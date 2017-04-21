20 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Beşiktaş-Lyon

Yazan:
Emre Arısoy
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20 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Beşiktaş ve Lyon arasında oynana UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. maçı gecenin en çok izlenen programı olmuş. Sonucu sevindirici olmasa bile yaşattığı heyecan ile izleyenleri televizyonları başına kitlemeyi başardıkları için tebrik etmek gerekir.

20 nisan 2017 reyting sonuclari 20 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Beşiktaş Lyon

Talisca’nın iki ve Lyon’dan Lacazette’nin golü maçın hikayesinin uzayacağını belirledi. Kazanan ve adını Yarı Finale yazdıran takımı ise penaltı atışları sonucunda belli oldu. Tosic ve Milosevic’in kaçırdığı penaltılar sonrasında Yarı Finale çıkan takım ise Lyon oldu…

İkinci sıradaki Vatanım Sensin‘in 24. bölümünde ise; Silahların Ali Fuat Paşa’nın eline geçtiği haberi, Yunan Karargahı’nda büyük yankı uyandırır. Zira Azize, şüphelilerin başında gelmektedir. Silahları İtilaf Devletleri’ne teslim etmeyi beceremeyen Tevfik’in yeni vazifesiyse, ahaliyi vatanperverlere karşı kışkırtmaktır. Böylece Batı Anadolu’daki iç savaşın fitili ateşlenir. Gönderdiği istihbaratın, vatanperverlerin eline geçtiğini anlayan casus Charles, Mustafa Kemal’in adamlarını yakalamak için bir tuzak kurar. Tevfik’in kârlı teklifini kabul eden işbirlikçiler tüm şehri kana bularken; Cevdet, Yüzbaşı Yakup’u Charles’ın tuzağından çok geç olmadan kurtarmak zorundadır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Reyting sıralamasında değişiklikler olacak mı? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

20 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1BESIKTAS-LYON UEFA AVRUPA LIGI KARSILASMASITRT 116.24
2VATANIM SENSINKANAL D5.78
3FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.38
4COBAN YILDIZIFOX TV5.24
5CESUR VE GUZELSTAR TV5.03
6MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.5
7DELIHA (T.S)TV84.18
8SHOW ANA HABERSHOW TV4.05
9ATV ANA HABERATV3.97
10KIM MILYONER OLMAK ISTERATV3.86
11EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.76
12ESRA EROL’DAATV3.6
13VATANIM SENSIN (OZET)KANAL D3.49
14TATLI BELAKANAL 73.4
15CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV3.32
16ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.31
17AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.15
18BENI AFFETSTAR TV3.08
19ELIFKANAL 72.66
20SICAK GELISMEKANAL D2.59

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  1. 12 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Cesur ve Güzel
  2. 19 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Vatanım Sensin
  3. 16 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Krasnodar-Fenerbahçe
  4. 30 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

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