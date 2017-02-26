25 Şubat 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Emre Arısoy
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25 Şubat 2017 reyting sonuçları ile sizlerleyiz. Survivor 2017, dokunulmazlık oyunu ile Kalbimdeki Deniz ve Adı Efsane‘nin önünde geceyi lider tamamlamış.

25 subat 2017 reyting sonuclari

Survivor 2017’de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu nefes kesiciydi. 3. turda 4-4’e gelen oyunda gülen taraf gönüllüler takımı oldu. Dokunulmazlık oyununu gönüllüler takımı, bireysel dokunulmazlığı ise Furkan kazandı. Ünlüler takımından konseyde adı en çok yazılan Sabriye ile bireysel dokunulmazlık sembolünün sahibi Furkan’ın adını verdiği Fatih eleme konseyine kaldı.

Pazar akşamı oynanacak ikinci dokunulmazlık oyunundan sonra 2 isim daha elemeye kalacak ve en az SMS oyunu alan Survivor’dan elenecek.

İkinci sıradaki Kalbimdeki Deniz‘in son bölümünde Deniz, Mirat’ın suçsuzluğunu öğrendikten sonra ailesi ile birlikte geri dönüp özür diler ve ortalık biraz olsun durgunlaşır.

Üçüncü sıradaki Adı Efsane dizisinde ise Tarık’ı öğrencilere şiddet uyguladığı gerekçesi ile Milli Eğitim Müdürlüğü’ne şikayet etmişti. Tarık ise her şeyden habersiz, turnuvada ter dökmekteydi.

Bakalım gelecek bölümlerde neler yaşanacak? Şimdi Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim…

25 Şubat 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReytingPaylaşım
1SURVIVORTV88.3219.99
2KALBIMDEKI DENIZFOX TV6.3915.53
3ADI EFSANEKANAL D5.5513.06
4GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.3612.67
5SURVIVOR OZETTV84.0210.98
6KALBIMDEKI DENIZ (OZET)FOX TV3.9710.14
7SHOW ANA HABERSHOW TV3.9211.54
8ICIMDEKI FIRTINASTAR TV3.438.11
9ATV ANA HABERATV3.379.77
10KIM MILYONER OLMAK ISTERATV2.997.1
11CAKALLARLA DANS 2 (T.S)KANAL D2.878.67
12ADI EFSANE (OZET)KANAL D2.867.51
13KANAL D HABERKANAL D2.838.29
14KAPIMDAKI CASUS (Y.S)SHOW TV2.816.86
15HABER ONUSHOW TV2.799.53
16ARKA SOKAKLAR (TKR)KANAL D2.7611.67
17STAR ANA HABERSTAR TV2.517.26
18SICAK GELISMEKANAL D2.427.88
19GULDUY GULDUY SHOW COCUK EN IYILER (TKR)SHOW TV2.45.84
20ATV HABERATV2.387.79

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