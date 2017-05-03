2 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Yazan:
Emre Arısoy
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2 Mayıs 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 67. bölümü ile Anne ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini devam ettirmiş.

2 mayıs 2017 reyting sonuclari 2 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

ATV’nin favori dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 67. bölümünde; Henüz Rüstem’in kardeşini öldürmesinin şokunu atlatamayan masa üyeleri, Ünal Kaplan’ı karşılarında gördüklerinde bir kere daha sarsılırlar. Hızır’ın planları yaşanan beklenmedik gelişmeler sebebiyle sekteye uğramıştır. Yeni plan Rüstem’i hayatta bırakıp arkasındakilerin kim olduğunu ve haklarında neler bildiklerini öğrenmek doğrultusunda olacaktır.

Anne dizisinin 26. bölümünde ise Zeynep sağlığına kavuşarak herkesin yüzünü güldürmüşken doktordan gelen haber kafalarda soru işareti yaratır. Uzun süre komada kalmış biri olarak Zeynep’in tetkikleri endişe vericidir. Hastalık sürecinden kalma bir hasardan söz edilir. Henüz bu hasarın sonuçları tam olarak kestirilemese de Zeynep hayatının tehlikede olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Üçüncü sıradaki Survivor 2017‘de ise veda konseyi heyecanı vardı. “Survivor 2017’ye kim veda etti?” ve “Adadan kim ayrıldı?” sorusunu cevabını buldu. Gönüllüler takımından Burçak adaya son veda eden isim oldu. Göz yaşları içinde konseyi terk eden Burçak sonrası Tuğçe’nin tavırları ise şimdilik soru işareti…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

2 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV8.37
2ANNESTAR TV6.86
3SURVIVORTV86.26
4ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV4.96
5MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.74
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.59
7ANNE (OZET)STAR TV3.99
8SHOW ANA HABERSHOW TV3.83
9HAYAT SARKISIKANAL D3.53
10REAL MADRID-ATLETICO MADRID UEFA SAMPIYONLAR LIGI KARS.TRT 13.5
11ATV ANA HABERATV3.38
12ESRA EROL’DAATV3.36
13BENI AFFETSTAR TV3.35
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.28
15O HAYAT BENIMFOX TV3.27
16SURVIVOR OZETTV83.21
17EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.14
18GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV3.14
19SICAK GELISMEKANAL D2.83
20AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.8

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