21 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

21 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 62. bölümü ile Anne ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini pekiştirmiş.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 62. bölümünde; Planları bozulan Serkan kendisine oyun kuranların peşini bırakmamakta kararlıdır. Ünal Kaplan yine stratejik davranarak masasındakileri öne atar. Karşı karşıya gelen iki büyük güç arasında kılıçlar çekilmiştir artık. Silah beklerken ölümle karşılanan örgüt üyelerinin arkasındakiler hesap sormak üzere ortaya çıkarlar. Avni’nin başını çektiği bir plan kurulur. İlyas dahil tüm masa ve galeridekiler kapana kıstırılır.

İkinci sıradaki Anne dizisinin 20. bölümünde ise Zeynep Turna’yı kurtarmaya giderken çok ciddi bir trafik kazası geçirir. Hastaneye götürülürken, yolda kalbi duracak kadar ağır yaralanmıştır. Ölüm ve yaşam arasındaki ince bir çizgide gidip gelir. Doktorlar onu hayata döndürmek için ellerinden geleni yaparlar. Bu süreçte doktorlardan gelen açıklamalar kaygıları daha da artırır. Çünkü Zeynep yaşasa dahi eski sağlığına kavuşabilmesi mümkün görünmemektedir.

Survivor 2017‘de ise veda konseyi vardı. “Survivor’da kim elendi?” sorusunun cevabı belli oldu. Şahika, Sedat, Pınar ve Furkan’dan en az SMS oyunu alan Çılgın Sedat Survivor’dan elendi.

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

21 Mart 2017 Reyting Sonuçları