları iyiden iyiye artmaya başlayınca diğer programlar nasıl bir atak yapmak zorunda kalacak? Çünkü tanıdığımız Acun pastadaki payı kimselere bırakmak istemez.

Lafı fazla uzatmadan dün gecenin Total grubuna ait Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

18 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1SURVIVORTV87.6218.11
2KALBIMDEKI DENIZFOX TV6.5815.47
3ADI EFSANEKANAL D4.7911.15
4SHOW ANA HABERSHOW TV4.6413.23
5GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV3.8110.73
6KANAL D HABERKANAL D3.7210.3
7SURVIVOR OZETTV83.599.68
8KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV3.589.22
9HABER ONUSHOW TV3.5111.22
10KIM MILYONER OLMAK ISTERATV3.397.97
11ICIMDEKI FIRTINASTAR TV3.327.89
12SASKIN HIRSIZLAR (Y.S)SHOW TV3.168.12
13ATV ANA HABERATV3.028.49
14SICAK GELISMEKANAL D2.959.14
15GULDUY GULDUY SHOW COCUKSHOW TV2.756.59
16SEKSENLERTRT 12.746.38
17COCUKTAN AL HABERISHOW TV2.499.48
18ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D2.3910.07
19BIR GARIP ASKKANAL 72.375.43
20ADI EFSANE (TKR)KANAL D2.268.5

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