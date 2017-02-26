25 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Survivor 2017, dokunulmazlık oyunu ile Kalbimdeki Deniz ve Adı Efsane‘nin önünde geceyi lider tamamlamış.

Survivor 2017’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesiciydi. 3. turda 4-4’e gelen oyunda gülen taraf gönüllüler takımı oldu. Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı, bireysel dokunulmazlığı ise Furkan kazandı. Ünlüler takımından konseyde adı en çok yazılan Sabriye ile bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi Furkan’ın adını verdiği Fatih eleme konseyine kaldı.

Pazar akşamı oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunundan sonra 2 isim daha elemeye kalacak ve en az SMS oyunu alan Survivor’dan elenecek.

İkinci sıradaki Kalbimdeki Deniz‘in son bölümünde Deniz, Mirat’ın suçsuzluğunu öğrendikten sonra ailesi ile birlikte geri dönüp özür diler ve ortalık biraz olsun durgunlaşır.

Üçüncü sıradaki Adı Efsane dizisinde ise Tarık’ı öğrencilere şiddet uyguladığı gerekçesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet etmişti. Tarık ise her şeyden habersiz, turnuvada ter dökmekteydi.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim…

25 Şubat 2017 Reyting Sonuçları