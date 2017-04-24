23 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Savaşçı

Yazan:
Emre Arısoy
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23 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Savaşçı dizisi 2. bölümü ile liderliği Survivor 2017‘nin ellerinden almış. Bakalım dizinin başarısı devam edecek mi? Ne dersiniz?

23 nisan 2017 reyting sonuclari 23 Nisan 2017 Reyting Sonuçları: Savaşçı
Fotoğraf: FOX TV

Savaşçı dizisinin dün akşam yayınlanan 2. bölümünde zaten bir arkadaşlarını şehit vermiş bulunan Kılıç Timi, Üsteğmen Serdar’ın hayatta olduğu bilgisini alınca, Yüzbaşı Kağan’ın komutasında derhal harekete geçer. Kağan için bu, hem Serdar’a ulaşmak için bir şans, hem de Tepegöz’le yarım kalan hesabını kapatmak için bir fırsattır. Ama durum hiç de göründüğü gibi değildir: Kılıç Timi’nin koşar adım gittiği nokta, tam anlamıyla bir ölüm tuzağıdır.

Survivor 2017‘de ise eleme adayları belli oldu. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımı üç adayı birden eleme potasına çıkarmak zorunda kaldı. Şahika, Sabriye ve Sema SMS oylamasına çıkacak ve adada beklenmedik ayrılıklar yaşanacak.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak ve reyting sıralamasında değişiklikler olacak mı? Savaşı dizisinin yükselen ivmesi devam edecek mi? Hepsini zaman gösterecek…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

23 Nisan 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SAVASCIFOX TV7.27
2SURVIVORTV87.26
3PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE MIRAC KANDILI OZELATV4.61
4GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.17
5SAVASCI (OZET)FOX TV4.07
6SHOW ANA HABERSHOW TV3.99
7SURVIVOR OZETTV83.75
8SAVASCI (TKR)FOX TV3.7
9ATV ANA HABERATV3.36
10HABABAM SINIFI TATILDE (T.S)STAR TV2.99
11HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV2.77
12KANAL D HABERKANAL D2.7
13HABER ONUSHOW TV2.66
14HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)STAR TV2.65
15STAR ANA HABERSTAR TV2.52
16BODRUM MASALIKANAL D2.44
17STAR HABERSTAR TV2.41
18MIRAC KANDILI OZELKANAL 72.37
19KARA YAZIKANAL D2.31
20ASK VE MAVI (TKR)ATV2.15

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  2. 23 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: İçerde
  3. 30 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: İçerde 19. Bölüm
  4. 10 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

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