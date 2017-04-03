2 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017‘de dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. O Hayat Benim ise ikinciliğini kapmışa benziyor.

Survivor 2017‘nin dün akşam yayınlanan son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Elemeye konseyine kalacak 2 kişinin daha belirleneceği dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Serhat Akın kazandı. Ünlüler arasından adı en çok yazılan Sabriye ve Serhat Akın tarafından adı söylenen Adem ise eleme potasına giren diğer isimler oldu.

Böylelikle Survivor 2017‘nin birleşme partisi öncesindeki son veda konseyine çıkacak isimler belli oldu. Gönüllüler Takımından Berna ve Erdi ile Ünlüler Takımından Adem ve Sabriye elenmemek için SMS mücadelesi verecekler. Bakalım Survivor’a kim veda edecek?

İkinci sıradaki O Hayat Benim ise uzunca bir sürenin ardından ilk 3’te kendine yer bulabildi. Dizinin 127. bölümünde; Efsun erinin, pipetinin, Arda’sının kollarında can vermesini kaldırabilir mi? Arda’yı kurtarmak, hayata döndürmek için zamana karşı bir mücadele başlar. Efsun yana yakıla kocasının yanında olmak ister ama Zeynep karşısına bir duvar örmüştür. Zeynep bu durumda bile herkesi Efsun’a karşı doldurmakta, onu ölümün eşiğindeki Arda’dan uzak tutabilmek uğruna her türlü oyunu oynamaktadır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

2 Nisan 2017 Reyting Sonuçları