19 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. O Ses Türkiye Final ile Show Ana Haber ve Hayat Bazen Tatlıdır‘ın önünde gecenin en çok izlenen programı oldu.

Gecenin lideri olan O Ses Türkiye‘ye ilk veda eden isimler Cihangir Moralı ve Burhan Çatılı oldu. İkinci turda yapılan oylama ile Keramhan Özdemir ve Taylan Bayri de O Ses Türkiye şampiyonluğuna veda etti. Son ikiye kalan isimler Hadise’nin takımından Dodan Özer ; Gökhan ve Hakan’ın takımından Resul Aydemir oldu. En yüksek oyu alarak O Ses Türkiye’nin birincisi olan yarışmacı Dodan Özer oldu. Dodan’ın birinciliği Hadise’ye O Ses Türkiye şampiyonluğunu getirdi.

Üçüncü sıradaki Hayat Bazen Tatlıdır‘ın 21. bölümünde ise; Hayat’ın gerçekleri öğrenmesiyle, Hayat ve Cerrah’ın nikahının seyri değişir! Hayat, gözyaşları içinde nikahtan kaçar. Cerrah büyük sırrı ortaya çıkaranın Koray olduğundan şüphelenir. Şüphelerinde haksız çıkınca sırrı ortaya çıkaran gizemli kişinin peşine düşer!

Bakalım gelecek hafta neler yaşanacak? Sıralamada değişiklikle olacak mı? Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

19 Mart 2017 Reyting Sonuçları