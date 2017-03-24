23 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Emre Arısoy
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23 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, Çoban Yıldızı ve Cesur ve Güzel‘in önünde liderliğini sürdürdü.

23 mart 2017 reyting sonuclari 23 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Survivor 2017’nin son bölümünde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takamı çeşitli yiyeceklerden oluşan piknik paketi ödül oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunlarında varlık gösteremeyen Ünlüler takımı ödül oyununda kaplan kesildi ve galibiyeti aldı.

Survivor 2017’de beklenmedik kavga ise herkesi şoke etti. Yarışmada zaman zaman yaşanan gerginliklerden biri bu defa Gönüllüler Takımı’nda patlak verdi. Gönüllüler Takımı’nda Berna ve Elif birbirinin üzerine yürüyüp kavga etti. Gözler Acun Ilıcalı’ya çevrildi. Berna, neredeyse bütün takımla kavga etti. Önce Ogeday’ı itti ardından da Elif’le tartıştı ikili birbirine girdi. Berna ve Elif’in fiziksel temaslı kavgasını takım arkadaşları zor ayırdı.

İkinci sıradaki FOX TV’nin yeni dizi Çoban Yıldızı yer almış. Dizinin son bölümünde; Seyit ve ailesi İstanbul yolunda Zekkar’ın tuzağına düşerler. Silahlar çekilir. Zekkar, Seyit ve ailesine büyük acılar yaşatır. Zekkar’dan sonra Fikret de İstanbul’a gelir. Seyit ve ailesini İstanbul’da zor bir hayat beklemektedir. Karakaya’larla aynı şehirde yaşamak Seyit ve ailesi için bir kabusa dönüşür.

Üçüncü sırada ise Cesur ve Güzel yer bulabilmiş. Star TV’nin favori yapımlarından biri olan dizinin popülaritesi ise her geçen hafta düşüyor. Bakalım yeni bölümlerde neler olacak?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

23 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV87.76
2COBAN YILDIZIFOX TV7.27
3CESUR VE GUZELSTAR TV5.43
4FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV5.27
5VATANIM SENSINKANAL D5.16
6SHOW ANA HABERSHOW TV4.8
7MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV4.69
8EVLENECEKSEN GELSHOW TV4.34
9CUMHURBASKANI ILE OZELKANAL D3.92
10ATV ANA HABERATV3.82
11ESRA EROL’DAATV3.71
12SURVIVOR OZETTV83.44
13COBAN YILDIZI (OZET)FOX TV3.25
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.2
15CESUR VE GUZEL (OZET)STAR TV2.95
16AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D2.81
17BENI AFFETSTAR TV2.62
18HANCOCK (Y.S)SHOW TV2.58
19ELIFKANAL 72.52
20STAR ANA HABERSTAR TV2.45

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  3. 29 Aralık 2016 Reyting Sonuçları: Vatanım Sensin
  4. 29 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

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