22 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Emre Arısoy
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22 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Diriliş Ertuğrul 81. bölümü ile bir Çarşamba gününü daha Kara Sevda‘nın önünde lider tamamlamış.

22 mart 2017 reyting sonuclari 22 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Diriliş Ertuğrul

Gecenin lideri Diriliş Ertuğrul‘un 81. bölümünde; Baskın Üstüne Baskın Askerlerinin Aslıhan’ı getireceği rahatlığıyla mağrur halde Hanlı Pazar’a gelen Vasilius, tuzak kurduğunu sanırken büyük bir tuzağın içine düşmüş ve Ertuğrul Bey’in gazabına uğramıştır. Lakin kendini garantiye alan Vasilius, Bamsı’nın Teo’nun elinde olması sayesinde takas edilmek şartıyla kurtulmuştur. Teo ve adamları üç Türkmen beyini öldürtmüş, bunun karşılığında Ertuğrul, Karacahisar Kalesinde üç komutanın cesedini sallandırma emrini vermiştir. Görev başarıyla tamamlanmıştır fakat Kutluca, Turgut, Samsa henüz kaleden çıkamamışlardır. Ertuğrul ve Aliyar’ın aklı da onlardadır.

İkinci sıradaki Kara Sevda‘nın 61. bölümünde ise; Nihan ile Kemal’in gerçeklerle arasında duran kapı, Tarık’ın bıçak sırtında ilerleyen kaderi için son şanstır. Ancak Kemal’in de pes etmeye niyeti yoktur. Gerçekler en saf haliyle ortaya çıkana kadar Ozan’ın katiline giden yolu sonuna kadar sabırla izleyecektir.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

22 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1DIRILIS ERTUGRULTRT 113.27
2DIRILIS ERTUGRUL (OZET)TRT 16.49
3KARA SEVDASTAR TV6.15
4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.07
5NO:309FOX TV5.01
6SHOW ANA HABERSHOW TV4.8
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.71
8REFERANDUM REHBERITRT 14.65
9EVLAT KOKUSUKANAL D4.42
10ATV ANA HABERATV4.06
11KARA SEVDA (OZET)STAR TV4
12NO:309 (OZET)FOX TV3.97
13EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.81
14ESRA EROL’DAATV3.64
15AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D3.46
16ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.45
17BU SEHIR ARKANDAN GELECEKATV3.32
18GULDUR GULDUR SHOW (TKR)SHOW TV3.27
19SICAK GELISMEKANAL D2.98
20BENI AFFETSTAR TV2.96

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