2 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

By
Emre Arısoy
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2 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017‘de dokunulmazlık oyunu ve eleme heyecanı yaşandı. O Hayat Benim ise ikinciliğini kapmışa benziyor.

2 nisan 2017 reyting sonuclari 2 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Survivor 2017‘nin dün akşam yayınlanan son bölümünde ünlüler takımı ile gönüllüler takımı bu haftaki ikinci dokunulmazlık oyunu için karşı karşıya geldiler. Elemeye konseyine kalacak 2 kişinin daha belirleneceği dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı kazandı. Ünlüler takımı bireysel dokunulmazlık oyununu ise Serhat Akın kazandı. Ünlüler arasından adı en çok yazılan Sabriye ve Serhat Akın tarafından adı söylenen Adem ise eleme potasına giren diğer isimler oldu.

Böylelikle Survivor 2017‘nin birleşme partisi öncesindeki son veda konseyine çıkacak isimler belli oldu. Gönüllüler Takımından Berna ve Erdi ile Ünlüler Takımından Adem ve Sabriye elenmemek için SMS mücadelesi verecekler. Bakalım Survivor’a kim veda edecek?

İkinci sıradaki O Hayat Benim ise uzunca bir sürenin ardından ilk 3’te kendine yer bulabildi. Dizinin 127. bölümünde; Efsun erinin, pipetinin, Arda’sının kollarında can vermesini kaldırabilir mi? Arda’yı kurtarmak, hayata döndürmek için zamana karşı bir mücadele başlar. Efsun yana yakıla kocasının yanında olmak ister ama Zeynep karşısına bir duvar örmüştür. Zeynep bu durumda bile herkesi Efsun’a karşı doldurmakta, onu ölümün eşiğindeki Arda’dan uzak tutabilmek uğruna her türlü oyunu oynamaktadır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

2 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV88.92
2O HAYAT BENIMFOX TV4.89
3KIM MILYONER OLMAK ISTERATV4.71
4GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.27
5SHOW ANA HABERSHOW TV4.24
6HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV4.23
7SURVIVOR OZETTV84.09
8HAYAT SARKISIKANAL D3.4
9BODRUM MASALIKANAL D3.25
10HABER ONUSHOW TV3
11TERMINATOR 3 MAKINELERIN YUKSELISI (Y.S)ATV2.99
12O HAYAT BENIM (OZET)FOX TV2.98
13HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)STAR TV2.9
14ATV ANA HABERATV2.9
15LISE DEVRIYESITRT 12.68
16KANAL D HABERKANAL D2.31
17COCUKTAN AL HABERISHOW TV2.23
18VALDEZ GELIYOR (Y.S)TRT 12.11
19IMPARATORICE VE SAVASCILARI (Y.S)SHOW TV2.1
20VIKINGLERTRT COCUK2.08

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