20 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Beşiktaş ve Lyon arasında oynana UEFA Avrupa Ligi Çeyrek Final 2. maçı gecenin en çok izlenen programı olmuş. Sonucu sevindirici olmasa bile yaşattığı heyecan ile izleyenleri televizyonları başına kitlemeyi başardıkları için tebrik etmek gerekir.

Talisca’nın iki ve Lyon’dan Lacazette’nin golü maçın hikayesinin uzayacağını belirledi. Kazanan ve adını Yarı Finale yazdıran takımı ise penaltı atışları sonucunda belli oldu. Tosic ve Milosevic’in kaçırdığı penaltılar sonrasında Yarı Finale çıkan takım ise Lyon oldu…

İkinci sıradaki Vatanım Sensin‘in 24. bölümünde ise; Silahların Ali Fuat Paşa’nın eline geçtiği haberi, Yunan Karargahı’nda büyük yankı uyandırır. Zira Azize, şüphelilerin başında gelmektedir. Silahları İtilaf Devletleri’ne teslim etmeyi beceremeyen Tevfik’in yeni vazifesiyse, ahaliyi vatanperverlere karşı kışkırtmaktır. Böylece Batı Anadolu’daki iç savaşın fitili ateşlenir. Gönderdiği istihbaratın, vatanperverlerin eline geçtiğini anlayan casus Charles, Mustafa Kemal’in adamlarını yakalamak için bir tuzak kurar. Tevfik’in kârlı teklifini kabul eden işbirlikçiler tüm şehri kana bularken; Cevdet, Yüzbaşı Yakup’u Charles’ın tuzağından çok geç olmadan kurtarmak zorundadır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler olacak? Reyting sıralamasında değişiklikler olacak mı? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

20 Nisan 2017 Reyting Sonuçları