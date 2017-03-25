24 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Türkiye-Finlandiya maçı, Aşk ve Mavi ile Arka Sokaklar‘ın önünde en çok izlenen program olmuş.

Türkiye A Milli Futbol Takımımız, Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu’ndaki en kilit maçlarından birinde Finlandiya ile karşılaştı. 2018’de Rusya’da yapılacak Dünya Kupası yolunda dün gece ülkemiz için en kritik viraj olan Finlandiya karşılaşmasında hatasız oynadık ve mücadeleyi ilk yarıda bulduğumuz gollerle 2-0 galip bitirdik.

Dakika 9’da Olcay Şahan’ın asistinde golü atan Cenk Tosun skoru 1-0’a getirirken dakika 13’de Selçuk İnan’ın kullandığı kornerde kafayı vuran Cenk Tosun’un kendisinin 2. golünü attı ve skoru 2-0’a getirdi.

Reyting sıralamasında ikinci sırada yer alan Aşk ve Mavi‘nin 20. bölümünde ise; Mavi, Ali’ye iyice âşık olduğunu anlar. Safiye, Fatma’yla Cemal’in arasında bir ilişki olduğundan şüphelendiği için suçluluk duyar. Fatma’nın gönlünü almak için ona “Safiye’nin Bir Günü” nü yaşatır. Konağa iyice yerleşen İlyas, Hasibe ve Birgül’ü ezmeye çalışır. Hatice’yle Ömer’in arasını yapmak için çılgınca bir plan hazırlayan Hasibe’nin oyunu kendi başına patlar.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim.

24 Mart 2017 Reyting Sonuçları