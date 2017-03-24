23 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, Çoban Yıldızı ve Cesur ve Güzel‘in önünde liderliğini sürdürdü.

Survivor 2017’nin son bölümünde Ünlüler takımı ile Gönüllüler takamı çeşitli yiyeceklerden oluşan piknik paketi ödül oyununda karşı karşıya geldi. Dokunulmazlık oyunlarında varlık gösteremeyen Ünlüler takımı ödül oyununda kaplan kesildi ve galibiyeti aldı.

Survivor 2017’de beklenmedik kavga ise herkesi şoke etti. Yarışmada zaman zaman yaşanan gerginliklerden biri bu defa Gönüllüler Takımı’nda patlak verdi. Gönüllüler Takımı’nda Berna ve Elif birbirinin üzerine yürüyüp kavga etti. Gözler Acun Ilıcalı’ya çevrildi. Berna, neredeyse bütün takımla kavga etti. Önce Ogeday’ı itti ardından da Elif’le tartıştı ikili birbirine girdi. Berna ve Elif’in fiziksel temaslı kavgasını takım arkadaşları zor ayırdı.

İkinci sıradaki FOX TV’nin yeni dizi Çoban Yıldızı yer almış. Dizinin son bölümünde; Seyit ve ailesi İstanbul yolunda Zekkar’ın tuzağına düşerler. Silahlar çekilir. Zekkar, Seyit ve ailesine büyük acılar yaşatır. Zekkar’dan sonra Fikret de İstanbul’a gelir. Seyit ve ailesini İstanbul’da zor bir hayat beklemektedir. Karakaya’larla aynı şehirde yaşamak Seyit ve ailesi için bir kabusa dönüşür.

Üçüncü sırada ise Cesur ve Güzel yer bulabilmiş. Star TV’nin favori yapımlarından biri olan dizinin popülaritesi ise her geçen hafta düşüyor. Bakalım yeni bölümlerde neler olacak?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

23 Mart 2017 Reyting Sonuçları