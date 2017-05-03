2 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

2 Mayıs 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 67. bölümü ile Anne ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini devam ettirmiş.

ATV’nin favori dizilerinden biri olan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 67. bölümünde; Henüz Rüstem’in kardeşini öldürmesinin şokunu atlatamayan masa üyeleri, Ünal Kaplan’ı karşılarında gördüklerinde bir kere daha sarsılırlar. Hızır’ın planları yaşanan beklenmedik gelişmeler sebebiyle sekteye uğramıştır. Yeni plan Rüstem’i hayatta bırakıp arkasındakilerin kim olduğunu ve haklarında neler bildiklerini öğrenmek doğrultusunda olacaktır.

Anne dizisinin 26. bölümünde ise Zeynep sağlığına kavuşarak herkesin yüzünü güldürmüşken doktordan gelen haber kafalarda soru işareti yaratır. Uzun süre komada kalmış biri olarak Zeynep’in tetkikleri endişe vericidir. Hastalık sürecinden kalma bir hasardan söz edilir. Henüz bu hasarın sonuçları tam olarak kestirilemese de Zeynep hayatının tehlikede olduğu gerçeğiyle yüzleşmek zorunda kalır.

Üçüncü sıradaki Survivor 2017‘de ise veda konseyi heyecanı vardı. “Survivor 2017’ye kim veda etti?” ve “Adadan kim ayrıldı?” sorusunu cevabını buldu. Gönüllüler takımından Burçak adaya son veda eden isim oldu. Göz yaşları içinde konseyi terk eden Burçak sonrası Tuğçe’nin tavırları ise şimdilik soru işareti…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

2 Mayıs 2017 Reyting Sonuçları