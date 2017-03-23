22 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul 81. bölümü ile bir Çarşamba gününü daha Kara Sevda‘nın önünde lider tamamlamış.

Gecenin lideri Diriliş Ertuğrul‘un 81. bölümünde; Baskın Üstüne Baskın Askerlerinin Aslıhan’ı getireceği rahatlığıyla mağrur halde Hanlı Pazar’a gelen Vasilius, tuzak kurduğunu sanırken büyük bir tuzağın içine düşmüş ve Ertuğrul Bey’in gazabına uğramıştır. Lakin kendini garantiye alan Vasilius, Bamsı’nın Teo’nun elinde olması sayesinde takas edilmek şartıyla kurtulmuştur. Teo ve adamları üç Türkmen beyini öldürtmüş, bunun karşılığında Ertuğrul, Karacahisar Kalesinde üç komutanın cesedini sallandırma emrini vermiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır fakat Kutluca, Turgut, Samsa henüz kaleden çıkamamışlardır. Ertuğrul ve Aliyar’ın aklı da onlardadır.

İkinci sıradaki Kara Sevda‘nın 61. bölümünde ise; Nihan ile Kemal’in gerçeklerle arasında duran kapı, Tarık’ın bıçak sırtında ilerleyen kaderi için son şanstır. Ancak Kemal’in de pes etmeye niyeti yoktur. Gerçekler en saf haliyle ortaya çıkana kadar Ozan’ın katiline giden yolu sonuna kadar sabırla izleyecektir.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

22 Mart 2017 Reyting Sonuçları