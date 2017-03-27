26 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı yeni bölümüyle liderliğini pekiştirdi. İkinci sırada uzun bir zamandır ilk üçte görmediğimiz Show Ana Haber yer almış.

Survivor 2017‘de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı kendi aralarında bir oylama gerçekleştirdi. Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında, bireysel sembol oyununu kazanan Volkan, haftanın son eleme adayı olarak Gökhan’ın adını söyledi. İsmi daha çok yazılan Bulut ise haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

Survivor 2017’de 6 oyundur dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımı sonunda şanssızlığını kırmayı başardı. Survivor’da bu haftaki iki dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kazandı ve gönüllülerden 4 isim SMS oylamasına kaldı. Yeni haftada Gönüllüler takımından Berna, Erdi, Gökhan ve Bulut arasından bir kişi adaya veda edecek.

Reyting sıralamasının ikinci basamağında yer alan Show Ana Haber ise hafta sonu Pınar Erbaş‘ın sunumuyla doğru ve dürüst haberciliğinin meyvesini yemiş.

Bakalım Pazartesi günü reyting savaşını kim kazanacak? Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

26 Mart 2017 Reyting Sonuçları