21 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz

21 Şubat 2017 reyting sonuçları belirlendi. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, 58. Bölümü ile Anne ve Survivor 2017‘nin önünde büyük bir farkla lider oldu.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 58. Bölüm özeti: Suzi için kurulan tuzağın kurbanı Handan olmuştur. İlyas her ne kadar evdeki kadınları koruyabilmek adına büyük gayret sarf etmiş olsa da planlanan eylemin büyüklüğü karşısında çaresiz kalır. CIA ile hareket eden İstihbarat içindeki unsurlar her yere sızmışlardır ve bu düşmanlarla başa çıkmak kolay olmayacaktır. Çıkan çatışmanın izlerinden bu hainlerle ilgili fikir sahibi olan Davut ile Nevzat operasyon için düğmeye basarlar. Suzi ve Ünal yapılan eylemler üzerine düşündüklerinde onlardan bir adım önde olan düşmanlara, yakın çevreden birilerinin muhbirlik yaptığını sezerler. İçlerinde Davut’un eviyle birlikte Çakırbeyli ailesinin de dinlenmesini sağlayan bir hain vardır.

İkinci sırada yer alan Anne dizisi ise yine izleyenlerin gözlerini doldurmayı başardı. Turna’nın Çocuk Esirgeme’den kaçarak Zeynep’in yanına gelmesinin ardından ayrılışları da epey hüzünlü oldu. Şule’nin para için kızını yem olarak kullanıp Zeynep’i hapse gönderme planı ise beklediği gibi sonuçlanmadı.

Survivor 2017‘de ise eleme heyecanı vardı. DJ Berna Öztürk’ün elendiği program ise dünün en çok izlenen üçüncü programı olmuş. Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

21 Şubat 2017 Reyting Sonuçları