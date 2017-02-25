24 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

Emre Arısoy
-
0
102

24 Şubat 2017 reyting sonuçları belli oldu. Arka Sokaklar, 430. bölümü ile bir cuma gününü daha Aşk ve Mavi ile Survivor 2017‘nin önünde lider tamamladı.

24 subat 2017 reyting sonuclari

Gecenin lideri olan Arka Sokaklar 430. Bölüm özeti şöyleydi: Oktay kız kardeşinin hala ortaya çıkmamasından dolayı gergindir. Müjde, istihbaratın ayarladığı gizli evlerden birinde saklanır. Abisi izine bile rastlayamaz. Kenan ve adamları, Müjde’yi tuzağa düşürüp yakalamak üzerelerdir. Son anda ellerinden kaçırırlar. Samir isimli terörist, askeri bir araca pusu kurar. Çok sayıda sivil ve asker hayatını kaybeder. Olayı öğrenen herkes dehşete düşer. Rıza Baba ve ekibi bu olayın yakasını bırakmaz. Saldırganın peşine düşerler.

İkinci sırada yer alan Aşk ve Mavi‘nin 16. bölümünde ise; Mavi, Ali’ye iyice yakınlaştığını hisseder. Bu durumdan hoşlanmaz ve Ali’yi kendinden uzaklaştıracak bir yol düşünür. Birgül’ün konağın tuvaletinde bulduğu hamilelik testi pozitiftir. Konaktaki kadınlardan biri hamiledir ancak hiçbiri testin kendisine ait olduğunu kabul etmez.

Survivor 2017 ise üçüncü sırada yer alırken haftanın diğer günlerindeki liderliğini sıkı bir takibe çevirmiş. Bakalım diğer bölümlerde neler olacak?

Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

24 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPay
1ARKA SOKAKLARKANAL D8.1818.39
2ASK VE MAVIATV8.118.59
3SURVIVORTV87.2116.63
4ARKA SOKAKLAR (OZET)KANAL D5.9614.31
5MUGE ANLI ILE TATLI SERTATV530.04
6FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABERFOX TV4.7913.63
7AHMET HAKAN’LA KANAL D HABERKANAL D4.5412.65
8DAYAN YUREGIMFOX TV4.429.93
9SHOW ANA HABERSHOW TV4.3712.61
10ASK VE MAVI (OZET)ATV3.99.54
11PAYITAHT ABDULHAMIDTRT 13.788.58
12ATV ANA HABERATV3.6510.37
13GULDUR GULDUR SHOW OZETSHOW TV3.639.1
14ZUHAL TOPAL’LASTAR TV3.6315.14
15EVLENECEKSEN GELSHOW TV3.5617.04
16ESRA EROL’DAATV3.5514.75
17GULDUR GULDUR SHOWSHOW TV3.447.6
18SICAK GELISMEKANAL D3.3110.58
19SURVIVOR OZETTV83.017.84
20BENI AFFETSTAR TV2.8317.5

Bunları da seversin:

  1. 27 Ocak 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar
  2. 3 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar
  3. 10 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar
  4. 17 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Arka Sokaklar

Yeni ÇıkanlarYazarın Diğer İçerikleri