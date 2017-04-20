19 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Yazan:
Emre Arısoy
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19 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul, 85. bölümü ile her Çarşamba olduğu gibi Kara Sevda ve No:309‘un önünde liderliğini sürdürmüş.

19 nisan 2017 reyting sonuclari 19 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Gecenin lideri Diriliş Ertuğrul‘un 85. bölümünde; Ertuğrul, Nikea’dan gelen istihbarat üzerine Dündar’a ve Doğan’a, sultana haber iletmeleri için onları Konya’ya göndereceğini söylemiştir. Dündar, gizli kalması gereken bu bilgiyi zaaf göstererek Günyeli’ye söylemiştir. Günyeli Dündar’ın Konya’ya gideceğini babasına söyleyince bu haber Ural’a daha sonra Vasilius’a ulaşmıştır. Ural ve Vasilius bunu bir fırsat bilmiş, Doğan’ı öldürerek, Dündar’ı esir almışlardır. Bu durum kayı obasında bütün ahaliyi sarsmış, obayı matem bürümüştür.

Diriliş Ertuğrul‘un özetini saymaz isek ikinci sırada yer alan ya da Diriliş Ertuğrul‘un özeti ile ikincilik yarışında olan Kara Sevda‘da ise; Kemal’in otopsi raporunun ardından Nihan’la arasına koyacağı mesafe, Nihan’ı şüphe içinde bırakır. Kemal, ilk şokun ardından Tarık’la yüzleşmek için harekete geçer. Tarık ise Emir’i öldürmek için ant içmişken hiç beklemediği bir itirazla karşılaşır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Reyting sıralaması değişecek mi? Görececeğiz…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

19 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1DIRILIS ERTUGRULTRT 114.38
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 16.02
3KARA SEVDASTAR TV5.62
4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.2
5NO:309FOX TV5.02
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.66
7ATV ANA HABERATV3.93
8SHOW ANA HABERSHOW TV3.71
9ESRA EROL’DAATV3.6
10KARA SEVDA (OZET)STAR TV3.21
11NO:309 (OZET)FOX TV3.16
12GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV3.14
13BU SEHIR ARKANDAN GELECEKATV3.07
14BENI AFFETSTAR TV3.01
15EVLENECEKSEN GELSHOW TV2.92
16ZUHAL TOPAL’LASTAR TV2.89
17EVLAT KOKUSUKANAL D2.79
18SICAK GELISMEKANAL D2.58
19AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.54
20ADINI SEN KOYTRT 12.33

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