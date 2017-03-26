25 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017 💪

By
Emre Arısoy
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25 Mart 2017 reyting sonuçları beli oldu. Survivor 2017 dokunulmazlık oyunu ile Yeni Gelin ve Kalbimdeki Deniz dizilerinin önünde liderliğini pekiştirdi.

25 mart 2017 reyting sonuclari 25 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017 💪

Survivor 2017‘de dün akşam dokunulmazlık oyunu oynandı. İki takım içinde oldukça önemli olan dokunulmazlık oyununda adaya birleşme partisi öncesinde kimse veda etmek istemiyor. Bu yüzden bu akşam oynanan yarışma oldukça çekişmeli geçti. Ünlüler ve Gönüllüler takımı adeta kanlarının son damlasına kadar mücadele ettiler. Ünlüler takımında Serhat Akın hasta olduğu için oyunlarda yer almadı. Fakat Sema Apak 1 aylık sakatlığın ardından sahalara muhteşem bir dönüş yaptı. Oynadığı oyunların ardından ilk defa yarışmaya çıkıyomuşçasına heyecanlandım sözlerini kullandı. Gönüllüler takımı bu akşam oynanan oyunun ilk turunu rahatlıkla kazandılar. İkinci turda ise ünlüler takımı rüzgarı esti. Aralarındaki gerginlik nedeniyle motivasyonu düşen Gönüllüler takımı dokunulmazlık oyununu Ünlüler’e kaptırdı. Böylece 3 hafta gibi uzun bir süre sonra ünlüler takımı kazandı.

Reyting sıralamasının ikinci basamağında yer alan Yeni Gelin dizisinin üçüncü bölümünde ise; Hazar, Baran’ı ikinci kez yüz üstü bırakmış, yine sözünden dönmüştür. Üçüncü sıradaki Kalbimdeki Deniz‘in 22. bölümünde Mirat Alihan’la buluşacağını düşünerek tarif edilen yere gidip beklerken, çiftlik aşçı Emin’in cinayete kurban gittiği haberiyle sarsılır.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

25 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV88.47
2YENI GELINSHOW TV6.83
3KALBIMDEKI DENIZFOX TV6.35
4ADI EFSANEKANAL D4.14
5SHOW ANA HABERSHOW TV3.79
6GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV3.78
7SURVIVOR OZETTV83.73
8KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV3.63
9KIM MILYONER OLMAK ISTERATV3.38
10ATV ANA HABERATV3.24
11FAZILET HANIM VE KIZLARISTAR TV3
12HABER ONUSHOW TV2.78
13KANAL D ANA HABERKANAL D2.53
14SEKSENLERTRT 12.45
15SICAK GELISMEKANAL D2.34
16FAZILET HANIM VE KIZLARI (TKR)STAR TV2.31
17ATV HABERATV2.15
18ASK VE MAVI (TKR)ATV2.14
19VIKINGLERTRT COCUK2.09
20ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D2.03

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  1. 18 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017
  2. 4 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Başakşehir-Galatasaray
  3. 4 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017
  4. 11 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

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