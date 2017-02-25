24 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Arka Sokaklar, 430. bölümü ile bir cuma gününü daha Aşk ve Mavi ile Survivor 2017‘nin önünde lider tamamladı.

Gecenin lideri olan Arka Sokaklar 430. Bölüm özeti şöyleydi: Oktay kız kardeşinin hala ortaya çıkmamasından dolayı gergindir. Müjde, istihbaratın ayarladığı gizli evlerden birinde saklanır. Abisi izine bile rastlayamaz. Kenan ve adamları, Müjde’yi tuzağa düşürüp yakalamak üzerelerdir. Son anda ellerinden kaçırırlar. Samir isimli terörist, askeri bir araca pusu kurar. Çok sayıda sivil ve asker hayatını kaybeder. Olayı öğrenen herkes dehşete düşer. Rıza Baba ve ekibi bu olayın yakasını bırakmaz. Saldırganın peşine düşerler.

İkinci sırada yer alan Aşk ve Mavi‘nin 16. bölümünde ise; Mavi, Ali’ye iyice yakınlaştığını hisseder. Bu durumdan hoşlanmaz ve Ali’yi kendinden uzaklaştıracak bir yol düşünür. Birgül’ün konağın tuvaletinde bulduğu hamilelik testi pozitiftir. Konaktaki kadınlardan biri hamiledir ancak hiçbiri testin kendisine ait olduğunu kabul etmez.

Survivor 2017 ise üçüncü sırada yer alırken haftanın diğer günlerindeki liderliğini sıkı bir takibe çevirmiş. Bakalım diğer bölümlerde neler olacak?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

24 Şubat 2017 Reyting Sonuçları