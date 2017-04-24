23 Nisan 2017 reyting sonuçları belli oldu. Savaşçı dizisi 2. bölümü ile liderliği Survivor 2017‘nin ellerinden almış. Bakalım dizinin başarısı devam edecek mi? Ne dersiniz?

Savaşçı dizisinin dün akşam yayınlanan 2. bölümünde zaten bir arkadaşlarını şehit vermiş bulunan Kılıç Timi, Üsteğmen Serdar’ın hayatta olduğu bilgisini alınca, Yüzbaşı Kağan’ın komutasında derhal harekete geçer. Kağan için bu, hem Serdar’a ulaşmak için bir şans, hem de Tepegöz’le yarım kalan hesabını kapatmak için bir fırsattır. Ama durum hiç de göründüğü gibi değildir: Kılıç Timi’nin koşar adım gittiği nokta, tam anlamıyla bir ölüm tuzağıdır.

Survivor 2017‘de ise eleme adayları belli oldu. Bu hafta iki dokunulmazlık oyununu da kaybeden Ünlüler takımı üç adayı birden eleme potasına çıkarmak zorunda kaldı. Şahika, Sabriye ve Sema SMS oylamasına çıkacak ve adada beklenmedik ayrılıklar yaşanacak.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak ve reyting sıralamasında değişiklikler olacak mı? Savaşı dizisinin yükselen ivmesi devam edecek mi? Hepsini zaman gösterecek…

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

23 Nisan 2017 Reyting Sonuçları