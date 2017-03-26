25 Mart 2017 reyting sonuçları beli oldu. Survivor 2017 dokunulmazlık oyunu ile Yeni Gelin ve Kalbimdeki Deniz dizilerinin önünde liderliğini pekiştirdi.

Survivor 2017‘de dün akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takım içinde oldukça önemli olan dokunulmazlık oyununda adaya birleşme partisi öncesinde kimse veda etmek istemiyor. Bu yüzden bu akşam oynanan yarışma oldukça çekişmeli geçti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı adeta kanlarının son damlasına kadar mücadele ettiler. Ünlüler takımında Serhat Akın hasta olduğu için oyunlarda yer almadı. Fakat Sema Apak 1 aylık sakatlığın ardından sahalara muhteşem bir dönüş yaptı. Oynadığı oyunların ardından ilk defa yarışmaya çıkıyomuşçasına heyecanlandım sözlerini kullandı. Gönüllüler takımı bu akşam oynanan oyunun ilk turunu rahatlıkla kazandılar. İkinci turda ise ünlüler takımı rüzgarı esti. Aralarındaki gerginlik nedeniyle motivasyonu düşen Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu Ünlüler’e kaptırdı. Böylece 3 hafta gibi uzun bir süre sonra ünlüler takımı kazandı.

Reyting sıralamasının ikinci basamağında yer alan Yeni Gelin dizisinin üçüncü bölümünde ise; Hazar, Baran’ı ikinci kez yüz üstü bırakmış, yine sözünden dönmüştür. Üçüncü sıradaki Kalbimdeki Deniz‘in 22. bölümünde Mirat Alihan’la buluşacağını düşünerek tarif edilen yere gidip beklerken, çiftlik aşçı Emin’in cinayete kurban gittiği haberiyle sarsılır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

25 Mart 2017 Reyting Sonuçları