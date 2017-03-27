26 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

By
Emre Arısoy
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26 Mart 2017 reyting sonuçları belli oldu. Survivor 2017, haftanın ikinci dokunulmazlık oyununun oynandığı yeni bölümüyle liderliğini pekiştirdi. İkinci sırada uzun bir zamandır ilk üçte görmediğimiz Show Ana Haber yer almış.

26 mart 2017 reyting sonuclari 26 Mart 2017 Reyting Sonuçları: Survivor 2017

Survivor 2017‘de dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımı kendi aralarında bir oylama gerçekleştirdi.  Dokunulmazlık oyununu kaybeden Gönüllüler takımında, bireysel sembol oyununu kazanan Volkan, haftanın son eleme adayı olarak Gökhan’ın adını söyledi. İsmi daha çok yazılan Bulut ise haftanın üçüncü eleme adayı oldu.

Survivor 2017’de 6 oyundur dokunulmazlık oyunlarını kaybeden ünlüler takımı sonunda şanssızlığını kırmayı başardı. Survivor’da bu haftaki iki dokunulmazlık oyununu da ünlüler takımı kazandı ve gönüllülerden 4 isim SMS oylamasına kaldı. Yeni haftada Gönüllüler takımından Berna, Erdi, Gökhan ve Bulut arasından bir kişi adaya veda edecek.

Reyting sıralamasının ikinci basamağında yer alan Show Ana Haber ise hafta sonu Pınar Erbaş‘ın sunumuyla doğru ve dürüst haberciliğinin meyvesini yemiş.

Bakalım Pazartesi günü reyting savaşını kim kazanacak? Lafı fazla uzatmadan Total grubunun Top 20 reyting sonuçlarına geçelim:

26 Mart 2017 Reyting Sonuçları

#Program AdıKanalReyting
1SURVIVORTV89.77
2SHOW ANA HABERSHOW TV4.67
3GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONUFOX TV4.61
4O HAYAT BENIMFOX TV4.56
5HAYAT BAZEN TATLIDIRSTAR TV4.24
6SURVIVOR OZETTV83.94
7KIM MILYONER OLMAK ISTER (TKR)ATV3.89
8BODRUM MASALIKANAL D3.88
9HAYAT BAZEN TATLIDIR (OZET)STAR TV3.57
10POMPEII (Y.S)SHOW TV3.55
11HABER ONUSHOW TV3.53
12ATV ANA HABERATV3.49
13O HAYAT BENIM (OZET)FOX TV2.83
14LISE DEVRIYESITRT 12.64
15KANAL D HABERKANAL D2.51
16TATLI BELAKANAL 72.39
17BODRUM MASALI (OZET)KANAL D2.35
18STAR ANA HABERSTAR TV2.33
19HIZLI VE EMEKLI 2 (Y.S)SHOW TV2.25
20COCUKTAN AL HABERISHOW TV2.25

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