21 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Emre Arısoy
-
0
27

21 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 62. bölümü ile Anne ve Survivor 2017‘nin önünde liderliğini pekiştirmiş.

21 mart 2017 reyting sonuclari 21 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 62. bölümünde; Planları bozulan Serkan kendisine oyun kuranların peşini bırakmamakta kararlıdır. Ünal Kaplan yine stratejik davranarak masasındakileri öne atar. Karşı karşıya gelen iki büyük güç arasında kılıçlar çekilmiştir artık. Silah beklerken ölümle karşılanan örgüt üyelerinin arkasındakiler hesap sormak üzere ortaya çıkarlar. Avni’nin başını çektiği bir plan kurulur. İlyas dahil tüm masa ve galeridekiler kapana kıstırılır.

İkinci sıradaki Anne dizisinin 20. bölümünde ise Zeynep Turna’yı kurtarmaya giderken çok ciddi bir trafik kazası geçirir. Hastaneye götürülürken, yolda kalbi duracak kadar ağır yaralanmıştır. Ölüm ve yaşam arasındaki ince bir çizgide gidip gelir. Doktorlar onu hayata döndürmek için ellerinden geleni yaparlar. Bu süreçte doktorlardan gelen açıklamalar kaygıları daha da artırır. Çünkü Zeynep yaşasa dahi eski sağlığına kavuşabilmesi mümkün görünmemektedir.

Survivor 2017‘de ise veda konseyi vardı. “Survivor’da kim elendi?” sorusunun cevabı belli oldu. Şahika, Sedat, Pınar ve Furkan’dan en az SMS oyunu alan Çılgın Sedat Survivor’dan elendi.

Şimdi Total grubunun Top20 reyting sonuçlarına geçelim:

21 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZATV9.37
2ANNESTAR TV8.69
3SURVIVORTV87.95
4ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET)ATV5.36
5FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.27
6ANNE (OZET)STAR TV4.77
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.42
8HAYAT SARKISIKANAL D4.37
9SHOW ANA HABERSHOW TV4.35
10ATV ANA HABERATV4.05
11AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.7
12ESRA EROL’DAATV3.62
13EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.54
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.41
15HAVA DURUMUATV3.25
16SURVIVOR OZETTV83.22
17BENI AFFETSTAR TV3.2
18CARSI PAZAR (T.S)SHOW TV3.06
19HAYAT SARKISI (OZET)KANAL D2.77
20SICAK GELISMEKANAL D2.76

Bunları da seversin:

  1. 31 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  2. 14 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  3. 21 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
  4. 14 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

Yeni ÇıkanlarYazarın Diğer İçerikleri