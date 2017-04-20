19 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul, 85. bölümü ile her Çarşamba olduğu gibi Kara Sevda ve No:309‘un önünde liderliğini sürdürmüş.

Gecenin lideri Diriliş Ertuğrul‘un 85. bölümünde; Ertuğrul, Nikea’dan gelen istihbarat üzerine Dündar’a ve Doğan’a, sultana haber iletmeleri için onları Konya’ya göndereceğini söylemiştir. Dündar, gizli kalması gereken bu bilgiyi zaaf göstererek Günyeli’ye söylemiştir. Günyeli Dündar’ın Konya’ya gideceğini babasına söyleyince bu haber Ural’a daha sonra Vasilius’a ulaşmıştır. Ural ve Vasilius bunu bir fırsat bilmiş, Doğan’ı öldürerek, Dündar’ı esir almışlardır. Bu durum kayı obasında bütün ahaliyi sarsmış, obayı matem bürümüştür.

Diriliş Ertuğrul‘un özetini saymaz isek ikinci sırada yer alan ya da Diriliş Ertuğrul‘un özeti ile ikincilik yarışında olan Kara Sevda‘da ise; Kemal’in otopsi raporunun ardından Nihan’la arasına koyacağı mesafe, Nihan’ı şüphe içinde bırakır. Kemal, ilk şokun ardından Tarık’la yüzleşmek için harekete geçer. Tarık ise Emir’i öldürmek için ant içmişken hiç beklemediği bir itirazla karşılaşır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Reyting sıralaması değişecek mi? Görececeğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

19 Nisan 2017 Reyting Sonuçları