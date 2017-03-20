19 Mart 2017 Reyting Sonuçları: O Ses Türkiye Final

Emre Arısoy
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19 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. O Ses Türkiye Final ile Show Ana Haber ve Hayat Bazen Tatlıdır‘ın önünde gecenin en çok izlenen programı oldu.

19 mart 2017 reyting sonuclari 19 Mart 2017 Reyting Sonuçları: O Ses Türkiye Final

Gecenin lideri olan O Ses Türkiye‘ye ilk veda eden isimler Cihangir Moralı ve Burhan Çatılı oldu. İkinci turda yapılan oylama ile Keramhan Özdemir ve Taylan Bayri de O Ses Türkiye şampiyonluğuna veda etti. Son ikiye kalan isimler Hadise’nin takımından Dodan Özer ; Gökhan ve Hakan’ın takımından Resul Aydemir oldu. En yüksek oyu alarak O Ses Türkiye’nin birincisi olan yarışmacı Dodan Özer oldu. Dodan’ın birinciliği Hadise’ye O Ses Türkiye şampiyonluğunu getirdi.

Üçüncü sıradaki Hayat Bazen Tatlıdır‘ın 21. bölümünde ise; Hayat’ın gerçekleri öğrenmesiyle, Hayat ve Cerrah’ın nikahının seyri değişir! Hayat, gözyaşları içinde nikahtan kaçar. Cerrah büyük sırrı ortaya çıkaranın Koray olduğundan şüphelenir. Şüphelerinde haksız çıkınca sırrı ortaya çıkaran gizemli kişinin peşine düşer!

Bakalım gelecek hafta neler yaşanacak? Sıralamada değişiklikle olacak mı? Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

19 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1O Ses Türkiye FinalTV86.62
2Show Ana HaberSHOW TV5.05
3Hayat Bazen TatlıdırSTAR TV4.81
4Bodrum MasalıKANAL D4.18
5Kim Milyoner Olmak İsterATV4.16
6O Hayat BenimFOX TV3.94
7Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta SonuFOX TV3.85
8Haber ÖnüSHOW TV3.38
9Hayat Bazen Tatlıdır (Özet)STAR TV3.33
10ATV Ana HaberATV3.2
11O Ses Türkiye (Özet)TV83.12
12Aşk ve Mavi (Tekrar)ATV2.72
13Bodrum Masalı (Özet)KANAL D2.71
14Nitro Rush (Y.S.)ATV2.64
15ATV HaberATV2.43
16Baba Can’dırTRT 12.4
17O Hayat Benim (Tekrar)FOX TV2.4
18Kanal D HaberKANAL D2.28
19Hz. Yusuf. (Tekrar)KANAL 72.19
20Kanal 7 Hafta Sonu HaberlerKANAL 72.14

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